Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего Египта

Как и для чего появился термин «фараон»

Царь Древнего Египта никогда не назвал бы себя фараоном

Изображение титула Рамзеса III

Из чего на самом деле состоял титул царя Древнего Египта

В титуле царя обязательно упоминался бог Хор

Тронное имя и имя по Небти

Имя правителя писали внутри прямоугольника - сереха, наверху изображали сокола

Титул как программный манифест и формула правления

Схема изображения полного титула Тутмоса III

Тутмос III