Археологи обнаружили дом, где прошло детство Иисуса Христа

Дом I века на участке Сестёр из Назарета с высеченным в скале дверным проёмом и частью естественной пещеры.

Здесь жил Иисус? Обнаруженные в доме предметы позволяют предположить, что это была домашняя постройка.

Возможно, в 4 веке, на холме была построена пещерная церковь.

В доме чувствуется рука искусного ремесленника.

Раскопки ещё ведутся.

Здание, которое построили сверху, должно было защитить дом Иисуса.

Сейчас монастырь сестёр-назаретянок - это часть центра древнего славного города Назарета.