Садовые хитрости для продвинутых дачников

Даже если вы не боитесь запачкать руки, работая в саду, иметь пару «тузов в рукаве» – это всегда хорошо.

Предлагаем вашему вниманию несколько «трюков», которые стоит взять на заметку каждому садоводу и огороднику.

Многие из наших советов могут показаться вам странными, но, можете даже не сомневаться, они действительно работают!



1. Посадки «горшок в горшок»

2. Огород в контейнере

3. Подгузники в дачном хозяйстве

4. Полив «волшебной» водой

5. Кофейные фильтры для… цветочных горшков

6. Новый взгляд на полив

7. Если нужна тепличка для зелени и рассады…

8. Высокая грядка из шлакоблоков

9. Семена и цитрусы

10. Яичная скорлупа: не мусор, а удобрение

Не все садоводы любят кардинально менять дизайн участка каждый новый сезон. Конечно, перемен хочется, но обычно это отнимает много сил и времени. Однако есть одна небольшая хитрость, которая позволяет менять местами посадки, когда вам этого захочется. Просто вкопайте в землю несколько пластиковых горшков и вставьте в них сезонные контейнерные растения. Когда цветы утратят декоративность, их можно легко заменить новыми. Так ваш цветник всегда будет красивым и нарядным.Если у вас очень маленький участок, это вовсе не значит, что вы не можете вырастить на нем все, что пожелаете. Найдите в продаже пластиковый контейнер для хранения и высадите в него овощи или цветы. Чтобы мини-грядка была не слишком тяжелой, на ее дно можно уложить лутрасил. Кстати, такой проект можно реализовать даже на балконе городской квартиры.Многие даже не подозревают, что подгузники применяют в цветоводстве. А между тем креативные дачники придумали укладывать их на дно цветочных горшков и кашпо. Все дело в том, что материал, который используется в подгузниках, задерживает влагу, но корни растений при этом не загнивают. Такой способ выращивания лучше всего подходит для однолетников, которые требуют частого полива. Теперь, даже если вы бываете на даче редко, можете не беспокоиться о любимых растениях: они не погибнут.Не выливайте воду, в которой варились овощи: такой отвар насыщен питательными веществами, благодаря которым многие растения в саду будут расти на зависть соседям. Только не поливайте цветы кипятком, дождитесь, пока бульон остынет. Он пригоден для полива как садовых и огородных культур, так и горшечных растений. Пить «овощную» воду полезно и людям. В жару она хорошо утоляет жажду. Но это уже дело вкуса.Каждый раз, поливая цветы в горшках, вы можете заметить, что вместе с вытекающей водой из дренажного отверстия просыпается грунт. Фильтры для кофе, размещенные на дне горшка, позволят жидкости стечь, но удержат субстрат внутри. Гениально, не правда ли? Такая идея идеальна для комнатных растений, а также для уличного контейнерного сада.Растения с длинными корнями, уходящими глубоко в почву, очень часто недополучают влагу даже при обильном поливе. Но это легко исправить, если прикопать рядом с такими культурами пустой пластиковый контейнер с отверстиями в дне. Поливая растения через этот горшок, вы можете быть уверены, что они получат необходимую им влагу для хорошего и здорового роста. Особенно такой полив понравится кабачкам.В этом случае вас опять выручат старые добрые пластиковые бутылки. В собственной миниатюрной оранжерее каждый сеянец будет развиваться с удивительной скоростью. А всего-то и нужно, что отрезать у обычной пластиковой бутылки горлышко и накрыть ею горшочек с растением. Просто и удобно!Обычно постройка высокой грядки требует определенных навыков (особенно для женщин). Однако если у вас есть блоки из шлакобетона с большими отверстиями – задача упрощается в разы. С помощью этих строительных камней можно создать грядку любого размера. Что еще немаловажно, растения можно высаживать не только в центр, но и в отверстия в блоках.Используйте в качестве стаканчиков для рассады оболочку лимона или апельсина. Во-первых, это мило. Во-вторых, растение будет потреблять из кожуры цитруса питательные вещества. В-третьих, этот способ посадки очень бюджетный.Скорлупа от яиц всегда отправляется в мусорное ведро, а должна бы – в огород. Перемолотая яичная скорлупа – отличное удобрение, которое способно повысить урожайность большинства огородных культур.Помните, дорогие дачники, что все гениальное – просто, а все простое – гениально. И совсем не нужно изобретать велосипед, чтобы существенно облегчить себе жизнь и сэкономить деньги, проводя лето на загородном участке.