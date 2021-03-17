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Как сохранить молодость после 40 лет

Как сохранить молодость после 40 лет

Индийский врач и диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти, назвал простые правила, которые помогут сохранить моложавость, привлекательность и хорошую форму женщинам после 40 лет.

Как сохранить молодость после 40 лет

Врач дал ряд ценных рекомендаций, которые помогут продлить молодость, пишет Change.

Врач отметил, что после 40 лет женщины сталкиваются с:

потерей мышечной массы;

замедлением обмена веществ;

сильной усталостью;

депрессией;

возникают проблемы с концентрацией;

другими изменениями, связанными с периодом, предшествующим менопаузе.

«Одна из лучших вещей, которые можно сделать для своего здоровья после 40 лет, – более тщательно следить за тем, что потребляется в пищу. Здоровый, сбалансированный рацион наряду с регулярными упражнениями, достаточным сном и низким уровнем стресса эффективно помогают поддерживать вес, улучшают общее состояние здоровья в этом возрасте», ,- сообщил доктор.

А именно:

увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой;

употреблять минимальное количество соли и сахара;

включить в рацион продукты, содержащие лютеин, поскольку это вещество существенно снижает риск развития когнитивных нарушений. Большое количество лютеина содержится в моркови, морепродуктах, листовых овощах;

разнообразьте меню продуктами, богатыми жирными полиненасыщенными кислотами омега-3: скумбрия, сардина, растительные нерафинированные масла;

для поддержания мышечной и костной массы после 40 лет стоит включить в свое меню нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, злаки, натуральный йогурт, инжир;

употребление продуктов, содержащих витамин D поможет поможет поддерживать нормальное функционировании мышц. Также он способствует хорошему усвоения кальция. В рационе должны быть жирная рыба, яйца, грибы, апельсиновый сок.

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