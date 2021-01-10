Подкормка, которая гарантирует Орхидее великолепное цветение

Орхидея является одним из самых очаровательных цветков, которые доступны сегодня любителю комнатных растений. Однако также известно, что, порадовав нас цветением в течение определенного времени, орхидея сбрасывает цветки и перестаёт цвести на какое-то время.

Как вернуть цветение и гарантировать любимому растению полноценный уход? Для этого есть одна простая и доступная, но очень эффективная подкормка, гарантирующая орхидее бешеное цветение.



В её состав входит чеснок, который содержит целый список полезных микроэлементов и антиоксидантов, а также веществ, которые борются с патогенными бактериями, которые могут угнетать растение, замедлять его рост и цветение.





Рецепт очень простой. Подготовьте следующие составляющие подкормки:



5 крупных зубчиков чеснока (или 6-7 маленьких);

2 чашки воды;

0,5 таблетки янтарной кислоты.

Приготовление элементарное: в теплой воде растворите янтарную кислоту, туда же выдавите чеснок, дайте настояться сутки. Процедите от чеснока и используйте.





Поливать орхидеи лучше всего следующим образом: поставить в просторную ёмкость, куда налить подкормку, также полить её сверху. Оставить на пару часов. Подкармливать нужно не чаще, чем раз в 3 месяца. Уже в течение месяца вы увидите, что орхидея выпустить новые стрелки!

Подробнее о том, как сделать подкормку для орхидеи, смотрите в видео ниже: