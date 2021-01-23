Скрытый резерв: Кока-Кола

Напиток Coca-Cola изобрел не хитрый предприниматель, а совсем даже наоборот — достойный фармацевт Джон Пембертон. Название же, сохранившееся до сих пор, придумал его скучающий бухгалтер. Он же и нарисовал логотип, использующийся до сих пор. Оригинальный рецепт содержал три части листьев коки и одну — тропического ореха колы. «Лечит от любых нервных расстройств!» — гордо значилось на первой партии продукта. Еще бы, какие уж тут расстройства, с таким количеством стимулятора в крови.
Листья коки пропали из рецептуры давным-давно, но грех этот напитку продолжают припоминать до сих пор. Мало кто вспоминает, что та же корпорация уже сотню лет поддерживает и спонсирует Олимпийские игры. А самой “колой” можно не только утолить жажду, но и решить целый список проблем. Сегодня мы расскажем о 10 способах нестандартного, но весьма полезного использования напитка.
Откручивание болтов
Открутить заржавевший болт будет легче простого — если у тебя под рукой есть баночка вкусного, бодрящего, а заодно и разъедающего ржавчину напитка. Намочите тряпку Кока-Колой, обмотай вокруг зловредного болта. Возвращайтесь через два часа. За это время проблема рассосется сама собой.
Стирка одежды
Масляные пятна часто остаются на одежде даже после стирки. Возился под машиной и теперь любимая майка залита мазутом? Не беда. Замочи вещи в Кока-Коле. В ней содержится кислота, которая с легкостью отделит жир от ткани.
Удаление накипи
Помою посуду завтра. Или послезавтра. Так, а теперь эту кастрюлю проще выкинуть! Знакомая всем мужикам ситуация. Не торопись выкидывать ценную тару: банка колы, доведенная в кастрюле до кипения, уничтожит нагар. Накипь из чайника удаляется тем же способом.
Удобрение плантаций
Решил развести небольшую плантацию? Не забудь об удобрениях. Собери все необходимые ингредиенты (сорняки, навоз, опавшие листья и тому подобную гадость) и щедро полей всю кучу Кока-Колой. Фосфор, содержащийся в ней, растениям жизненно необходим. Да и вся куча с колой перепреет быстрее, чем без нее.
Расстройство желудка
Логичного объяснения у нас для этого нет, но опыт (случайный!) показал, что Кока-Кола прекрасно справляется с расстройством желудка. Только брать нужно напиток, из которого уже вышли газы. Иначе ничего хорошего из затеи не выйдет. Буквально.
Чистка унитаза
Чистка унитаза — последнее, что сделает нормальный человек в свободное время. Разве что, выбора уже нет. Литр Кока-Колы, залитый в фаянсовый утилизатор, проблему решает практически полностью. Спасибо все той же фосфорной кислоте.
Очистка лобового стекла
Лобовое стекло автомобиля теряет способность адекватно транслировать окружающую действительность водителю в глаза. Проще сказать — на улицах так грязно и зимой, и летом, что даже «омывайка» уже не помогает! Остановись, купите банку-другую колы. Лей ее либо прямо на стекло, либо смочи в ней тряпку. Грязь сотрется на раз, не забудь только насухо протереть, чтобы птицы в поездке к окну не прилипали.
Аккумуляторные клеммы
И еще немного автомобильных лайфхаков. Коррозия и окисление с аккумуляторных клемм прекрасным образом удаляются все той же Кока-Колой. Нанеси небольшое количество этого вкуснейшего напитка в нужное место, дай химической реакции время. Влажная губка довершит дело.
Жизнь цветам
Решил порадовать подругу цветами? Так пусть запомнит это надолго. Для этого вовсе не нужно устраивать вокруг букета целое представление. Поставь цветы в вазу, добавь примерно треть стакана колы, долей воды. Сахар, содержащийся в напитке, сделает жизнь (или агонию) срезанной флоре долгой, как твоя сексуальная активность после брака.
Удаление крови
Кровь сопровождает настоящего мужика всю жизнь. Драка, повышение давления и прочие опаснейшие происшествия. Потеки крови хорошо быстро продемонстрировать удачно подвернувшейся девушке, а затем пожинать плоды ее восхищения. Но вот засохошая кровь на одежде и мебели — гадость еще та. И отмывается с большим трудом. Не трать силы на пятую подряд уборку: используй Кока-Колу. Легенда о том, что полиция США уже 20 лет этот метод практикует, вполне может оказаться правдой — лучшего средства для быстрого растворения крови мы еще не видели.
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