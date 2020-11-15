Как разгадали тайну двойного нимба Христа на распятии из Санта-Кроче

В XVIII в. рождаются новаторские изобразительные приемы, связанные с формированием нового мировосприятия религиозного искусства. Особого внимания в этой связи требуют работы Чимабуэ, которому удалось создать поистине великолепные распятия. Боговоплощение и жертва Христа теперь символически представлены в образе креста, на котором изображены распятый Спаситель, а по сторонам – Дева Мария и Иоанн Евангелист. В чем загадка двойного нимба на распятии и почему критики негативно отреагировали на реставрацию произведения?
О художнике
Биографических данных о Чимабуэ сохранилось крайне мало. Известно, что он родился во Флоренции в 1240 году в знатной флорентийской семье. Родители отдали своего сына на обучение литературе в монастырь Санта-Мария-Новелла. Здесь он знакомится с великими мастерами византийского искусства мозаики, которые приехали во Флоренцию для создания произведений искусства. Переняв навыки живописца, Чимабуэ вскоре развивает свой собственный стиль, отличающийся «как по стилю, так и по цветам от своих наставников» (Вазари).
Чимабуэ (слева) и Джотто ди Бондоне (справа)
Распятие Чимабуэ
Около 1270 года он создает деревянное Распятие церкви Сан Доменико в Ареццо. И в этом произведении живописец блестяще опережает византийский стиль не только в технике, но и в эмоциональной передаче. Его видение трагедии на Голгофе более гуманно: вместо торжествующего Христа он рисует страдающего Спасителя, несущего тяжесть греха человека. Фактически, Чимабуэ закладывает основу великих инноваций Джотто и представляет стиль итальянского Ренессанса. Позже Чимабуэ создает второе большое деревянное Распятие для церкви Санта-Кроче.
Расписной крест Сан-Доменико / Расписной крест Санта-Кроче
Работа была заказана францисканскими монахами собора Санта-Кроче. Её отличает продуманная конструкция: распятие построено из сложного расположения пяти основных и восьми вспомогательных деревянных досок. Размеры распятия очень симметричны и пропорциональны. Вполне вероятно, сказались геометрические идеалы соотношений и правил дизайна древних греков. Это одно из первых произведений итальянского искусства, которое отличается от позднесредневекового византийского стиля и славится своими техническими новшествами и гуманистической иконографией.
Спаситель ДО и ПОСЛЕ реставрации
Главный герой росписи
Тело мертвого Христа висит на кресте, голова склонилась к плечу, а реальный нимб словно поддерживает ее. Фигура Спасителя имеет S-образную форму (символ душевных страданий), бедра и голова наклонены влево, а ноги – вправо. Эта форма фигуры Христа - широкораспространенный в итальянском искусстве 13 века тип распятия. Такие распятия создавали зримый, чувственно-конкретный образ искупительной жертвы, отвечающий изменившимся религиозным представлениям эпохи.
На концах перекладин креста по обе стороны изображения Иоанна и Девы Марии. Их лица выполнены автором намеренном темными красками, поскольку несут мучительные и печальные выражения. Оба наклонили свои головы в сторону Христа и сложили их на свои руки. Кстати, размер и положение этих двух фигур уменьшены по сравнению с византийской иконографией. Чимабуэ сделал это, чтобы сосредоточить внимание зрителя на страсти Христа.
Дева Мария и Иоанн Евангелист
Цвета на росписи
Эту работу отличает прежде всего яркость колорита. Чуждый всякого стремления к натурализму, художник устраивает взрыв красок, задача которых не имитировать текстуру дерева, а сиять. Чимабуэ удалось достичь мастерской обработки цвета. Средневековые церкви, как правило, были чрезвычайно красочно расписаны: с фресками на стенах, расписными капителями и росписью сусальным золотом. В росписи Чимабуэ преобладают бледные тональности, с основным контрастом (в области волос и бороды Христа), которые используются, чтобы подчеркнуть черты его лица и выделить фокусные точки. Нимб Иисуса, окантовка креста, фон для образов Иоанна и Марии покрыты сусальным золотом (это связано с византийской традицией).
В росписи использованы основные иконописные цвета – красный, золотой и синий. Крест окрашен темно-синей краской, символизирующей небо и вечность. А вот тело Христа написано в желто-зеленоватых оттенках, оно прикрыто полупрозрачной тканью и очень сильно вытянуто. Его глаза закрыты, лицо безжизненно и побеждено. Нагота подчеркивает Его уязвимость и страдания. Во Христе воплотились два начала – Бог и человек. Чимабуэ передает его человеческую природу светом, А божественную – с помощью нимба.
Авторство и реставрация
Во время написания произведения (1287-1288) проходило немало споров об истинном авторе. Но сегодня общеизвестно, что авторство принадлежит кисти Чимабуэ.
Распятие ДО и ПОСЛЕ 1966 года
Распятие было установлено в церкви Санта-Кроче в конце XIII века и оставалось там до 1966 года, когда реки Арно затопили Флоренцию. Тысячи произведений искусства были повреждены или уничтожены; 4 ноября 1966 года река Арно разбушевалась не на шутку, вследствие чего роспись была повреждена. Грязная вода подпортила распятие, местами краски были полностью смыты. Распятие потеряло 60% своей краски. Собственно, реставрация началась с ювелирной работы по отделению красочного слоя от деревянной основы, впитавшей воду.
Нужно было также закрепить краски там, где они пропали безвозвратно. Однако, было решено не заполнять пустоты между окрашенными участками (поэтому очень заметны белые пятна на росписи). Могли ли реставраторы поступить иначе? Стремление сохранить лишь то, что, несомненно, принадлежит автору, при восстановлении распятия было доведено до крайности и не пошло на пользу спасаемому произведению. По словам критика Вальдемара Янущака, распятие было «возвращено после реставрации в странном состоянии. Частично оригинальное произведение искусства, частично шедевр современной науки… Произведение XIII века стало гибридом XX века».
Двойная тень от нимба
Двойная тень от нимба над головой Христа служит не только знаком Его божественности, но и материализует пространство, в которое вписана фигура Спасителя. Схожий эффект достигается и изгибом тела: насыщенно подчеркнутая дуга, выражающая невыносимую физическую боль и глубокие душевные страдания, создает пространство между зрителем и крестом.
Роспись содержит элементы, типичные для религиозного творчества Чимабуэ (например, иллюзорное изображение складок драпировки, большой ореол, длинные распущенные волосы, темные угловатые лица и драматические выражения). Но в остальном «Распятие» соответствует строгой иконографии XIII века. Великолепная роспись, демонстрирующая невероятные страдания Христа, имеет первостепенное значение в истории искусства и повлияла на художников от Микеланджело, Караваджо и Веласкеса до Фрэнсиса Бэкона.
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