Как сохранить молодость после 40 лет

Индийский врач и диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти, назвал простые правила, которые помогут сохранить моложавость, привлекательность и хорошую форму женщинам после 40 лет.
Врач дал ряд ценных рекомендаций, которые помогут продлить молодость, пишет Change.
Врач отметил, что после 40 лет женщины сталкиваются с:
потерей мышечной массы;
замедлением обмена веществ;
сильной усталостью;
депрессией;
возникают проблемы с концентрацией;
другими изменениями, связанными с периодом, предшествующим менопаузе.
«Одна из лучших вещей, которые можно сделать для своего здоровья после 40 лет, – более тщательно следить за тем, что потребляется в пищу. Здоровый, сбалансированный рацион наряду с регулярными упражнениями, достаточным сном и низким уровнем стресса эффективно помогают поддерживать вес, улучшают общее состояние здоровья в этом возрасте», ,- сообщил доктор.
А именно:
увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой;
употреблять минимальное количество соли и сахара;
включить в рацион продукты, содержащие лютеин, поскольку это вещество существенно снижает риск развития когнитивных нарушений. Большое количество лютеина содержится в моркови, морепродуктах, листовых овощах;
разнообразьте меню продуктами, богатыми жирными полиненасыщенными кислотами омега-3: скумбрия, сардина, растительные нерафинированные масла;
для поддержания мышечной и костной массы после 40 лет стоит включить в свое меню нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, злаки, натуральный йогурт, инжир;
употребление продуктов, содержащих витамин D поможет поможет поддерживать нормальное функционировании мышц. Также он способствует хорошему усвоения кальция. В рационе должны быть жирная рыба, яйца, грибы, апельсиновый сок.
Свежие комментарии