Как сохранить молодость после 40 лет

Индийский врач и диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти, назвал простые правила, которые помогут сохранить моложавость, привлекательность и хорошую форму женщинам после 40 лет.

Врач дал ряд ценных рекомендаций, которые помогут продлить молодость, пишет Change.

Врач отметил, что после 40 лет женщины сталкиваются с:

потерей мышечной массы;

замедлением обмена веществ;

сильной усталостью;

депрессией;

возникают проблемы с концентрацией;

другими изменениями, связанными с периодом, предшествующим менопаузе.

«Одна из лучших вещей, которые можно сделать для своего здоровья после 40 лет, – более тщательно следить за тем, что потребляется в пищу. Здоровый, сбалансированный рацион наряду с регулярными упражнениями, достаточным сном и низким уровнем стресса эффективно помогают поддерживать вес, улучшают общее состояние здоровья в этом возрасте», ,- сообщил доктор.

А именно:

увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой;

употреблять минимальное количество соли и сахара;

включить в рацион продукты, содержащие лютеин, поскольку это вещество существенно снижает риск развития когнитивных нарушений. Большое количество лютеина содержится в моркови, морепродуктах, листовых овощах;

разнообразьте меню продуктами, богатыми жирными полиненасыщенными кислотами омега-3: скумбрия, сардина, растительные нерафинированные масла;

для поддержания мышечной и костной массы после 40 лет стоит включить в свое меню нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, злаки, натуральный йогурт, инжир;

употребление продуктов, содержащих витамин D поможет поможет поддерживать нормальное функционировании мышц. Также он способствует хорошему усвоения кальция. В рационе должны быть жирная рыба, яйца, грибы, апельсиновый сок.

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