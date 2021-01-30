Как на самом деле прошла историческая встреча на Эльбе, и что осталось за кадром этого знаменательно

Карта с обозначением движения войск союзников.

Радости союзников не было предела.

Постановочное фото встречи Робертсона и Сильвашко.

Встреча Робертсона и Сильвашко спустя годы после окончания войны.

Важность этого события невозможно переоценить.

Военные обнимались и обменивались сувенирами друг с другом.

Встречи союзников происходили по всей линии соприкосновения.

Встречи были очень радостными, ведь было уже ясно, что закончилась война.

СМЕРШ и политотдел составили даже список инструкций для проведения этих встреч.

Военные устраивали настоящие праздники по поводу этих встреч.

Памятник встрече на Эльбе.

Мемориальная табличка в Вашингтоне.

Эти люди не могли даже представить себе, что несколько лет спустя, между их государствами наступит эпоха «холодной войны».