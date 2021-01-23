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Скрытый резерв: Кока-Кола

Напиток Coca-Cola изобрел не хитрый предприниматель, а совсем даже наоборот — достойный фармацевт Джон Пембертон. Название же, сохранившееся до сих пор, придумал его скучающий бухгалтер. Он же и нарисовал логотип, использующийся до сих пор. Оригинальный рецепт содержал три части листьев коки и одну — тропического ореха колы. «Лечит от любых нервных расстройств!» — гордо значилось на первой партии продукта. Еще бы, какие уж тут расстройства, с таким количеством стимулятора в крови.

Листья коки пропали из рецептуры давным-давно, но грех этот напитку продолжают припоминать до сих пор. Мало кто вспоминает, что та же корпорация уже сотню лет поддерживает и спонсирует Олимпийские игры. А самой “колой” можно не только утолить жажду, но и решить целый список проблем. Сегодня мы расскажем о 10 способах нестандартного, но весьма полезного использования напитка.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Откручивание болтов


Открутить заржавевший болт будет легче простого — если у тебя под рукой есть баночка вкусного, бодрящего, а заодно и разъедающего ржавчину напитка. Намочите тряпку Кока-Колой, обмотай вокруг зловредного болта. Возвращайтесь через два часа. За это время проблема рассосется сама собой.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Стирка одежды


Масляные пятна часто остаются на одежде даже после стирки.
Возился под машиной и теперь любимая майка залита мазутом? Не беда. Замочи вещи в Кока-Коле. В ней содержится кислота, которая с легкостью отделит жир от ткани.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Удаление накипи


Помою посуду завтра. Или послезавтра. Так, а теперь эту кастрюлю проще выкинуть! Знакомая всем мужикам ситуация. Не торопись выкидывать ценную тару: банка колы, доведенная в кастрюле до кипения, уничтожит нагар. Накипь из чайника удаляется тем же способом.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Удобрение плантаций


Решил развести небольшую плантацию? Не забудь об удобрениях. Собери все необходимые ингредиенты (сорняки, навоз, опавшие листья и тому подобную гадость) и щедро полей всю кучу Кока-Колой. Фосфор, содержащийся в ней, растениям жизненно необходим. Да и вся куча с колой перепреет быстрее, чем без нее.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Расстройство желудка


Логичного объяснения у нас для этого нет, но опыт (случайный!) показал, что Кока-Кола прекрасно справляется с расстройством желудка. Только брать нужно напиток, из которого уже вышли газы. Иначе ничего хорошего из затеи не выйдет. Буквально.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Чистка унитаза


Чистка унитаза — последнее, что сделает нормальный человек в свободное время. Разве что, выбора уже нет. Литр Кока-Колы, залитый в фаянсовый утилизатор, проблему решает практически полностью. Спасибо все той же фосфорной кислоте.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Очистка лобового стекла


Лобовое стекло автомобиля теряет способность адекватно транслировать окружающую действительность водителю в глаза. Проще сказать — на улицах так грязно и зимой, и летом, что даже «омывайка» уже не помогает! Остановись, купите банку-другую колы. Лей ее либо прямо на стекло, либо смочи в ней тряпку. Грязь сотрется на раз, не забудь только насухо протереть, чтобы птицы в поездке к окну не прилипали.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Аккумуляторные клеммы


И еще немного автомобильных лайфхаков. Коррозия и окисление с аккумуляторных клемм прекрасным образом удаляются все той же Кока-Колой. Нанеси небольшое количество этого вкуснейшего напитка в нужное место, дай химической реакции время. Влажная губка довершит дело.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Жизнь цветам


Решил порадовать подругу цветами? Так пусть запомнит это надолго. Для этого вовсе не нужно устраивать вокруг букета целое представление. Поставь цветы в вазу, добавь примерно треть стакана колы, долей воды. Сахар, содержащийся в напитке, сделает жизнь (или агонию) срезанной флоре долгой, как твоя сексуальная активность после брака.

Скрытый резерв: Кока-Кола

Удаление крови


Кровь сопровождает настоящего мужика всю жизнь. Драка, повышение давления и прочие опаснейшие происшествия. Потеки крови хорошо быстро продемонстрировать удачно подвернувшейся девушке, а затем пожинать плоды ее восхищения. Но вот засохошая кровь на одежде и мебели — гадость еще та. И отмывается с большим трудом. Не трать силы на пятую подряд уборку: используй Кока-Колу. Легенда о том, что полиция США уже 20 лет этот метод практикует, вполне может оказаться правдой — лучшего средства для быстрого растворения крови мы еще не видели.

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