Надежные тайники, или Как запутать воров, чтобы они забыли, зачем залезли в квартиру

Всем наверняка знакома ситуация, когда в собственной квартире не знаешь, куда спрятать ценные вещи или документы, чтобы к ним не смогли добраться злоумышленники. Классикой жанра уже многие годы являются одни и те же места – под матрасом, в шкафу под бельем, ну на крайний случай в морозилке. Хотя в наших квартирах есть множество укромных уголков, которые никогда не выдадут ни секреты, ни сокровища хозяина. При этом они находятся у всех на виду и способны запутать воров так, что они напрочь забудут зачем залезли в чужую квартиру.
1. Специальные тайники
Розетки и выключатели тоже могут стать надежным тайником.
В наше время не проблема купить надежный сейф с электронными замками и спокойно спать, но такие тайники не всегда оправданы для рядового гражданина, да и цены кусаются. Хотя наравне с этими тайниками выпускаются скрытые, крошечные сейфы, о которых никто не догадается.
Добраться к светильнику на потолке вору не так просто.
А даже если воры и знают, что такие хитрые штучки имеются, им придется повозиться, чтобы разобраться, ведь они замаскированы под розетки, выключатели или светильники. Такого добра в каждой квартире полным-полно, и все раскрутить, открыть или проверить банально не будет времени. А если сделать подобный тайник в работающем светильнике, да еще и закрепить его под потолком, то задача совсем усложняется.
2. Предметы мебели
Разбирать всю мебель в поисках драгоценностей сложное и хлопотное дело.
Не только в старые добрые времена в шкафах или сундуках делались тайные ящики или двойное дно. Современную мебель тоже можно немного усовершенствовать, чтобы организовать укромное местечко. Если в напольных тумбах или шкафах имеется цокольная планка, то не составит особого труда сделать тайное окошко, в котором можно хранить все самое ценное. Двигать тяжелые предметы злоумышленникам будет сложно, да и опасно, ведь лишний шум всегда привлекает внимание особо бдительных соседей, знающих ваш распорядок дня и местонахождение.
Обычный с виду стул тоже может стоять на охране ценных вещей.
Зачастую изящные туалетные или консольные столики и обычные стулья становятся хранителями небольших, но очень ценных вещиц, которые можно спрятать в съемные ножки или под крышкой/днищем.
Любые деревянные детали мебели можно переоборудовать так, что и сам можешь забыть, где спрятал бабушкины драгоценности.
Важно! Если в доме имеется оружие, то его по всем правилам нужно хранить в сейфе, к которому нет доступа постороннему, особенно детям. При выборе тайника стоит учитывать все факторы риска и надежно его закрывать. При этом, в первую очередь, следует думать не о злоумышленниках, а о своих отпрысках, ведь они - очень наблюдательный и любознательный народ и от их взора ничего не скроется.
3. Стены, окна, полы
Во время ремонтных работ следует подумать о том, где создать тайник.
Если нет возможности купить полноценный сейф, встраиваемый в стену то его можно создать самостоятельно, когда делаете ремонт в ванной, санузле или кухне. Там, где будет облицовываться достаточной ширины стена керамической плиткой. За одним из элементов отделки можно сделать потайной ящик, который ничем себя не сможет выдать в общей массе. Конечно же, стены можно простучать и узнать, где пустота, но на это понадобиться время, при этом преступники не знают существует ли такой тайник в действительности, чтобы заниматься еще и этим делом.
Даже оконная рама сгодится для того, чтобы надежно спрятать кровно заработанные.
Подоконник – идеальное место для хранения ценностей.
То же самое касается и установки оконных рам и подоконников. Если рамы из дерева, то в ее конструкции найдется немало мест, где можно устроить мини-тайник для денег или драгоценностей. Даже если установлены металлопластиковые окна, то довольно вместительный тайник легко создается в подоконнике.
Подпольные тайники делаются во время ремонтных работ, чтобы их сложнее было найти.
Несмотря на то, что матерые воры знают, что многие богатые владельцы устраивают тайники под напольным покрытием, все же это тоже надежный способ уберечь свое добро или ценные документы. Такими местами могут быть участки под ванной, мойкой или во встроенном шкафу. Чаще всего эти места заставлены различными баночками, пузырьками или заложены громоздкими вещами.
4. Шахматы, аэрозоли, батарейки и прочие мелочи, которые всегда на виду
Даже крошечные батарейки или аэрозоли сгодятся для создания мини-сейфа.
Как правило, привычные предмета обихода, находящиеся на виду, в самую последнюю очередь попадают под подозрение и вызывают к себе повышенный интерес со стороны воришек. По этой причине, предприимчивые владельцы способны превратить обычную батарейку, баллончик от дезодоранта, пены для бритья или сливок в надежный тайник для денег/легких предметов.
В книгах и фотоальбомах всегда можно организовать укромное местечко для ценных вещей.
Особенно оригинально смотрятся коллекционные шахматы вместе с доской, семейные фотографии, заведенные в рамочки и книги, как ни банально это звучит. В первую очередь воры начинают потрошить книги, скажете вы, но если подойти с умом к процессу, то получится создать такой тайник, который не «боится» подобного кощунства. Особенно действенным этот способ будет в том случае, когда в доме имеется большая библиотека.
5. Оргтехника, различные устройства и приборы
Места для заначек и тайников могут быть и под рукой, но вне подозрений.
В наше время уже никого не удивишь наличием в доме оргтехники, хотя ее можно использовать не только по предназначению. Любой агрегат имеет полости внутри, поэтому получится пристроить свои сбережения под их охрану без ущерба для корректной работы. Если спрятать денежки в сейф, созданный из стопочки DVD дисков, то они вряд ли кому понадобятся.
Ну а такой домашний тайничок сгодится не только для домашних реликвий. do-slez.com.
То же самое касается и любой бытовой техники и даже старых пультов, которые всегда лежат на видном месте. Если сделать заначку в стиральной машине, например, то ее ни разбирать, ни воровать никто не будет. Ну а если перепрофилировать пульт или огнетушитель, то никому и в голову не придет распотрошить еще и их.
6. Комнатные растения, поленья, камешки и прочая мелочь для украшения
Любая растительность или живой уголок добавят мест для организации тайников.
Поленья сгодятся не только для тепла.
Несмотря на то, что комнатным цветам частенько приходится страдать от вредоносных воров, под ними все также устраивают тайники. Хотя для этих целей можно использовать не только кашпо или цветочные горшки, но и поленья, если в доме есть камин или хотя бы оформлен уголок в деревенском стиле. Когда же имеется двор или балкон/лоджия, на котором устраивают оранжереи и миниатюрные альпийские горки, то можно использовать даже камни, светильники и садовые фигурки.
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