Шверинский замок

Во время путешествия по Финляндии и Германии с компанией Finnlines мы посетили много интересных мест.







Например, в городе Шверин находится одноименный замок. Он, если говорить просто — прекрасен. Как и парк вокруг.



Замок сейчас — резиденция главы Мекленбургского дома.







Располагается в центре города на Дворцовом острове, который двумя мостами соединен с городом и дворцовым садом.







Длительное время служил резиденцией шверинских герцогов, а в настоящее время во дворце заседает ландтаг Мекленбурга — Передней Померании.







Один из мостов разводный, но тогда он находился на ремонте и толком там ничего не было видно. Разводился он просто поворотом в плоскости.







Ранее на месте дворца на маленьком острове на Зверином озере с 965 года находилась крепость славян-ободритов Зверин. Современный дворец, эклектично смешавший несколько архитектурных стилей, построен в 1845—1857 годах по заказу великого герцога Фридриха Франца II архитектором Георгом Адольфом Деммлером.







А вообще очень красиво место.







И ни одного кондиционера на фасаде, между прочим!







Какая прелесть.







Мне очень понравилось место. Будете там проезжать (привет нашему конскому курсу ) — найдите полчаса и погуляйте вокруг







Можно ли попасть внутрь — не знаю. Наверное, можно, но я не фанат таких музеев.

Просто красота . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)