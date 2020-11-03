Самые ожидаемые отечественные сериалы этой осени

Кинопроизводство не стоит на месте, и ему почти не смогла помешать пандемия коронавируса, изменившая жизнь людей во всём мире. Кинематографисты продолжают работать над новыми проектами, а зрителям остаётся только ждать, когда на экранах появятся увлекательные новинки. В нашем сегодняшнем обзоре – сериалы, которые могут увлечь зрителей уже осенью 2020 года. А вот то, насколько эти проекты окажутся успешными, покажет только время.
«Псих», режиссёр Фёдор Бондарчук
Новый сериал Фёдора Бондарчука, снятый по сценарию Паулины Андреевой, зрители ждут с большим нетерпением. История о весьма востребованном столичном психотерапевте, который умело создаёт видимость успешной жизни, заявлена, как драмеди. Весь сюжет построен вокруг одинокого психотерапевта, у которого почти год назад пропала жена. Возможно, именно это стало причиной увлечения Олега спиртным. Его единственным желанным собеседником становится Кукла, а клиенты успешного «врачевателя душ» даже не догадываются, какие демоны царят в душе человека, к которому они приходят за помощью. Уставшего от работы и собственных проблем психотерапевта играет Константин Богомолов, также в сериале снимались Игорь Верник и Елена Лядова, Олег Меньшиков и Марина Александрова, Анна Чиповская, Людмила Князева и другие популярные актёры.
«Русский пленник», режиссёр Иван Шурховецкий
Возможно, эта красивая и увлекательная выстоянная сказка станет альтернативой успешному и популярному историческому сериалу «Великолепный век», покорившему сердца зрителей. В новом проекте Ивана Шурховецкого события разворачиваются на границе двух веков, XVI и XVII. Главным героем сериала становится казак Алеха, которому предстоит совершить паломничество, чтобы поклониться Деве Марии, выполняя последнюю волю отца. Волей судьбы он оказывается в османском плену. На пути к дому ему предстоит пройти множество испытаний, выполнить волю отца и обрести своё счастье, дорога к которому окажется очень тернистой. Казака Алеху сыграл Илья Малаков, его отца – Алексей Кравченко, а девушку, оказавшуюся в гареме не по своей воле – Арина Жаркова.
«Подражатель», режиссёр Сергей Комаров
Новый сериал, который снимается на студии «Star Media», обещает зрителям захватывающий сюжет и неослабевающее напряжение до самого последнего кадра. Героям предстоит расследовать убийства, совершенные неизвестным преступником. Ему известны мельчайшие детали преступления, которое было совершено больше 20 лет назад, когда героиня Евгении Крюковой мстила тем, кто был причастен к смерти её родителей. Следствию придётся пойти на отчаянный шаг и привлечь к расследованию саму главную героиню, ибо только она в состоянии понять Подражателя. Ситуация усугубляется ещё и тем, что у руководителя следствия и женщины, совершившей восемь убийств 20 лет назад, есть общая дочь, которая не знает о том, кто на самом деле является её матерью.
«Грозный», режиссёр Алексей Андрианов
Новый исторический сериал, который снимается на студии «Москино», уже сейчас поражает своей масштабностью. Ещё до начала съёмок была проделана огромная подготовительная работа, а художники и костюмеры специально для «Грозного» создали множество декораций и костюмов, которые почти полностью соответствуют тем вещам, которые использовались во времена царствования Ивана Грозного. Сергей Маковецкий и Александр Яценко воплощают образ Ивана Васильевича, один – зрелого, второй – молодого. В съёмках было задействовано множество актёров, в том числе Константин Крюков и Виктор Добронравов, Владимир Стеклов и Людмила Полякова, Леонид Кулагин, Виктор Сухоруков и Евгений Цыганов.
«Пробуждение», режиссёр Эдуард Парри
В российском ремейке одноименного американского сериала детектива Майкла Бриттена заменит полицейский Павел Фролов, которого сыграл Евгений Миронов. В 2012 году оригинал «Пробуждения» собрал рекордное количество зрителей во время показа на NBC с самых первых серий – 6,24 миллиона. Главный герой российского телесериала, как и его американский коллега, будет жить в двух параллельных реальностях, прошлом и настоящем. Ему предстоит попытаться сохранить жизни жены и сына, которые погибли в автомобильной катастрофе. В параллельной реальности они живы, но повернуть время вспять Павлу Фролову будет очень непросто.
«Теорема Пифагора», режиссёр Александр Баранов
Героям Марии Куликовой и Егора Бероева, Нины Усатовой, Александра Власова и других актёров предстоит снова и снова доказывать теорему Пифагора. Правда, жизненные треугольники не подчиняются метаматематическим законам, а любовь может оказаться не только спасительной, но и уничтожающей. При этом к тривиальному сюжету с обманутой женой, мужем-изменником и коварной любовницей добавляется ещё и детективная составляющая. А главной героине придётся искать ребёнка коварной обольстительницы и пытаться заново выстраивать отношения с человеком, который однажды предал не только её, но и её дочь.
«Доктор Преображенский», режиссёры Сергей Тарамаев и Любовь Львова
Исторический сериал повествует о зарождении института пластической хирургии в Советском Союзе в 1960-е годы, а также о противостоянии между молодым и талантливым доктором Игорем Зориным, планировавшим переезд за границу, и его начальником Львом Преображенским, который был вынужден пойти на сотрудничество с представителями комитета госбезопасности ради своей мечты о создании клиники пластической хирургии. При этом оба врача являются настоящими профессионалами, просто цели у них разные: Зорин считает, что труд пластического хирурга должен высоко оплачиваться, а Преображенскому важно, в первую очередь, помочь своей сестре, у которой после серьёзной травмы, перенесенной в детстве, на лице остались уродливые шрамы.
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