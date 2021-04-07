Археологи обнаружили дом, где прошло детство Иисуса Христа

Археологи продолжают ошеломлять нас всё новыми и небывалыми открытиями. Недавно в Назарете было обнаружено здание, которое многие эксперты сочли родным домом Иисуса Христа. Это сооружение I века, высеченное в известняке. Неужели археологи на самом деле нашли место, где вырос Иисус? По словам британского учёного, Сын Божий вместе со своей матерью Марией и её мужем Иосифом жили в этой пещере. Где обнаружили дом детства Христа и какие открытия подарили миру науки артефакты, найденные в нём?
Профессор Кен Дарк из Университета Рединга провел почти пятнадцать лет, исследуя священное убежище. Первоначально учёный занимался раскопками другого места в Израиле. Во время выполнения этого задания его внимание привлекла некая тайна.
Дом I века на участке Сестёр из Назарета с высеченным в скале дверным проёмом и частью естественной пещеры.
В своём интервью СМИ в прошлом месяце он рассказал: «Я занимался изучением истории города в качестве византийского христианского центра паломничества». Дарка заинтересовала старая история, в которой рассказывалось о доме, где прошло детство Иисуса Христа. Впервые об этом написали монахини ещё в конце 19 века. На этом месте в то время находилась византийская церковь, которую, вероятно, построили специально для того, что защитить дом Спасителя.
Здесь жил Иисус? Обнаруженные в доме предметы позволяют предположить, что это была домашняя постройка.
В сентябре вышла книга об этой забытой, но важной главе библейской истории. Она получила название «Монастырь сестёр из Назарета: место памяти римского, византийского периодов и эпохи крестоносцев в центре Назарета». В данном труде профессор утверждает, что этот дом был построен руками земного отца Иисуса Христа.
Возможно, в 4 веке, на холме была построена пещерная церковь.
В 20 веке время от времени велись раскопки. Потом об этом на время забыли, но в 2006 году профессор Дарк снова занялся изучением предполагаемого жилища Мессии. Чем больше учёный занимался исследованиями данного места, тем явственней становилось, что этот дом всё же принадлежал родителям Иисуса, Марии и Иосифу.
В доме чувствуется рука искусного ремесленника.
Дом был построен в I веке. В здании ощущается искусная работа. Там большой внутренний двор, на крыше расположена красивая терраса, есть складские помещения. Иосиф же был настоящим мастером, умелым плотником и ремесленником. Он вполне мог построить такой дом. Лестницу высекли прямо в камне. Своды каменной пещеры служили потолком. Не во многих местах есть дверной проём, вырезанный из цельного камня, с такой же высеченной лестницей. Вместо ковра здесь прессованный мел. В интерьере также обнаружены следы керамики.
Раскопки ещё ведутся.
Здание, которое построили сверху, должно было защитить дом Иисуса.
После того, как Сын Божий был распят, подле этого дома была выстроена церковь. Во 2 веке над зданием построили ещё одну, только гораздо большую. Профессор Дарк считает, что сделано это было неспроста. Христиане всегда считали это место очень значимым.
Сейчас монастырь сестёр-назаретянок - это часть центра древнего славного города Назарета.
Расположенный в тихом переулке монастырь сестёр-назаретянок теперь в 2020 году является частью центра Назарета. По соседству с ним находится знаменитая Церковь Благовещения, ещё одно значимое религиозное место.
Святого Иосифа можно рассматривать как простого плотника. Однако в «Хорошей книге» он назван Тектоном, «древним словом, обозначающим ремесленник. Похоже, что его мастерство вышло за рамки обработки дерева. Вполне возможно, именно он создал этот дом из известняка.
Информацию об этом древнем христианском храме Дарк почерпнул из отчёта «De Locis Sanctis», написанного ирландским монахом Адомнаном в VII веке. Настоятель и государственный деятель придумал название «Церковь питания» из-за того, что сам Христос питался в священных помещениях.
Перед поездкой в Израиль профессором Дарком была проделана огромная работа. О доме Иисуса Христа или о том, что считается таковым, упоминал французский учёный и исследователь Виктор Герен в 1888 году. Монахини наткнулись на древнее строение, вызвав настоящее церковное возбуждение. Затем в течение примерно 80 лет до 1964 года в доме проводились раскопки. Священник-иезуит Анри Сенес был почти единственным человеком, который всегда хранил в то, что это дом детства нашего Спасителя. Сейчас профессор Дарк возродил интерес людей к этой теме.
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