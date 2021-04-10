Почему рассада отказывается нормально расти

Правильная рассада должна быть крепкой, коренастой, с толстым стеблем и хорошо развитой корневой системой.

Однако добиться этого в домашних условиях непросто. Зачастую огородники сталкиваются с тем, что растения начинают болеть или замирают в росте. Почему?

Давайте разберем основные причины того, что рассада «не растет». Помогут нам в этом научные консультанты.



Причина №1. Недостаток кислорода

Причина №2. Темно, тепло, мокро

Причина №3. Запоздалая пикировка





Причина №4. Перебор с удобрениями

Причина №5. Вредители

Одна из причин того, что всходы с первых дней начинают болеть или семена не всходят вовсе – отсутствие притока свежего воздуха. Чтобы этого избежать, ежедневно снимайте укрытие с емкостей с рассадой и давайте посевам «подышать» хотя бы 15 минут.Следующая опасность, которая подстерегает рассаду – неподходящие условия выращивания (мало света, слишком тепло или мокро). Из-за этих причин могут развиваться различные болезни.Симптомы поражения: истончение стебля в прикорневой зоне, а впоследствии и его почернение (черная ножка); остановка в росте и постепенное увядание (корневая гниль).Заметили симптомы – сразу же удалите пораженные сеянцы, прорыхлите междурядья, опудрите грунт вокруг оставшихся растений древесной золой и присыпьте сухой землей (песком). Через 2-3 дня после этого пролейте бледно-розовым раствором марганцовки или раствором Превикура (по инструкции).Оптимальное время для пикировки рассады – фаза 1-2 настоящих листочков. Если пересадить рассаду раньше, велика вероятность того, что растения не перенесут процедуру и погибнут. Если позже – растения будут долго болеть.Чтобы помочь им справиться со стрессом от пересадки, на 2-3 дня укройте их от прямых солнечных лучей и откажитесь от поливов.После приживления рассады (через 7-10 дней) для активизации роста растений опрыскайте их раствором Эпина или Экосила.Если перед посевом вы обогатили грунт органикой, а сразу после появления всходов начали подкармливать их минеральными удобрениями, листочки и стебли начнут деформироваться, и в конце концов рассада погибнет.Не спешите – первую подкормку проведите в стадии четвертого настоящего листа, последующие – не чаще, чем раз в две недели.В начале роста рассада особенно уязвима для личинок ростковой мухи, которые попадают в дом с перегноем или компостом, входящими в состав грунта.Заметить крохотных мушек без увеличительного стекла практически невозможно. Однако, если рассада начала падать, а в стебле у основания вы обнаружили небольшие отверстия, будьте уверены – виной всему вредитель.Чтобы спасти растения, опрыскайте их разведенной по инструкции Актарой. А также пропарьте на водяной бане или в духовке грунт, в который будете пикировать рассаду.