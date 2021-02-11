Почему московская хрущевка из «пластмассы» прослужила относительно недолго

1. Инновационный дом в столице, возведенный из полимерных стройматериалов

Пластмассовый дом не был экспериментальным, он изначально возводился для заселения москвичей / Фото: pastvu.com

2. Конструктивные особенности и технические характеристики

В качестве материала для стен использовался не бетон, а полимеры / Фото: m.fotostrana.ru

Теплозащитные характеристики домов из пластмассовых панелей были значительно выше, чем у бетонных / Фото: anothercity.livejournal.com/

3. Дальнейшая история необычного дома в столице

В доме из полимеров люди благополучно прожили более 20 лет / Фото: vseomoskve.info

В 90-х годах пошлого века под снос попали не только пластмассовые дома, но и бетонные хрущевки / Фото: dengi.ua