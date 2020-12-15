Квашеная капуста

Как там сказано? И на стол поставить не стыдно, а съедят - не жалко. Не знаю кому как, а по мне - без квашенной капусты жизнь на Земле была бы преснее и скучнее даже. Квашеная таким образом капуста будет хранится долго не теряя своих вкусовых качеств. И витамины всякие тоже сохраняются. Больше того квашение-брожение к продукту добавит целый букет всяких нужных и полезных для организма бактерий. Итак. Квасим капусту. Просто квасим. Без изысков. Чтобы щи потом варить… и, если случится, то и закусить. Осень на дворе. Капуста уже созрела. И щей уже хочется. Любимых. Из квашеной капусты. Тем более, что и утки с гусями подросли. А кислые щи с уткой или гусем – это вам не, например, луковый суп, или там какой нибудь…, в общем, вывод один – надо быстренько наквасить капустки. Капусту надо брать сортов зимних, что для квашения предназначена. Почистить, помыть и пошинковать. Способов много, в смысле шинковки, но проще всего прикупить вот такой ножичек и им пользоваться.

Получается быстро и даже в какой-то степени красиво.

Вот еще есть элемент сильно желательный, хотя, если кто не любит - не обязательный. Морковка. Лично я считаю, морковка в капусте должна быть. Тут все просто - помыть, почистить, натереть на крупной тёрке.

Переходим непосредственно к, так сказать, квашению. Соль. Лучше всего брать соль каменную крупного помола. Но это не строго обязательно. А вот, что следует учесть - это соль лучше брать НЕйодированную. С моей т.з. это условие обязательное.

Оптимальное соотношение соли к весу капусты - 2 (Два) %, проще говоря на кило капусты - 20 граммов соли. Высыпаем соль на капусту и тщательно перемешиваем, переминаем капусту с этой, значит, солью. Оптимально - до появления сока.

Морковку можно выложить в капусту уже после того, как капуста смешана с солью и промята. Выложить и хорошо перемешать. Сколько брать морковки на кило капусты? Тут дело вкуса. Но горсти две стоит добавить.

Но можно морковку и сразу добавить. И уже мять - мешать вместе солью. С моей т.з. - не принципиально.

А потом укладываем капусту в подходящую посудину. Можно взять, например, обычную эмалированную кастрюлю. У меня для небольших партий, которые «чтобы побыстрей» в ходу ведро из нержавейки. Укладываем и хорошо трамбуем. Сверху надо поставить гнет на какой нибудь кружок. Тарелку, например, подходящую по диаметру переверните и сверху банку с водой поставьте. И пусть постоит при комнатной температуре. Но! Надо добиться, чтобы капуста было обязательно закрыта слоем сока. Это важно. Если вдруг капуста вам попадётся не сочная, сухая и сока достаточного количества не будет, добавьте немного воды. Меньше чем через сутки начнется процесс брожения. Время от времени протыкайте весь слой капусты. Прямо насквозь. Чтобы, значит, газы бродильные выходили из массы капустной.

Денька через три капуста готова. Вкус тот, что нам и надо было. В меру соленая, терпкая, хорошо сквашенная. Для щей самое оно!!! Да и просто на закуску … не оторветесь! После этого капусту надо переместить в холодное место. Если решите оставить в кастрюле, то надо следить, чтобы слой сока всегда закрывал капусту и гнёт не убирайте. И следите, чтобы плесень не образовывалась. Если появляется - убирать беспощадно. Помню в детстве, когда капусту квасили бочками, что называется, под гнёт стелил тряпочку. И как только…, тряпочку промывали. Замечу. Например выставите вы капусту на балкон. А тут зима. Конечно, капуста замерзнет скорее всего. Страшного ничего нет. Единственно, что может быть, капуста станет мягче.

Но вот такой салат ... это вообще вне конкуренции!!! Салат Постный … Деревенский

А, если вы капусту переложите в банки, то обязательно надо укладывать ее так, чтобы сверху был слой сока.

Можно и сразу капусту квасить в банках. Тут важно помнить, что трамбовать капусту надо хорошо. Вот так - толкушкой. Очень удобно. Но не особо усердствуйте, помните - банка стеклянная.

А как гнёт, я обычно вкладываю в банку полиэтиленовую крышку. Чтобы сок был поверх этой крышки.

Пару слов о вариантах, так сказать, закусочных. Для услады организма. Просто добавьте в капусту, при закладке, например, яблок. Лучше всего, если найдёте, конечно взять классическую антоновку. На дольки порубить и семечки с сердцевинной убрать.

Уложить слой капусты, примять её - уплотнить. И на эту подушку выложить немного яблок. Потом опять капуста. Приминаем. И опять яблоки. А потом капуста - до заполнения ёмкости. Примять и добиться, чтобы банка была полна, а сверху образовался слой рассола. И столовую ложку сахара сверху.

Дальше технология та же. Тепло, проткнуть, холод. Если вы добавите только яблоки, то капуста вполне будет годня для готовки. Для щей или солянки, например. А вот, если склониться к «провансаль», добавить чернослив, виноград или изюм, клюкву, то, увы, это только для «поесть» капустки. Очень, кстати, вкусно получается.

И еще один способ. Это скорее маринованная, а не квашеная капуста получится. Но способ «экспресс», что называется. И не только потому «экспресс», что съедается вмиг, когда за столом оказывается, а еще и потому что готовится быстро. Тут выдерживайте соотношение «капуста-морковка» один к трети. И ещё нужны чернослив и чеснок. Чернослив промыть, но резать не надо. Чеснок мелко шинкуем. Лучше именно нарубить, а не давить, например.

Два слова. Если добавите клюковки малёхо и яблочко зелененькое, кислое покрошите – хуже не будет. Можно изюмчику, лучше черного, сыпануть. Тогда получится полная провансаль. Мы не стали добавлять. Потому как клюквы не оказалось, а яблок правильные, антоновку, съели уже. Так что до осени…. Потом всё, что получилось, добавляем к капусте и хорошенечко перемешиваем. И набиваем смесь в баночки.

Маринад. На объём капусты, что уместится в трёх литровой банке. Вскипичячиваем воды. Колодезной конечно, без всяких обеззараживателей и прочих непотребных примесей. Литр примерно. Сахарку грамм сто или около того, соли пару столовых ложек, маслица растительного и уксуса. Стока, скока на картинках показано. Перчику горошинок пяток, лаврушечки листика три, кардамончика немного. И … по вкусу и желанию можете варьировать и добавлять. Перемешать хорошо, чтобы соль и сахар растворились. И заливаем в баночки к капустке. Капуста осядет и понадобится маринаду долить. Пока он устойчиво и совершенно не покроет капусту.