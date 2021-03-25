Почему в 1941 году в армии США призывники-дальтоники стали на вес золота

Дальтонизм или цветовая слепота – чаще всего наследственное и куда реже приобретенное расстройство зрения человека, которое доставляет огромное количество проблем. Снижение или полная утрата способности различать цвета серьезно мешает человеку в обыденной жизни. Нет ничего удивительного в том, что в первой трети XX века людей с дальтонизмом в армию США старались не брать. Однако, ситуация коренным образом изменилась в 1941 году после вступления Америки во Вторую мировую войну.
Воевать в джунглях оказалось непросто. |Фото: livejournal.com.
Для призывной комиссии (а в США на момент Второй мировой войны армия была именно призывной по сроку) человек с дальтонизмом фактически равен инвалиду. Все потому, что дальтонизм серьезнейшим образом осложняет жизнь. Выполнение многих простых бытовых задач для дальтоников является едва ли не пыткой. В армии такие люди гарантированно должны были бы попадать на особое положение, что откровенно не рационально. Однако, когда американцам пришлось столкнуться с японским искусством маскировки на тихоокеанском фонте, отношение к дальтоникам резко поменялось.
Много проблем доставляли японские снайперы. |Фото: livejournal.com.
Дело в том, что классическим способы маскировки объектов в бесснежной местности крайне плохо работают против людей с дальтонизмом. Для лучшего понимания, следует разобраться с тем, как работает камуфляж. Суть любого камуфляжа в цветовой дифференциации при помощи «перемешивания» пятен разных цветов. Например, для маскировки объекта можно использовать красно-коричневую землю и желто-зеленю листву. «Украшенную» таким образом позицию с пулеметом обычному человеку будет заметить крайне сложно. Все потому, что создаваемая цветовая-мозаика «смазывает» присутствие инородных объектов на местности.
В армии США полезность дальтоников оценили. ¦Фото: ya.ru.
Однако, дальтоники видят мир иначе. Они не замечают красно-зеленых различий на примере описанного выше камуфляжа. Вместо этого «предательские» глаза показывают дальтонику темно-желтовато-коричневую однородную массу, вместо красно-коричнево-желто-зеленой мозаики. В итоге дальтоники намного лучше видят подозрительные неровности на местности, которые получаются слишком светлыми или слишком темными на общем фоне. Что крайне полезно при обнаружении вражеских позиций.
О потенциальной пользе дальтоников в США задумались еще в 1940 году. ¦Фото: vk.com.
Интересно, что впервые о полезности дальтоников в США задумались еще в 1940-ом году. Тогда в журнале «Science Magazine» вышла статья Дина Б. Джадда, посвященная камуфляжу и дальтоникам. В последствии американцы охотно набирали людей с дальтонизмом на роль пилотов-разведчиков, а также на роль снайперов.
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