Надежные тайники, или Как запутать воров, чтобы они забыли, зачем залезли в квартиру

1. Специальные тайники

Розетки и выключатели тоже могут стать надежным тайником.

Добраться к светильнику на потолке вору не так просто.

2. Предметы мебели

Разбирать всю мебель в поисках драгоценностей сложное и хлопотное дело.

Обычный с виду стул тоже может стоять на охране ценных вещей.

Любые деревянные детали мебели можно переоборудовать так, что и сам можешь забыть, где спрятал бабушкины драгоценности.

3. Стены, окна, полы

Во время ремонтных работ следует подумать о том, где создать тайник.

Даже оконная рама сгодится для того, чтобы надежно спрятать кровно заработанные.

Подоконник – идеальное место для хранения ценностей.

Подпольные тайники делаются во время ремонтных работ, чтобы их сложнее было найти.

4. Шахматы, аэрозоли, батарейки и прочие мелочи, которые всегда на виду

Даже крошечные батарейки или аэрозоли сгодятся для создания мини-сейфа.

В книгах и фотоальбомах всегда можно организовать укромное местечко для ценных вещей.

5. Оргтехника, различные устройства и приборы

Места для заначек и тайников могут быть и под рукой, но вне подозрений.

Ну а такой домашний тайничок сгодится не только для домашних реликвий. do-slez.com.

6. Комнатные растения, поленья, камешки и прочая мелочь для украшения

Любая растительность или живой уголок добавят мест для организации тайников.

Поленья сгодятся не только для тепла.