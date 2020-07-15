Шверинский замок

Во время путешествия по Финляндии и Германии с компанией Finnlines мы посетили много интересных мест.
Например, в городе Шверин находится одноименный замок. Он, если говорить просто — прекрасен. Как и парк вокруг.
Замок сейчас — резиденция главы Мекленбургского дома.
Располагается в центре города на Дворцовом острове, который двумя мостами соединен с городом и дворцовым садом.
Длительное время служил резиденцией шверинских герцогов, а в настоящее время во дворце заседает ландтаг Мекленбурга — Передней Померании.
Один из мостов разводный, но тогда он находился на ремонте и толком там ничего не было видно. Разводился он просто поворотом в плоскости.
Ранее на месте дворца на маленьком острове на Зверином озере с 965 года находилась крепость славян-ободритов Зверин. Современный дворец, эклектично смешавший несколько архитектурных стилей, построен в 1845—1857 годах по заказу великого герцога Фридриха Франца II архитектором Георгом Адольфом Деммлером.
А вообще очень красиво место.
И ни одного кондиционера на фасаде, между прочим!
Какая прелесть.
Мне очень понравилось место. Будете там проезжать (привет нашему конскому курсу ) — найдите полчаса и погуляйте вокруг
Можно ли попасть внутрь — не знаю. Наверное, можно, но я не фанат таких музеев.
Просто красота.
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