Символ Будапешта

Если за самоварами и пряниками надо ехать в Тулу, то за Икарусами — определённо нужно ехать в Будапешт. Именно среди местных Икарусов есть как знакомые всем нам, так и весьма необычные, и даже по-своему прикольные машины. А углубляясь в вопрос без занудства, можно проводить самые неожиданные параллели с СССР, Россией и даже — Москвой. Ну, поехали!







Ikarus-280 по-прежнему нетрудно встретить даже в самом центре города: старые машины не ссылают на окраины, с глаз долой







Основу парка одиночных автобусов продолжает составлять классический Ikarus-260. Правда, здесь все машины ещё с завода оснащены автоматическими коробками передач — производства ZF, Praga и Voith.







Глянцевое состояние многих Икарусов в Будапеште — заслуга многочисленных капремонтов, которые выполняют как местные ремзаводы, так и эксплуатирующие гаражи



Будапешт по праву можно назвать родиной «Икаруса»: два из трёх основных производств базировались именно здесь, а третье — в городе Секешфехервар, что в сорока километрах от столицы по автодороге М7. Несмотря на поступление десятков новейших автобусов год от года, они уверенно держат пальму первенства по распространённости. И это — несмотря на далеко не юный возраст: до сих пор в ходу остаются машины, выпущенные в середине-конце восьмидесятых, а последние новые «Икарусы» поступили главному городскому перевозчику, BKV, в 2001 году, после чего прославленный производитель замер навеки.

Тем интереснее: в Москве последний мадьяр покинул маршруты ещё в 2014 году, в Санкт-Петербурге — годом раньше, и лишь жалкие крохи, оставшиеся от многотысячных советских поставок, доживают своё в городах бывшего нерушимого . Окутав остановку облаком сизого дыма, 260 продолжил свой рейс по родному городуГармошек Ikarus-280 ныне уже стало меньше, чем «иномарок» из Германии и Турции: время идёт, машины меняются — самой молодой в этом году 18 лет. Но пока около полусотни 280х продолжают выходить на линию, радуя своим глянцем ценителей жанра.У местных нет даже лючка для котла — в здешних мягких зимах они совершенно не нужныИнтересно, что в определённый период (начиная с девяностых, и заканчивая началом нулевых) много будапештских Икарусов попало… в Россию, причём в том числе — в Москву . Восстановленные заводом «Кравтэкс» автобусы восьмидесятых годов постройки отличались от новых чисто белым окрасом, часто — с полосами в виде триколора, но при этом пробег для них считали, как для новых. Ныне последняя из экс-будапештских машин ожидает восстановления для московского музея на СВАРЗе.Окраины Будапешта совсем не напоминают столичный город : тихий частный сектор в пешей доступности от метроА вот такой окрас — признак машины, работавшей на экспрессных линиях, заменяющих метро и другие виды транспорта. По мере обновления окрасок, их обливают в более традиционную схему, но единично остаются и красно-синие красавцы . У 280го есть и непривычная для нас профессия: именно он преобладает и среди будапештских троллейбусов. Такие машины выпускали совместно с местным заводом Ganz (местные рассказывали, что там после закрытия сформировалось целое гетто китайских нелегалов, которых незадолго до моего приезда накрыла и выселила полиция)Троллейбус из Ikarus-280 — это не сказка, это быль!Интересно, что подобная машина — даже окрашенная так же — служила и в Москве. История её жизни и смерти заслуживает отдельного рассказа, до которого однажды однозначно дойдут руки…Всех их можно объединить под условным названием Ikarus 280T, хоть список модификаций и неожиданно широкНо если двухсотая серия хорошо известна по всей нашей стране, то более поздняя — «четырёхсотая» — столь широкого распространения уже не получила.Ikarus-415 был совместной разработкой с советскими конструкторами: их унифицировали по ряду мелочей с тогда ещё несерийным 5256, вплоть до варианта со львовским » автоматом ». Но постсоветских заказчиков новой моделью заинтересовать не удалось: валютная машина оказалась не в меру дорогой.Ikarus-415, перекосившийся на правый бок, на проспекте АндрашиЛишь однажды, в 98 году, 350 подобных машин закупила Москва для обслуживания всемирных детских игр. Московские машины дособирались на Тушинском машиностроительном заводе, где их комплектовали сиденьями и поручнями, а после игр — переделали салон из «сидячего» в «танцевальный», сняв лишние сиденья: ими потом целый год комплектовали дособираемые там же 280.Уже после долгих лет московской эксплуатации они стали расходиться по регионам; последний 415 покинул московские маршруты в 2014 году.Стайка 415х у местного вокзалаПомимо той достопамятной партии, в РФ попало всего два «не-московских» 415: опытная машина из Таллинна работает в городе Грязи , а прибывший как б/у из Германии собрат — в Кольчугино.Бытует мнение, что Ikarus ушёл в мир иной потому, что не освоил производства по-настоящему современных машин. Это, конечно же, неправда: перед вами низкопольный Ikarus-412, с «лежачим» дизелем DAF в хвосте.Ikarus-412 заметно ниже ростом, чем старший брат — 415 с высоким и ровным поломНизкая оконная линия и компоновка задней части сразу выдают в 412-м низкопольникБудапешт получал эти машины уже на закате завода, с 1999 по 2001 год; сейчас их активно выводят из эксплуатации, что-то отправляя в металлолом, а что-то — реконструируя в троллейбусы в заводских условиях.Результат местного капремонта, или в Будапеште обливали автобусы в голубой до того, как это стало мэйнстримомИ куда же без гармошки? Правильно, никуда: это — Ikarus-435.В своё время завод в Тушино активно занимался производством 435х: начиная от «отвёрточной» сборки, заканчивая сваркой кузовов самостоятельно, уже без участия венгерских партнёров. Правда, последнее — это уже «Московит», клон 435го, вышедший в свет уже после кончины производителя оригинала.Сочленённых Ikarus-435 в своё время было очень много, сейчас же в работе осталось порядка тридцати штук.Помимо Москвы, выставочный экземпляр 435 попал в Санкт-Петербург (сейчас эту машину восстанавливают для местного музея), а опытную машину из Таллинна ветры судьбы занесли… в город Ангарск Иркутской области, где она и закончилась много лет назад.И, конечно, моё нежно любимое: Ikarus-405. Маленький низкопольный автобус калибра «ПАЗика», специальная машина для большого города. Всё как у взрослых: мотор сзади, портальный мост спереди, пневмосистема, автоматическая коробка передач, много сидячих мест — и всё это в кузове, унифицированном со «старшими братьями»Эти карикатурного вида малыши шустро гоняют по горным серпантинам Будайской крепости и тесным улочкам в её окрестностях.Интересно, что два экземпляра 405х в разное время и по разным поводам оказались в России, но — ни одному из них возить пассажиров так и не было суждено: одного из них, к примеру, закупил для изучения на тот момент уже коматозный ЗИЛ.За пределами района Крепости 405е практически не встречаются, а сейчас относятся к краснокнижным зверькамПри этом, российский ПАЗ-3237 вполне может считаться его родственником: он построен на той же венгерской компонентной базе (мосты, рулевое, подвеска) , и выпускался в сотрудничестве с венгерскими партнёрами. По окончанию сотрудничества, производство «сити-ПАЗика» тихо свернули.С непривычки эта тумбочка на мебельных колёсах похожа на автобус… или наоборот?В последние несколько лет «Икарусы» стремительно исчезают с улиц венгерской столицы: их ликвидация перешла в последнюю, самую активную фазу, и возможно, уже в будущем году мы их не увидим. Так что желающим повидать — следует поспешить (:Стайка 260-х вечером на кругу. Впередистоящий — дежурная резервная машина, о чём и гласит надпись на таблоВпрочем, нельзя сказать, что они уходят без достойной замены…)И самое главное: не стоит забывать, что Будапешт — не просто красивый город. Он волшебный, чарующий и прекрасный даже безо всяких автобусов. Там на самом деле очень уютно и просто приятно находиться — и в целом, он оставил после себя самые приятные впечатления не только как у поехавшего транспортника, но и как у скромного туриста.Если в первой части более-менее раскрыта тема того, что в Будапеште работает на городских и общедоступных линиях, то для второй части я припас кое-что поинтереснее.Как и в большинстве крупных европейских городов, на экскурсионных линиях по городу здесь работают бывшие берлинские MAN ’ы…Берлинский MAN SD200 с открытым вторым этажомА ещё МАНы бывают не только двухэтажнымиMAN SL200А вот это чудо техники в девичестве было городским автобусом Neoplan N4016 — таким же, как тот, с которого срисовывали автобус МАЗ-103. Узнаёте?Жуткого вида творение местного АРЗНо, в отличие от других европейских столиц, на туристическом фронте Будапешта широко представлен свой, отечественный производитель — ведь эту историю здесь помнят и любят до сих пор. Одним из объектов туристической аттракции в венгерской столице служат автобусы Ikarus на экскурсионных линиях: ведь именно они по праву считаются символами как Будапешта, так и всей Венгрии.Казалось бы, на обзорных экскурсиях по центру города работают те же самые, привычные нам «Икарусы», но только лишь «мягкой» модели 256 — такие же тысячами поставлялись и новыми в СССР, и подержанными из Венгрии, Германии, Польши…Глянцевая и очень ровненькая машина — загляденье!К цвету машины жёстко привязан её маршрут: зелёный, голубой, красный или розовый…но иногда от обилия собратьев у них натурально сносит крышу!Типичный будапештский кабриолет из 256гоМного лет назад сам завод экспериментировал на тему открытых экскурсионных автобусов — для этого была создана модель Ikarus-200, на основе рессорного Ikarus-255. Один такой «заводской» кабриолет даже попал в СССР , а точнее — в Сочи, а другой — работал в Будапеште едва ли не до наших дней.Сочинский кабриолет — возможно, заводской, а возможно, и местная переделка. Источник фото неизвестенИ если некоторые открытые Икарусы стараются сохранять в себе традиционный облик……то некоторые отрываются по-полной, и при ремонте внедряют маски от семейства Classic, практически неизвестного за пределами Венгрии. Это была своеобразная попытка омолодить безнадёжно устаревшую двухсотую серию, снабдив её пластиковыми масками современного дизайна; впрочем, ложка была дорога к обеду , и в России таких машин было раз-два, и обчёлся.Внимание — деталям: низкие ветровые стёкла, тентик над кабиной водителя и пластиковые стулья в салоне, не боящиеся влаги. Всё продумано!Естественно, эти машины такие вовсе не от рождения: работы по восстановлению и переделке машин в кабриолеты ведут как ремонтные предприятия, так и то, что осталось от родного завода (а если точнее, то некое небольшое ремонтное предприятие на территории будапештского завода).Впрочем, местные кудесники от кузовных дел практикуют не только крышесносы и пластическую хирургию, но и более глобальные переделки:Например, по городу катается, к примеру, вот такой псевдо-Classic с крышей, вклеенным остеклением, но — практически без окон в салоне, и достаточно необычной конфигурацией стоек, не дающей ему складываться. В основе, кстати, городской Ikarus 260Для полноты подобия не хватило лишь задней маски: у настоящего »классика» она выглядит совершенно иначе, а вот такая — исключительный атрибут машин, прошедших капитальный ремонт на одном из венгерских предприятийОн же — катает полный салон туристов по проспекту. С таким-то салоном видно всё (=В Советском Союзе открытые автобусы ещё в семидесятые посчитали небезопасными и запретили — потому таких машин нам при всём желании не видать. То, что эпизодически делают в городах к праздникам, как правило, ездит либо по «телефонному праву», либо исключительно в сопровождении экипажей ГИБДД, и с минимумом пассажиров. Здесь же — эта история вовсе не собирается заканчиваться, а значит — продолжение, возможно, последует…)Местные перепилы в кабрио — очень красивые и аккуратные, при этом двух одинаковых — не найти никогдаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)