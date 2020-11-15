Как разгадали тайну двойного нимба Христа на распятии из Санта-Кроче

О художнике

Чимабуэ (слева) и Джотто ди Бондоне (справа)

Распятие Чимабуэ

Расписной крест Сан-Доменико / Расписной крест Санта-Кроче

Спаситель ДО и ПОСЛЕ реставрации

Главный герой росписи

Дева Мария и Иоанн Евангелист

Цвета на росписи

Авторство и реставрация

Распятие ДО и ПОСЛЕ 1966 года

Двойная тень от нимба