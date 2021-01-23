Кто они – кумиры нового поколения, и Почему молодёжь без ума от них: Моргенштерн, Клава Кока и др

Перемены в шоу-бизнесе случаются так часто, что вчерашние подростки уже теснят «стариков», чьи позиции в музыкальной индустрии совсем недавно казались незыблемыми. И вот уже эти амбициозные, пробивные и молодые люди являются кумирами молодежи, зарабатывают большие деньги, возглавляют чарты и могут похвастаться миллионами подписчиков в соцсетях, хотя поколению постарше их творчество зачастую может быть непонятным. Кто же они – новые кумиры подрастающего поколения?
Моргенштерн (22 года)
Моргенштерн
Еще несколько лет назад о простом уфимском парне Алишере Валееве (настоящая фамилия музыканта) знал лишь узкий круг людей. Хотя свой первый клип молодой человек снял еще в 12 лет. Но о том, чтобы вплотную заняться творчеством он, похоже, не мечтал: работал курьером, мойщиком автомобилей, учился в педагогическом университете, но был исключен оттуда за то, что на практике предложил заняться любовью школьнице и заснял все это на видео.
Запуск на YouTube собственного проекта "#ИзиРеп" принес Алишеру первые успехи, а через два года он записал мини-пластинку «Hate Me». В том же году музыкант созрел до полноценного альбома, выпустив его под названием «До того, как стал известен». Релиз настолько был успешен, что за первые 24 часа в соцсети «ВКонтакте» поделились им более 50 тысяч пользователей.
Следующий альбом Моргенштерна «Улыбнись, дурак!» вновь побил все рекорды, а совместная композиция с Егором Кридом и Thrill Pill «Грустная песня» мгновенно взлетела на вершину всевозможных музыкальных чартов. Сейчас Моргенштерн по праву считается самым популярным российским рэпером и, похоже, на достигнутом останавливаться не собирается, выпуская один хит за другим. Несмотря на то, что в его песнях много нецензурной лексики, поклонники любят музыканта за «честные» композиции и эпатажное поведение.
Клава Кока (23 года)
Клава Кока
Клавдия Высокова (настоящее имя девушки) стала популярной сравнительно недавно, хотя путь к успеху начала еще пять лет назад. В 2015 году певица из Екатеринбурга победила в кастинге-шоу «Молодая кровь», после чего лейбл Black Star предложил ей сотрудничество. За это время Кока успела записать около двух десятков песен, но ни одна из них не стала хитом.
Настоящий успех пришел к девушке лишь год назад после того, как вышел ее первый альбом «Неприлично о личном», а песни «Зая» и «Мне пох» (кстати, записанная в дуэте с Моргенштерном) сумели стать хитами.
С тех пор Клава стала одной из самых популярных артистов нового поколения: она записывает песни, активно занимается видеоблогом, стала ведущей программы «Орел и решка», пишет песни и даже готовилась дать свой первый сольный концерт, но пандемия не дала осуществить ей планы. Впрочем, это не мешает девушке выпускать новые песни, а строчка из одной из них «покинула чат» ушла в народ.
Niletto (27 лет)
Niletto
На самом деле музыканта из Тюмени, выступающего под псевдонимом Niletto, зовут Данил Прыжков. Громко заявить о себе он смог во время участия в проекте «Песни» на телеканале ТНТ. Но настоящая слава к парню пришли после хита «Любимка». Казалось бы, ничего особенного в этой песне нет: незатейливая мелодия, незамысловатые слова, не претендующие на стихотворный шедевр. Но публике она понравилась именно простотой.
Но мало кто знает, что до прославившей его «Любимки», Данил успел выпустить по 2 полноценных и мини-альбома. Презентация пятого под названием «Простым» состоялась весной этого года, а совместный дуэты с Клавой Кока и Zivert тут же возглавили музыкальные чарты. Что примечательно, Niletto не стал идти проверенным путем, исполняя легкие танцевальные поп-песни: в последнее время он делает упор на лирические произведения.
Zivert (29 лет)
Zivert
Юлия Зиверт хотя и с детства мечтала выступать на сцене, но после окончания школы решила заняться дизайном, а в итоге стала бортпроводницей. Однако через несколько лет девушка поняла, что перелеты уже не приносят радость и решила вплотную заняться творчеством.
Дебютную песню «Чак» певица презентовала в 2017 году в своем видеоблоге. На выпуск еще одной композиции «Анестезия» ушло шесть месяцева. Но настоящий успех к Юлии пришел через полтора года после хита «Life», который в 2019 году стал самым разыскиваемым синглом в Shazam и одним из самых популярных треков. С тех пор певица с завидным постоянством выпускает новые песни, каждая из которых неизменно становится событием.
Шарлот (22 года)
Шарлот
Эдуард Шарлот – еще один певец, которому путевку в мир шоу-бизнеса дал проект «Песни» на ТНТ. Хотя и до этого парень из Самары имел поклонников, которые с интересом наблюдали за его творчеством.
Писать музыку молодой человек начал еще будучи подростком, а в 16 лет завел свой канал на YouTube и исполнял каверы на песни популярных зарубежных исполнителей. Эдуарда заметили, а видео, где он перепел композицию группы «Пошлая Молли», выложил у себя в соцсетях даже лидер этого коллектива Кирилл Бледный.
В 2017 году Шарлот уже выпустил три мини-альбома, а через два года покорил членов жюри шоу «Песни», но не сумел преодолеть финальный тур. Тем не менее зрители запомнили его необычную манеру исполнения. Вскоре певец выпустил полноценный альбом «Навечно молодой», снялся в рекламных роликах и выпустил еще несколько композиций.
Тима Белорусских (21 год)
Тима Белорусских
Два года назад никому неизвестный парень, выступающий под псевдонимом Тима Белорусских, взорвал хит-парады хитом «Мокрые кроссы». Практически сразу же появилась «Незабудка», тоже снискавшая любовь публики.
Парнем, поющим милые хиты о любви, оказался Тимофей Морозов из Минска. Причем музыкой он увлекался с детства, но колледж искусств, куда поступил, бросил даже не окончив начальный семестр.
До того, как стать популярным, певец выступал под псевдонимом SAMZANOV и в 2017 году выпустил свой первый трек «MVNIMY». Но до известности было далеко, и Тимофей вынужден был подрабатывать где придется: на момент выхода песни «Мокрые кроссы» он трудился официантом. А уже в начале 2019-го Белорусских выпустил свой полноценный альбом, второй вышел спустя ровно год.
Instasamka (19 лет)
Дарья Зотеева
Даже если вы не слышали песен этой девушки, то наверняка хоть раз читали о скандалах, где мелькало ее имя. На самом деле популярного блогера зовут Дарья Зотеева, и родом она из Тобольска. В детстве девушка занималась бальными танцами, однако в старших классах оставила это занятие, а также бросила школу из-за того, что не могла найти общий язык со сверстниками.
Именно тогда Дарья задумалась над тем, что нужно зарабатывать на жизнь. Идея завести блог в Инстаграме пришла ей в 2016 году. Под псевдонимом Презедентша она делилась мнением о наиболее значимых и резонансных событиях. Но число ее подписчиков стало заметно расти после того, как она начала выступать под ником Instasamka и удивлять провокационными постами. К тому же вызывающий внешний вид, скандалы и употребление нецензурной лексики тоже сделали свое дело в борьбе за фолловеров.
Раскрутив свои соцсети, Зотеева решила заняться творчеством, обратив внимание на рэп. Она выпустила несколько песен, а вскоре уже могла похвастаться презентацией полноценной пластинки «Born to Flex». Через несколько месяцев увидела свет еще одна пластинка исполнительницы «Трипл малыш». Несмотря на то, что творчество блогерши часто подвергается критике, нельзя отрицать того, что среди молодежи она является весьма популярным персонажем.
Элджей (26 лет)
Элджей
В 2017 году трек «Розовое вино» Элджея и Федука стал одним из главных хитов. Однако сразу после выхода клипа на эту песню исполнители рассорились, и даже успех не смог примирить их. Впрочем, никто уже не удивляется тому, что так произошло. Ведь рэпер Элджей, кажется, не из мира сего.
Впрочем, покорять шоу-бизнес парень из Новосибирска Алексей Узенюк (именно так на самом деле зовут исполнителя) начал еще в 2014 году, выпустив свой первый альбом, а через три года он мог похвастаться уже шестью полноценными пластинками.
Через полгода после успеха «Розового вина» рэпер открыл собственный лейбл. Казалось бы, среди других рэп-исполнителей сложно выделиться. Но Элджею это удалось. Интерес публики вызывают не только его композиции, но и необычный внешний вид (чего только стоят линзы, из-за которых кажется, что у исполнителя нет зрачков).
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