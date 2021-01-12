Делюсь идеей﻿

Много лет назад лень помогла изобрести способ сделать из уборки елки праздник . На Крещенье 19 января были приглашены гости. Горел камин. Гостям было предложено срезать веточки секатором, загадывать желание и бросать ветки в камин. Игрушки, дождик и гирлянды были сняты и разложены гостями по ящикам за 5 минут. Надо было видеть бородатых мужиков с детскими глазами, стоящими перед камином с веточкой. С перерывом на тосты елка была торжественно сожжена. Шустрая кума стребовала веник, потому что полный совок иголок само то для желания на мелкие расходы. Неожиданно получился не банальный чудесный праздник. На следующий год друзья сами звонили заранее, спрашивали, можно ли прийти на сжигание елки. Потому что прошлогодние желания исполнились, есть новые. Кумовья приехали со своей заботливо распиленной елкой в мешке, пояснив, что наша для их желаний маловата. Так возникла новая семейная традиция.