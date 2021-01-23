Скрытый резерв: Кока-Кола

Напиток Coca-Cola изобрел не хитрый предприниматель, а совсем даже наоборот — достойный фармацевт Джон Пембертон. Название же, сохранившееся до сих пор, придумал его скучающий бухгалтер. Он же и нарисовал логотип, использующийся до сих пор. Оригинальный рецепт содержал три части листьев коки и одну — тропического ореха колы. «Лечит от любых нервных расстройств!» — гордо значилось на первой партии продукта. Еще бы, какие уж тут расстройства, с таким количеством стимулятора в крови.



Листья коки пропали из рецептуры давным-давно, но грех этот напитку продолжают припоминать до сих пор. Мало кто вспоминает, что та же корпорация уже сотню лет поддерживает и спонсирует Олимпийские игры. А самой “колой” можно не только утолить жажду, но и решить целый список проблем. Сегодня мы расскажем о 10 способах нестандартного, но весьма полезного использования напитка.









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