Как на самом деле прошла историческая встреча на Эльбе, и что осталось за кадром этого знаменательно

Немногие помнят знаменательную историческую дату - 25 апреля 1945 года. А ведь это был невероятно важный день в мировой истории. Именно в этот весенний день американские войска, двигавшиеся с запада, встретились с наступавшими с востока силами Красной Армии. Это чрезвычайно важное историческое событие произошло на реке Эльба, недалеко от маленького городка Торгау, что примерно в ста километрах к югу от Берлина. Как это было и что всё это на самом деле означало для мира, безжалостно обожжённого огнём войны?
В течении долгих тяжёлых лет советские войска теснили нацистов по всему Восточному фронту. 6 июня 1944 года американские и британские войска, после вторжения в Нормандию, начали освобождение Европы от когтей Гитлера с Запада. Почти через одиннадцать месяцев произошла историческая встреча западных и восточных союзников в Торгау. Это случилось 25 апреля 1945 года. Означало это событие то, что силы германской армии оказались буквально разрезаны на две части. После этого стало очевидным, что война в Европе подошла к своему концу.
Карта с обозначением движения войск союзников.
Вот, что писал об этом Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников: «25 апреля 1945 года наши разведгруппы шестьдесят девятой дивизии пятого корпуса встретились с военным подразделением пятьдесят восьмой гвардейской дивизии Красной Армии. Это произошло в Торгау на реке Эльба. Эти войска были первыми подразделениями, высаженными в этом регионе. Было вполне справедливо, что именно они были теми, кто первым вышел на контакт с силами Красной Армии и участвовал в завершающем процессе расчленения Германии. По мере того, как наши силы продвигались по Центральной Германии, коммуникация с советскими войсками становилась всё боле важной и жизненно необходимой. В этом уже не было прямого стратегического значения, эта проблема имела чисто тактический характер. Самой большой проблемой в нашей коммуникации с союзниками были способы, с помощью которых мы могли бы распознавать друг друга».
Радости союзников не было предела.
Силы американских союзных войск были на месте встречи раньше советских союзников на несколько недель. Командование объединённых сил не хотело начинать штурм Берлина самостоятельно. Такое нападение на столицу Германии могло обойтись американцам в сто тысяч человеческих жизней. Главнокомандующий приказал американцам не переходить реку и ждать прибытия Красной Армии. К тому же ранее, за несколько дней до этого, на знаменитой Ялтинской конференции, на самом высоком уровне были достигнуты договорённости о том, что Берлин войдёт в зону советской оккупации.
Постановочное фото встречи Робертсона и Сильвашко.
21 апреля Эйзенхауэр и начальник Генштаба генерал Антонов договорились, что рубеж встречи союзников для Красной Армии будет проходить по реке Эльба, а для американской армии по реке Мульде, немного западнее. Невозможно переоценить значение и военное, и политическое этой встречи. Так как советские войска были вынуждены проводить операции по уничтожению оставшихся сил Германии, то для того, чтобы всё прошло гладко, союзниками были согласованы специальные знаки на одежде и вооружении. Была разработана целая система сигналов для того, чтобы идентифицировать друг друга, чтобы не палить по своим.
Встреча Робертсона и Сильвашко спустя годы после окончания войны.
Так долго ожидаемому обеими сторонами историческому событию суждено было случиться 25 апреля 1945 года. Прошло оно совершенно не так гладко и чинно, как планировалось командованием и той, и другой стороны. За день до этого американский полковник Чарльз Адамс решил отправить на поиски сил советской армии несколько разведгрупп. Одной из них командовал лейтенант Альберт Котцебу. Он настолько сильно желал быть первым из тех, кто встретил русских, что полностью проигнорировал приказ вернуться на базу, после бесплодных поисков. Вместо этого его группа заночевала в местной деревеньке, чтобы поутру возобновить разведоперацию.
Важность этого события невозможно переоценить.
Связи со штабом по невыясненным причинам не было. Группа не могла сообщить, что они вышли далеко за границы разрешённой командованием зоны. Утром 25 апреля случилось то, о чём так мечтал Котцебу — они встретили союзные войска. Правда началось не всё так радужно, как представлялось американскому лейтенанту. Первым кого они встретили был одинокий кавалерист. По некоторым сведениям этим всадником был казах - рядовой Айткалия Алибеков. Он был человеком нелюдимым и замкнутым. При встрече, имеющей такое колоссальное значение, он только смог показать рукой направление в котором следовало двигаться. Единственное, чем кроме этого он помог, было то, что «странный всадник» (так его называли американцы) дал группе проводника. Это был бывший местный батрак.
Уже через полчаса этого похода американцев встретили советские разведчики.
Военные обнимались и обменивались сувенирами друг с другом.
После встречи военные обменялись сериями цветных ракет. Советские солдаты, соблюдая все традиции гостеприимства, пригласили американских коллег к себе в гости. На месте был устроен настоящий праздник, с подобающими обильными угощениями и возлияниями...
Очень любопытно, что это легендарное «русское гостеприимство» строго регламентировалось СМЕРШем. Подробнейшие инструкции о том, как должны вести себя солдаты советской армии при встрече с союзниками, были разработаны надёжными товарищами из политотдела. Кроме стандартных инструкций о том, что нельзя сообщать никаких сведений о дислокации советских войск, о планах и задачах, там были требования к внешнему виду и самой организации этих встреч. Советский солдат должен образцово выглядеть, радушно встречать союзников и обязательно подробно всё документировать.
Встречи союзников происходили по всей линии соприкосновения.
Так как рация всё ещё не работала, то прилично захмелевший от радушной встречи Котцебу, отправил полковнику Адамсу весьма путаное донесение. К тому же, как оказалось впоследствии, с ошибочными координатами расположения. После этой вести американское командование отправило на предполагаемое место встречи с союзниками два лёгких самолёта-корректировщика. К сожалению, они были встречены не русским гостеприимством, а немецкими зенитками.
Встречи были очень радостными, ведь было уже ясно, что закончилась война.
А вот второй пеший патруль, который выслал Адамс, отправившись по следам группы Котцебу, попал таки в горячие объятия русских союзников. После обильных возлияний и обменом сувенирами, командир второй разведгруппы выслал в штаб американских войск странное сообщение, введшее полковое командование в настоящий ступор.
СМЕРШ и политотдел составили даже список инструкций для проведения этих встреч.
И всё же самое интересное произошло чуть позже. На северо-западном направлении реки Эльба, группа американских военных, которая должна была заниматься общением с бывшими военнопленными и сбором данных, случайно вышла к городку Торгау. Когда на другом берегу реки началась интенсивная стрельба, американцы поспешили к Эльбе. На другом берегу носились люди в гимнастёрках. Позже Робертсон (командир группы) расскажет, что больше всего его в тот момент поразило полное отсутствие у них касок. Робертсон понял, кого они обнаружили и произошла та самая историческая встреча на Эльбе, которая стала впоследствии основой различных экранизаций и публикаций в прессе.
Военные устраивали настоящие праздники по поводу этих встреч.
Совместные фотографии советского командира, гвардии лейтенанта Александра Сильвашко и Билла Робертсона, облетели весь мир. После установления контакта с советскими товарищами, Роберстсон отправился к своим. С ним пожелали отправиться майор А. Ларионов (замкомполка), капитан В. Неда (комбат), лейтенант А. Сильвашко (комвзвода) и сержант Н. Андреев. Решение это было спонтанным, прямого приказа для подобных действий не было.
Памятник встрече на Эльбе.
В штабе американских союзников, после двух странных донесений разведгрупп, и так находились в полнейшем замешательстве. А когда туда прибыла эта пёстрая компания, то командование было просто взбешено этой безалаберностью и полным игнорированием приказов. Патруль Робертсона даже хотели взять под стражу за нарушение инструкций. Но положение спасли советские эмиссары и все эти нарушения были вскоре позабыты. Репортёры же радостно разнесли вести об историческом событии, произошедшем на реке Эльба.
Мемориальная табличка в Вашингтоне.
5 мая встретились командующий фронтом маршал Конев и генерал Брэдли. На торжественном банкете Омар Брэдли огласил решение правительства США о награждении маршала Конева высшим американским Орденом Чести, и тут же вручил его. Конев не остался в долгу. Он одарил американского генерала знаменем с надписью «От воинов Красной Армии 1-го Украинского фронта» и … боевой лошадью! Американское радушие тоже было не остановить: растроганный до глубины души Брэдли, в ответ подарил советскому маршалу «виллис» с надписью «Командиру 1-й Украинской группы армий от солдат американских войск 12-й группы армий», знамя и американский пистолет-пулемёт. И такие тёплые встречи между союзными войсками прошли по всей линии соприкосновения. Этим людям и в страшном сне не могла присниться скорая эпоха «холодной войны» между их государствами.
Эти люди не могли даже представить себе, что несколько лет спустя, между их государствами наступит эпоха «холодной войны».
Когда второй месяц весны подошёл к концу, Красная Армия взяла Берлин в кольцо. Союзники смогли полностью завершить ликвидацию Третьего рейха. Лидеры союзных государств приветствовали эту новость ликующими речами. Война была выиграна — это было бесспорным фактом. Простые военные обнимались и обменивались памятными сувенирами. Офицеры армий даже обменивались друг с другом личным оружием. Эльба навсегда стала символом того, что Восток и Запад едины. Самые жестокие враги и непримиримые политические противники способны на дружеские и мирные отношения.
В Торгау в честь исторической встречи союзников установлен памятник. На Арлингтонском кладбище в Вашингтоне также есть мемориальная доска, посвящённая «Духу Эльбы». Каждый год 25 апреля военные оркестры исполняют гимны России и США.
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