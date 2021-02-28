Что делать, если напала собака

Бродячие собаки давно превратились в настоящий бич окраин и дачных поселков. Особенно неприятна встреча с агрессивным животным для велосипедистов: тут и упасть можно, и сорок уколов в живот потом получить. Злой пес не посмотрит на свой выдуманный статус «друга человека», а будет стараться отгрызть вам самые ценные выступающие части. Тут главное не растеряться и преподать нахалу урок, чтоб в следующий раз было неповадно скалить зубы на честных граждан.









Самоуверенность

Отвлекающий фактор

Собака лает, караван идет

Целим в горло

Отдаем руку

Стая

Предметы защиты