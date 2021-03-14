Люди, которые в одиночку сумели вырастить леса там, где о их существовании уже забыли

Номоз Джумаев: аксакал и саксаулы

Совсем недавно Узбекистан был куда зеленее. Картина Павла Бенькова.

Саксуалы выносливее многих других деревьев Средней Азии и идеальны для того, чтобы остановить пустыню.

Иван Санжаров: любовь к кедрам

Иван Санжаров вырастил сотни тысяч кедровых саженцев для того, чтобы сажать леса или озеленять города.

Джадав Пайенг: Индия не должна быть пустыней

Джадав и его лес.

Марион Клифтон Дэвис, Лелия и Себастьян Сальгадо: спасение Нового Света

Мэрион создал свой частный заповедник, где восстановил леса.

Лелия предложила мужу восстановить лес, и вместе они справились.