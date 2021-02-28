Что делать, если напала собака

Бродячие собаки давно превратились в настоящий бич окраин и дачных поселков. Особенно неприятна встреча с агрессивным животным для велосипедистов: тут и упасть можно, и сорок уколов в живот потом получить. Злой пес не посмотрит на свой выдуманный статус «друга человека», а будет стараться отгрызть вам самые ценные выступающие части. Тут главное не растеряться и преподать нахалу урок, чтоб в следующий раз было неповадно скалить зубы на честных граждан.
Самоуверенность
Собаки и в самом деле чувствуют страх. Постарайтесь не думать вообще ни о чем, если пес подходит к вам с явно агрессивными намерениями. Заранее оценивать возможные последствия — лишь зря тратить время и показывать собственную слабость зверю. Смотрите в глаза, при необходимости прикрикните. Можете даже пнуть псину, пусть знает, где ее место. Все вышесказанное отменяется, если собака бешеная. От такой лучше держаться как можно дальше.
Отвлекающий фактор
Попробуйте отвлечь животное любым предметом одежды. Пожертвуйте любимой курткой, плюньте даже на рюкзак с ценным ноутбуком: 40 уколов в живот в больнице того не стоят.
Собака лает, караван идет
Если собака решила напасть, то никакого лая вы не услышите. Максимум — приглушенный рык. Гавкающий пес старается прогнать чужака со своей территории. Не поворачивайтесь к охраннику спиной и даже боком: так пес решит, что действительно сумел вас напугать и поспешит закрепить успех зубами.
Целим в горло
Постарайтесь прижаться спиной к стене. Так собака не сможет опрокинуть вас своим весом, а вы обезопасите тылы. Снимите куртку и держите ее на вытянутых руках перед собой. Зверь ухватит предмет инстинктивно и будет тянуть. Не теряя времени, пинайте животное ногой в горло. Жаль песика, но себя жальче.
Отдаем руку
Под руками может не оказаться никаких предметов для обороны, да и времени снимать с себя одежду тоже может не быть. Тут надо стремиться минимизировать последствия атаки: встаньте к нападающему в полоборота и выставьте вперед руку. Когда пес подбежит ближе (примерная дистанция — пара метров), резко выкиньте руку вперед. Он отреагирует на движение и вцепится в предплечье. В идеале надо поймать животное в прыжке ногой, если не получилось — валите его на землю своим весом и добивайте уже там.
Стая
Самый неприятный вариант ждет того, кто столкнулся с агрессивной стаей. Тут нельзя терять времени и суетиться тоже не стоит. На вожака нападать не надо — это самый крупный и сильный пес в стае: пока будете возиться остальные вас просто сомнут. Бейте того, кто пытается укусить первым или выбирайте самую дохлую шавку. Удачного пинка может хватить, чтобы вся стая разбежалась с визгом.
Предметы защиты
Конечно, в идеале стоит носить с собой газовый баллончик с направленной струей или даже травмат. Если ничего такого в карманах нет, а поблизости не наблюдается даже камней, попробуйте демонстративно «поднять» что-то с земли и замахнуться. Собака инстинктивно реагирует на знакомую угрозу: есть шанс, что она просто убежит восвояси.
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