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Шверинский замок

Во время путешествия по Финляндии и Германии с компанией Finnlines мы посетили много интересных мест.

Шверинский замок

Например, в городе Шверин находится одноименный замок. Он, если говорить просто — прекрасен. Как и парк вокруг.

Замок сейчас — резиденция главы Мекленбургского дома.

Шверинский замок

Располагается в центре города на Дворцовом острове, который двумя мостами соединен с городом и дворцовым садом.

Шверинский замок

Длительное время служил резиденцией шверинских герцогов, а в настоящее время во дворце заседает ландтаг Мекленбурга — Передней Померании.

Шверинский замок

Один из мостов разводный, но тогда он находился на ремонте и толком там ничего не было видно. Разводился он просто поворотом в плоскости.

Шверинский замок

Ранее на месте дворца на маленьком острове на Зверином озере с 965 года находилась крепость славян-ободритов Зверин. Современный дворец, эклектично смешавший несколько архитектурных стилей, построен в 1845—1857 годах по заказу великого герцога Фридриха Франца II архитектором Георгом Адольфом Деммлером.

Шверинский замок

А вообще очень красиво место.

Шверинский замок

И ни одного кондиционера на фасаде, между прочим!

Шверинский замок

Какая прелесть.

Шверинский замок

Мне очень понравилось место. Будете там проезжать (привет нашему конскому курсу ) — найдите полчаса и погуляйте вокруг

Шверинский замок

Можно ли попасть внутрь — не знаю. Наверное, можно, но я не фанат таких музеев.



Шверинский замок

Просто красота.

Шверинский замок

Шверинский замок

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