Почему московская хрущевка из «пластмассы» прослужила относительно недолго

Необычная хрущевка на пять этажей была построена в Москве в 1962 г. По сути она ничем не отличалась от жилых домов этого типа, разве что строительными материалами. Стены в доме были не из бетонных плит, а из сравнительно недорогих панелей из пластика с полимерным синтетическим утеплителем. Здание полностью выполняло возложенные на него функции и исправно прослужило людям до середины восьмидесятых годов прошлого века. Почему проект не стал распространенным, если себестоимость жилой конструкции гораздо выгоднее, а качество жизни в ней не уступает стандартным домам.
1. Инновационный дом в столице, возведенный из полимерных стройматериалов
Пластмассовый дом не был экспериментальным, он изначально возводился для заселения москвичей / Фото: pastvu.com
Следует сразу сказать, что это сооружение не являлось экспериментальным. Дом изначально возводился для заселения московских граждан. Владельцы квартир в нем прожили более двадцати лет и особых каких-то проблем с качеством жилья не испытывали.
Возвращаясь к истории, сразу отметим, что строительство здания в Савеловском районе Москвы на 4-ом Вятском переулке завершилось в 1962 г. В 1963 г. дом сдали в эксплуатацию и, соответственно, заселили.
2. Конструктивные особенности и технические характеристики
В качестве материала для стен использовался не бетон, а полимеры / Фото: m.fotostrana.ru
По большому счету это была обычная хрущевка из панелей, но именно в них и было главное отличие. Изготовлены эти панели были не из бетона, а из полимеров. Толщина панели была десять сантиметров, а ее размеры – 520 на 265 см, в разных источниках цифры могут незначительно отличаться. Это был каркас из пластика, внутри заполненный пенопластовой мелкой крошкой, которая заливалась смесью, напоминающей эпоксидную смолу. Облицовка с внешней стороны осуществлялась с помощью слишком тонкого стеклопластика. Эти щиты толщиной были не более трех миллиметров
Теплозащитные характеристики домов из пластмассовых панелей были значительно выше, чем у бетонных / Фото: anothercity.livejournal.com/
В качестве утеплителя, закладываемого изнутри, выступал пенопласт толщиной до восьми-девяти миллиметров. За ним был пароизоляционный слой из алюминиевой фольги и верхний слой из гипсоволокна (стандартная гипсовая штукатурка). Вес панели был достаточно небольшой – 270 килограммов. Естественно, по сравнению с бетонной плитой это совсем небольшая масса. А что самое интересное, теплозащитные характеристики были почти в два раза выше нормы того времени.
Кстати, стыки между панелями тоже защищались материалами из полимеров. Это был пороизол или изол. Не обошлось и без стекловаты. Несмотря на то, что конструкция была многослойной и сложной, проблем с монтажом не возникало. Строительство велось очень быстро. Более того, в таком доме жильцы чувствовали себя вполне комфортно, да и проблем, как и жалоб в адрес сооружения не поступало.
3. Дальнейшая история необычного дома в столице
В доме из полимеров люди благополучно прожили более 20 лет / Фото: vseomoskve.info
Как уже было сказано, люди в этом жилом здании прожили более двух десятков лет. В 1985 г. власти приняли решение его реконструировать. По какой причине потребовалась реконструкция, не понятно. Можно только предположить, что понадобилась замена утеплителя, обновление гидроизоляции, смена внутренних квартирных перегородок, сделанных из гипса.
К сожалению, планам так и не суждено было стать реальностью. Наступила перестройка, а с ней и дефицит денег. То есть финансов не было на любые реконструкционные работы, тем более жилой постройки. Пустое здание (жильцов расселили из него) простояло в заброшенном виде вплоть до 1995 г. Новая власть и, соответственно, политика, внесли свои коррективы. В итоге дом был снесен, и вопрос с его модернизацией был снят сам собой.
В 90-х годах пошлого века под снос попали не только пластмассовые дома, но и бетонные хрущевки / Фото: dengi.ua
Стоит отметить, что в то время под снос попала не только эта «пластмассовая» конструкция, но и стандартные хрущевки из бетонных плит. Пояснить такой подход можно только тем, что на эту землю был спрос. Люди типа «новых русских», видимо, запланировали построить другие объекты, которые смогли бы принести им существенную выгоду.
Вопрос отсутствия востребованности в таких постройках, несмотря на экономию при строительстве и то, что по эксплуатационным характеристикам они не уступают традиционным конструкциям, на текущий момент остается открытым. Конкретного ответа на него пока нет.
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