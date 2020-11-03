Самые ожидаемые отечественные сериалы этой осени

Кинопроизводство не стоит на месте, и ему почти не смогла помешать пандемия коронавируса, изменившая жизнь людей во всём мире. Кинематографисты продолжают работать над новыми проектами, а зрителям остаётся только ждать, когда на экранах появятся увлекательные новинки. В нашем сегодняшнем обзоре – сериалы, которые могут увлечь зрителей уже осенью 2020 года. А вот то, насколько эти проекты окажутся успешными, покажет только время.









«Псих», режиссёр Фёдор Бондарчук

«Русский пленник», режиссёр Иван Шурховецкий

«Подражатель», режиссёр Сергей Комаров

«Грозный», режиссёр Алексей Андрианов

«Пробуждение», режиссёр Эдуард Парри

«Теорема Пифагора», режиссёр Александр Баранов

«Доктор Преображенский», режиссёры Сергей Тарамаев и Любовь Львова