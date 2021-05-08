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Быстрый компост высокого качества

Каждый огородник и садовод знает, что для хорошего урожая нужна плодородная почва, а чтобы ее получить, грунт необходимо удобрять. Многие считают, что лучшее удобрение — это органическое удобрение, прежде всего, конечно, компост.
Его можно считать самой доступной и простой подкормкой, которая в свою очередь обеспечивает землю, а значит и растения полноценным питанием. Подготовить качественное удобрение можно и самостоятельно, причем довольно быстро, нужно знать лишь несколько тонкостей.

Организация компостной кучи


Одно из основных правил заключается в том, что компостер должен быть надземный, то есть на деле это вовсе не яма. Также он должен хорошо аэрироваться, так процессы переработки будут проходить гораздо быстрее. Ну и наконец компостер не должен быть маленьким, оптимальные размеры — 1 метр на 1 метр и произвольная высота. Если объем будет меньше 1 куба, то процесс переработки будет не столь бурным, а значит также не будет и нагрева.

Быстрый компост высокого качества

Закладка компоста


Компостная куча ни в коем случае не должна напоминать просто кучу мусора и отходов. При правильном распределении слоев и компонентов вы получите достаточно быстрое и очень качественное удобрение без неприятного запаха и мух.
Первое правило, которое необходимо учитывать — компостер должен заполнять не постепенно, а сразу.
Предварительно вы можете раскладывать материалы по небольшим кучкам, которые затем соберете воедино в компостер.
Второй очень важный момент — это соотношение углеродистых и азотных компонентов, оно должно быть 5:1 или 3:1. К азотистым компонентом относим все зеленое, к углеродистым — все коричневое. Если добавить углеродистых компонентов больше нежели 3 или 5 частей, это значительно замедлит процесс «приготовления» удобрения. Если же переборщить с зеленым, то вы получите меньше готового продукта.

Распределение слоев


Укладывать компост необходимо определенными слоями: на самый низ кладутся грубые материалы, например, стебли кукурузы или мелкие веточки. Они без проблем перепреют, а также сыграют роль дренажа, через который будет уходить лишняя жидкость. В первый слой вы можете уложить все до пальца толщиной. Высота этого слоя примерно -10 см.
Вслед за коричневым слоем укладываем зеленый, например, ботву растений, зеленую траву и т.д., примерно 5 см. Затем снова коричневый слой: сено, сухие листья и проч. Так повторяем слои, ни в коем случае не тромбуя их. Не забывайте также про пищевые отходы и старый компост, их лучше всего укладывать где-нибудь поближе к центральным слоям.
Последний, верхний слой всегда должен быть коричневым, не забывайте, что к нему также относится и сама земля.

Зажигалка для компоста


Если вы хотите получить качественный компост быстро, то необходимо также удобрить его микроорганизмами, которые способствуют ускорению процесса переработки.
Для этого сначала готовим «затравку»: на 1 литр теплой воды (30-40 градусов) берем несколько ст.л. сахара, размешиваем. Затем добавляем 500 г дрожжей, лучше свежих, хорошо размешиваем. Оставляем дрожжи на 15-20 мин., чтобы они «проснулись». Помимо сахара можно также использовать варенье, сладкий сок и т.д. Такое количество дрожжей в нашем случае взято на 1 кубометр компостера.
Быстрый компост высокого качества
Когда дрожжи начнут работать, добавляем в «затравку» другие микроорганизмы, например, серную палочку, которую можно получить из перебродившего травяного настоя. Также для компостной «зажигалки»отлично подойдут молочная сыворотка, фитоспорин, навоз.
Быстрый компост высокого качества
Получившуюся затравку разводим водой в отношении 1:10 и проливаем каждый из слоев при укладке компоста. Если компост уже уложен, просто пробиваем в нем несколько сквозных отверстий и заливаем в них раствор.
Быстрый компост высокого качества
При использовании всех этих советов, качественное удобрение можно получить уже через месяц.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как правильно организовать компостную кучу и быстро получить эффективное удобрение.


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