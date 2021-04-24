Хлеб, лосось и смузи: 6 продуктов, которые в современных реалиях трудно назвать «полезными»

Приверженцы здорового образа жизни просто не могут обойти стороной тему полезной пищи, а на просторах Интернета можно найти сотни различных блюд, которые готовят, казалось бы, из наиболее подходящих для этого ингредиентов. Однако не все так однозначно: продукты, которые должны быть по определению полезными, по разным причинам могли давно утратить свой статус «правильных». Нарушение технологии производства, маркетинговые уловки или просто время - все это порой оказывает необратимое влияние на качество товаров, и употребление их в пищу уже не приносит должного положительного влияния на организм. Вашему вниманию 6 продуктов, которые сегодня не всегда удастся назвать «правильными».
1. Лосось
Не все так просто с полезным вроде бы лососем. /Фото: e-finland.ru
Красиво нарезанные красные стейки семги и форели, которые каждый из нас рассматривал на прилавках магазинов, в реальности могут вообще не содержать какую-либо долю такого нужного нам Омега-3. Все дело в том, что такая рыба чаще всего выращивается на фермах, где ее кормят в основном зерном. Лосось же, выращенный в естественных условиях, стоит намного дороже, да и найти его гораздо труднее. Чаще всего, максимальная польза от магазинной рыбы состоит только в высоком содержании белка, который там действительно неплохой.
Совет от Novate.ru: также с осторожностью следует относиться и к очень крупной рыбе вроде тунца. Увы, но чем дольше рыба живет в океане, который давно нельзя назвать эталоном экологичности, тем сильнее в ней будет концентрация тяжелых металлов и других токсинов. В этом отношении наиболее безопасной рыбой являются знакомые нам скумбрия, мойва и сардины.
2. Добавки с Омега-3
Лучше есть больше рыбы, чем заглатывать горстями биодобавки. /Фото: zdorovieinfo.ru
Сегодня интернет-магазины буквально завалены различными диетическими и биодобавками, однако рекорды по популярности среди них бьют те, что предлагают нам насытить свой организм дополнительной порцией такого необходимого нам Омега-3. Вот только полезность таких препаратов сильно преувеличена. Рыбий жир, который и является наиболее доступным источником этого вещества, при производстве жир контактирует со светом и окисляется, что попросту сводит на нет все его положительные свойства. Поэтому стоит обратить внимание на обыкновенную, но главное - качественную рыбу. Ведь первоисточник Омега-3 всегда лучше какой-либо переработанной добавки.
3. Спортивное питание
Оказывается, спортивное питание станет полезным далеко не всем. /Фото: samaraonline24.ru
В последние годы тренд на спортивное питание распространился далеко за пределы тренажерных залов. Однако и об этом типе продуктов необходимо знать несколько важных фактов. В первую очеред, любое спортивное питание является, по сути. рафинированным промышленным продуктом, главной задачей которого будет вызов в организме резкого повышения инсулина - именно таким образом эти товары стимулируют рост мышц. И если молодой крепкий парень или девушка с хорошей чувствительностью к инсулину такие продукты действительно станут причиной набора мышечной массы, то люди с лишним весом или нарушениями работы метаболизма различного типа могут себе только навредить.
Кроме того, далеко не все, что сегодня называется спортивным питанием, действительно полезно. Производители могут ввести в состав продукта не только откровенно бесполезные для похудения и набора мышечной массы ингредиенты, но и такие, результатом употребления которых легко могут стать такие неприятные явления как инсулинорезистентность, и повышенный аппетит, и попросту лишний вес. Поэтому необходимо перед покупкой того или иного товара подобного типа тщательно изучить его состав.
4. Зелень
Увы, но зелень уже не настолько полезна, как мы привыкли думать. /Фото: chaihona.ru
Кто бы мог подумать, но даже с зеленью не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Бесспорно, зелень является богатым источником клетчатки, и в этом ей не откажешь, но куда более полезным в ней является магний. А вот с ним сейчас и происходят «накладки». Все дело в том, что сейчас зачастую зелень выращивают на гидропонике, которая практически не обогащена магнием, поэтому и в самой петрушке или укропе ее куда меньше, чем могло бы быть. Однако употреблять вкуснопахнущие веточки все равно стоит - клетчатки в ней все равно много.
5. Цельнозерновой хлеб
Даже с хлебушком стоит быть осторожным. /Фото: joinfo.ua
Справедливости ради, следует отметить, что среди других типов сдобы цельнозерновой хлеб можно считать наиболее приемлемым. Однако, перед тем, как выбрать его, как и любой другой хлебушек в магазине, нужно убедиться, что у вас нет проблем с переносимостью глютена. Но даже если с этим все в порядке, то быть убежденными в том, что технологии производства хлеба были не нарушены, все равно сложно. Поэтому лучшим способом обеспечить себя и свою семью качественным хлебом является изготовление его собственными руками. Благо, вариантов специализированной техники, которая могла бы удовлетворить желание хозяйки самостоятельно печь румяные буханочки, на рынке предостаточно.
Еще один подводный камень цельнозернового хлеба - это обогащение его железом. Все дело в том, что в его составе находится не то железо, которое необходимо человеческому организму. Более того, от него может пострадать печень и микрофлора кишечника. Поэтому, если нужно поддерживать в своем организме уровень железа, то необходимо отдавать предпочтение так называемому «гемовому» варианту, которого в достатке в красном мясе и субпродуктах.
6. Смузи
Новомодные смузи не всем стоит пить. /Фото: womanhit.ru
Как бы странно это не звучало, но слишком много фруктов и особенно смузи также не настолько полезными, как обычно это представляется. Все дело в том, что в таких напитках огромная концентрация фруктозы, впрочем, как и в свежевыжатых соках. И если для здорового человека порция смузи вряд ли нанесет особого ущерба. Люди же преклонного возраста и те, кто страдает инсулинорезистентностью должны воздержаться от подобных напитков.
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