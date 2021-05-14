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Как город в Якутии живет на краю пропасти: дыра, которая видна из космоса


Как город в Якутии живет на краю пропасти: дыра, которая видна из космоса

Мирный – город, который находится по меркам многих на краю света. И здесь есть своя достопримечательность – одна, но зато какая. Это огромнейших размеров дыра, заметная даже из космоса. Карьер не самый большой в мире, но, пожалуй, наиболее знаменитый из всех существующих на сегодняшний день.

Город Мирный находится практически на краю огромного карьера / Фото: glavcom.ua

Город Мирный находится практически на краю огромного карьера / Фото: glavcom.ua

 

Практически на краю этого карьера-гиганта и находится Мирный. Город построен в самом большом по территории российском регионе и самом малонаселенном в Якутии. По территории он занимает 1/5 России, но проживает здесь немногим меньше 1 000 000 человек. Непосредственно в городе проживает 35 000 граждан. Причина пребывания здесь людей, как и самого города – алмазы, точнее, их добыча.
Карьер «Мир» является одним из наиболее богатых алмазных месторождений во всем мире / Фото: m.gazeta.ru

Карьер «Мир» является одним из наиболее богатых алмазных месторождений во всем мире / Фото: m.gazeta.ru

 

Карьер, о котором идет речь, имеет название «Мир» и является одним из наиболее богатых алмазных месторождений во всем мире. Его глубина составляет 525 метров, а диаметр 1 километр 200 метров. Столь масштабная дыра, созданная руками человека, действительно не оставляет никого равнодушным, особенно тех, кто сюда попал впервые.

Полвека на его создание


Купное месторождение алмазом ученым и геологам помогла лиса / Фото: ru.rbth.com

Купное месторождение алмазом ученым и геологам помогла лиса / Фото: ru.
rbth.com

 

По некоторым рассказам обнаружить в этой местности алмазы помогла людям лиса. Под деревом, где корни были обнажены в результате оползня, она вырыла себе нору. В 1955 г. вырытая лисой земля, точнее ее оттенок, заинтересовали геологов, искавших кимберлит, алмазную породу. После взятия проб почвы стало ясно, что здесь имеется кимберлит.
Мирный из поселка быстро превратился в город / Фото: sakhatimes.ru

Мирный из поселка быстро превратился в город / Фото: sakhatimes.ru

 

Тогда же и был основан поселок, которому спустя некоторое время был присвоен уже другой статус. Так, по истечении нескольких лет Мирный стал городом. Людям и специальной технике, чтобы сюда добраться, пришлось преодолеть около трех тысяч километров бездорожья. Уже за первое десятилетие численность населения увеличилась в четыре раза. А на то, чтобы вырыть настолько огромный карьер, людям потребовалось почти полвека. За период с 1957 г. и до двухтысячных из него было извлечено алмазов на сумму семнадцать миллиардов долларов. Со дна ямы и до поверхности вела спиральная дорога, длина которой 8 км.
Добыча алмазов не производится уже несколько лет / Фото: howmade.ru

Добыча алмазов не производится уже несколько лет / Фото: howmade.ru

 

Владельцем карьера является «Алроса», компания, специализирующаяся на добывании алмазов. В 2018 г. ее силами было добыто 26% драгоценных камней от всего мирового оборота. Мирный является моногородом в классическом проявлении. Подавляющее количество его жителей прямо или косвенно имеют отношение к добыче алмазов. Но самое интересное, что этот населенный пункт нельзя назвать процветающим или богатым, тем более с момента консервации рудника.

 
В результате затопления шахты погибли несколько горняков / Фото: mors.in.ua

В результате затопления шахты погибли несколько горняков / Фото: mors.in.ua

 

Закрыли карьер три года назад после того, как здесь произошла трагедия. Вода, которая скопилась на дне огромного котлована, полилась в шахту, в которой на тот момент был 151 рабочий. Так как для работ на открытом пространстве карьер уже не подходил в связи с достижением предельно возможных размеров, разработки велись под землей. В основном всех горняков удалось эвакуировать из опасной зоны за исключением восьми человек. Их так и не нашли.

Жизнь на краю пропасти


Создается впечатление, что город расположен у самого обрыва / Фото: zagopod.com

Создается впечатление, что город расположен у самого обрыва / Фото: zagopod.com

 

Действительно, все, кто попадает в Мирный, обращают внимание на близкое расположение самого города к этому карьеру-гиганту. На некоторых фотоснимках создается впечатление, что жилые дома практически стоят на краю обрыва. Но люди, проживающие в данной местности, практически не боятся оползня, как и того, что в огромную воронку затянет город. Они утверждают, что проживание здесь не настолько опасное, как может показаться, глядя на снимки.
Практически у самых шахт начинается территория аэропорта / Фото: lamazo.livejournal.com

Практически у самых шахт начинается территория аэропорта / Фото: lamazo.livejournal.com

 

Кто-то в Интернете пустил фишку, согласно которой в «Мир» потоками воздуха втягивает вертолеты. Местная жительница Анна, которая в городе живет уже два десятка лет, говорит, что все это неправда. Ни самолеты, ни вертолеты над пропастью и в самом деле не летают. Но и ни один летательный аппарат в нее еще никогда не затягивало. К тому же, практически у самых шахт начинается территория аэропорта. Да и вообще здесь все расположено максимально близко друг от друга. До карьера из Мирного можно пешком дойти всего за десять минут.
До карьера можно добраться только по грунтовой дороге / Фото: lamazo.livejournal.com

До карьера можно добраться только по грунтовой дороге / Фото: lamazo.livejournal.com

 
Вид карьера с борта самолета - эффектное зрелище / Фото: airport.airlines-inform.ru

Вид карьера с борта самолета - эффектное зрелище / Фото: airport.airlines-inform.ru

 

Дорога сюда ведет грунтовая. Из аэропорта в большие российские города, в частности в С.-Петербург и Москву, есть прямые регулярные рейсы. А вот в самом городе туристы бывают крайне редко. Но во время перелета пилот самолета обязательно объявит, что по правую сторону расположен карьер, так как это единственная и зрелищная достопримечательность региона.
Зимой температура в регионе достигает отметки в - 60 градусов / Фото: zakazikea.by

Зимой температура в регионе достигает отметки в - 60 градусов / Фото: zakazikea.by

 

В Мирный люди приезжали работать, причем многие из них трудились вахтовым методом. Для Крайнего Севера это вполне нормальное явление, так как в зимний период температура воздуха здесь опускается до -50, а то и -60 градусов Цельсия. В основном все дома в городе построены на сваях. Стандартная для других регионов постройка на фундаменте здесь не актуальна. В этом случае вечная мерзлота бы подтаивала. Соответственно, конструкции бы проседали и разрушались. Еще один факт, характерный для северных населенных пунктов – яркие фасады на зданиях.
Из-за затяжной зимы и недостатка солнечного света дома здесь красят в яркие цвета, чтобы люди не впадали в депрессию / Фото: 5-tv.ru

Из-за затяжной зимы и недостатка солнечного света дома здесь красят в яркие цвета, чтобы люди не впадали в депрессию / Фото: 5-tv.ru

 

Красят их в такой цвет, чтобы жители не впадали в депрессивное состояние в связи с затяжной зимой.
Александра, еще одна жительница города, рассказывает, что летом здесь есть белые ночи. А вот зимой темнеет уже в четыре дня, а рассветает около одиннадцати утра. Естественно, это не может не угнетать.
Во всех общественных зданиях лестницы покрыты коврами, чтобы плитка не скользила / Фото: project42274.tilda.ws

Во всех общественных зданиях лестницы покрыты коврами, чтобы плитка не скользила / Фото: project42274.tilda.ws

 

И. Варламов, блогер, после своего визита в этот город рассказал, что во всех общественных зданиях на лестницах лежат ковры. Делается это, чтобы люди не покалечились, так как плитка на лестницах достаточно скользкая, а в условиях местной зимы это особенно опасно. Правда, не совсем понятно, почему бы сразу не использовать соответствующее покрытие, нескользящее. Так было бы намного проще и практичнее.
Вид ночного города / Фото: fotokto.ru

Вид ночного города / Фото: fotokto.ru

 

По большому счету проблема со скольжением плитки знакома и жителям других регионов, не северных. Обычно, чтобы минимизировать риски, ее посыпают солью, песком или специальными реагентами. А вот в Якутии, в Мирном, решением проблемы стали именно ковры.
Городская инфраструктура развита достаточно хорошо / Фото: lenta.com.ua

Городская инфраструктура развита достаточно хорошо / Фото: lenta.com.ua

 

Городская инфраструктура достаточно развита. Здесь есть театр и 2 кинотеатра, стадион, ботанический сад, бассейны, кальянная, рестораны, гостиница под названием «Азимут», одна на весь город. Стоимость номеров на одну ночь составляет от 8 000 до 10 000 рублей. За такую же цену можно переночевать в Москве в достаточно комфортабельном отеле. По городским улицам передвигаются «лендкрузеры» и «лендроверы».
Город Мирный ухоженный, воздух в нем незагрязненный / Фото: photosight.ru

Город Мирный ухоженный, воздух в нем незагрязненный / Фото: photosight.ru

 

На региональных форумах рассказывают, что цены на продукты вдвое выше материковых. На Крайнем Севере материком называют территорию, которая находится на запад от Уральских гор. Такой высокий ценник объясняется труднодоступностью местности. В Мирный продукты доставляются из Красноярска, Новосибирска, Иркутска через Усть-Кут зимником. Летом их завозят через Якутск. Дорога же идет не асфальтированная.
Жизнь в городе спокойная и размеренная / Фото: exprussia.ru

Жизнь в городе спокойная и размеренная / Фото: exprussia.ru

 

Местные жители настроены позитивно. Они говорят, что город достаточно зеленый, незагрязненный, у всех, кто работает на компанию «Алроса», неплохая зарплата. Здесь довольно спокойно и очень мало криминала. Плюс ко всему необычная дыра в земле, знаменитая во многих уголках мира. Единственное, что периодически раздражает – это сероводородный запах, поднимающийся из карьера и накрывающий собой город.

Какое будущее у гигантского карьера


Архитектурное бюро разработало и представило проект города под куполом / Фото: fishki.net

Архитектурное бюро разработало и представило проект города под куполом / Фото: fishki.net

 

Длительное время после того, как рудник законсервировали, планов на него не строили. В какой-то момент «АБ Элис», архитектурное бюро, даже разработало и выложило в интернет спецпроект экогорода в карьере, который построен под куполом. Экосфера в нем замкнутая. Этот чудо-город рассчитан на 100 000 населения. Само собой разумеется, всерьез эта идея не была воспринята и на обсуждение не выносилась. В реальности же будущее карьера «Мир», вероятнее всего, будет более реалистичным.
Экогород не был воспринят всерьез, поэтому идея даже не была вынесена на обсуждение / Фото: belosnet.dn.ua

Экогород не был воспринят всерьез, поэтому идея даже не была вынесена на обсуждение / Фото: belosnet.dn.ua

 

В этом году, в январе, были сделаны выводы, что рудник можно реанимировать. «Алроса» организовала геологическую разведку. Все исследования будут стоить компании два миллиарда рублей. В итоге станет понятно, есть ли смысл возобновлять здесь работы. При условии, что результаты исследований покажут, что добыча алмазов здесь безопасна и экономически выгодна, восстанавливать объект начнут с 2024 г. продолжительность работ составит от шести до восьми лет.

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