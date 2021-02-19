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ЛуАЗ - 1302: почему последний советский внедорожник остался не у дел


ЛуАЗ - 1302: почему последний советский внедорожник остался не у дел

Последние годы существования Советского Союза были нелёгкими для большинства отраслей производства, и автопром - не исключением. Нередко случалось так, что машины, выпущенные в конце 1980-х годов, оставались недооцененными. Именно так произошло с детищем Луцкого автомобильного завода ЛуАЗ-1302, который иногда называют последним советским вездеходом.

Неудачливый внедорожник периода заката СССР. /Фото: riastatic.com

Неудачливый внедорожник периода заката СССР. /Фото: riastatic.com

 

В Украинской ССР находилось сразу несколько транспортных производств, одним из которых был Луцкий автомобильный завод. В советский период он был ориентирован на выпуск машин с большой проходимостью, то есть вездеходов. Среди них были и грузопассажирские автомобили: последним из этого списка в эпоху социализма и был выпущен ЛуАЗ-1302. Выпуск автомобиля был начат в 1988 году. По сути, он представлял собой модернизированную версию еще одного детища этого же завода ЛуАЗ-969М.
ЛуАЗ - 969М, предшественник модели 1302. /Фото: fishki.net

ЛуАЗ - 969М, предшественник модели 1302. /Фото: fishki.net

 

По сравнению с предшественником, ЛуАЗ-1302 имела новую приборную панель, более удобные сиденья - такие же, какие установленные на «Таврии», улучшенная система шумо- и виброизоляции. При этом внешний облик обеих моделей автомобилей практически не отличался один от другого.
Кроме того, в отличие от модели 969М ЛуАЗа-1302 был оснащен более мощным двигателем МеМЗ-245 объемом 1,1 литра (53 л. с.).

Внедорожник можно назвать достаточно комфортным: у него был компактный кузов с матерчатым верхом, в салоне установлено два полноценных кресла, а в багажном отделении — еще два дополнительных сидения. Отличался автомобиль хорошая геометрическая проходимость, полный привод и небольшая масса - все это обеспечивало машине выдающиеся внедорожные качества.
Салон автомобиля. /Фото: youtube.com

Салон автомобиля. /Фото: youtube.com

 

Однако достойные технические характеристики не помогли последнему советскому внедорожнику обзавестись популярностью среди потребителя. Сложные последние годы существования СССР и не менее сложные девяностые не позволяли развить достаточный спрос на этот автомобиль, а позже - когда ситуация стала несколько легче - ЛуА-1302 уже морально устарел. Поэтому его выпуск свернули к началу нового тысячелетия.
Внедорожник, оказавшийся на рынке не в то время. /Фото: drive2.ru

Внедорожник, оказавшийся на рынке не в то время. /Фото: drive2.ru

 

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ЛуАЗ - 1302: почему последний советский внедорожник остался не у дел

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ЛуАЗ - 1302: почему последний советский внедорожник остался не у делПодписаться на мой Instagram
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