Как сэкономить воду и деньги

Наш чек-лист поможет проверить, не расходуете ли вы воду зря?





В тот момент, когда все члены семьи находятся дома, неизбежно растут затраты на коммунальные платежи, а вода (особенно горячая) – одна из самых первых в списке дорогих услуг. Кроме того, вода – это важнейший природный ресурс планеты, а сейчас, в условиях повышенных требований гигиены, её расход существенно увеличился. Что же мы можем сделать в целях экономии одного из самых ценных в мире ресурсов? В первую очередь – поменять свои привычки.



Как расходуется вода каждый день?

Когда мы зря расходуем воду и как это исправить?

Моем овощи и фрукты под проточной водой

Неправильно моем посуду

Слишком часто стираем

Принимаем ванну вместо душа

Путаем кнопку унитаза

Каждую минуту из включенного крана вытекает 5-10 литров воды. Умножьте этот показатель на количество времени, которое затрачивается на подготовку продуктов для приготовления еды, мытьё посуды, чистку зубов, бритье, мытьё рук и лица и прочие расходы.При каждом спуске унитаза расходуется от 3 до 8 литров.На уборку и стирку уходит около 100 литров.На ванну и душ от 50 до 200 литров.К прочим расходам можно отнести полив комнатных цветов и/или рассады, влажную уборку, мытьё собачьих лап после прогулки, мытьё обуви в плохую погоду и т.д. В нашей стране норма потребления горячей воды в месяц составляет около 7 кубометров на человека, а холодной – 4,7 м3, т.е. 7000 и 4700 литров воды соответственно.Не выключаем воду, когда чистим зубыПомните, что за 1 минуту из открытого крана вытекает как минимум 5 литров воды, а если открыть кран на полную, то все 15. Мы напрасно об этом забываем, потому что такая простая привычка поможет сэкономить до 60 литров на каждого члена семьи только на чистке зубов (вы же чистите их дважды в день).На мытьё рук сейчас воды уходит больше, но экономить на этом точно не нужно, зато можно поменять смесители в кранах (если они у вас откручивающиеся) на рычаговый механизм и купить аэрирующие насадки, в которых проточная вода смешивается с воздухом.В большинстве случаев воду можно выключить и замочить овощи с фруктами в тазике или другой глубокой емкости, а затем быстро сполоснуть под краном. Сейчас, в условиях сохраняющейся вирусной опасности, многие специалисты рекомендуют замачивать овощи и фрукты в теплой воде в течение нескольких минут.Всем известно, что посуду лучше всего мыть в посудомоечной машине. Качество мытья намного выше, и воды расходуется гораздо меньше, от 9-14 литров за цикл. Посудомойка сокращает потребление холодной воды минимум в два раза и серьезно экономит горячую воду (потому что обычно не потребляет её). Но и в случае с посудомоечной машиной нужно помнить, что запускать её не стоит полупустой.Чтобы машина не стояла целый день с грязной посудой, и внутри не появлялся неприятный запах, можно запустить цикл ополаскивания, который длится не больше 15 минут.Тем, у кого посудомоечной машины нет, нужно завести привычку замачивать кастрюли и сковороды как только они немного остынут. Посуду после еды лучше мыть, закрыв пробку в мойке, а затем споласкивать. Говорят, что расход воды в таком случае сокращается в три раза.На стирку в стиральной машине уходит очень много воды. В зависимости от объема машины, её технических характеристик и режима стирки, расход колеблется от 34 до 145 литров на каждую стирку. Чтобы экономить, стирайте большими порциями, тщательно отсортировав бельё, и имейте в виду, что в режимах деликатной стирки или стирки сильнозагрязненного белья воды расходуется больше.Иногда одежду достаточно просто проветрить, вывесив на свежий воздух. Такая процедура полезнее для волокон ткани, чем очередная стирка.Включать стиральную и посудомоечную машину лучше на ночь, когда действует сниженный тариф на электроэнергию.Полежав один раз в ванне, вы потратите воды столько же, сколько за 5-7 раз, стоя под душем. В самую миниатюрную ванну вмещается до 140 литров воды, а в больших моделях до 200.За 1 минуту в душе расходуется до 20 литров воды, поэтому следить за временем тоже важно. Попробуйте мыться, установив таймер. Засеките время, которое вы обычно тратите на душ. Включите таймер и вымойте все тело. От получившейся цифры отнимите 1 минуту и установите сигнал, после которого вам нужно будет закончить все водные процедуры. Экономия одной минуты в день никак не отразиться на качестве мытья и вашем настроении, зато поможет сохранить деньги и воду.В среднем семья из четырех человек спускает воду в унитазе от 25 до 40 раз в сутки (объем бачка 6-8 литров), так что получается, сливной бачок – одна из главных статей расхода воды в доме.Снизить расход можно с помощью двойной кнопки слива, которая состоит из двух клавиш. Одна сливает всю воду, а вторая только половину бачка. Все современные модели унитазов оборудованы такой кнопкой, но использовать ее почему-то забывают, хотя на каждом «половинчатом» спуске можно сэкономить 3-4 литра воды.Некоторые жильцы также пользуются небольшой хитростью: ставят в бачок полную пластиковую бутылку с водой или кладут обычный кирпич. Такой нехитрый, но проверенный метод позволяет уменьшить объем воды, необходимый для заполнения бачка после каждого смыва. И, конечно же, необходимо следить за тем, чтобы бачок не пропускал воду.Если вода постоянно подтекает, её потери могут составлять до 100 литров воды в сутки.Не используйте унитаз как мусорное ведро, во-первых это может привести к засору, а во-вторых, вы тратите лишнюю воду, постоянно смывая то, что можно просто выкинуть в ведро.Кстати: В 1988 году одна японская компания выпустила на рынок устройство «Otohime», которое имитировало звуки воды, спускаемой в туалете. Дело в том, что японские женщины стеснялись быть услышанными кем-то из посторонних людей, и поэтому спускали воду дважды, чтобы шум воды заглушал любые звуки. Такими устройствами были оборудованы большинство дамских комнат в магазинах и офисных зданиях Японии. Сейчас вопрос решается по-другому: звуки смыва воды в туалете можно закачать в качестве приложения на смартфон.