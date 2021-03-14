7 блюд, которые можно приготовить из фарша, если надоели котлеты и тефтели

Любите есть вкусную, полезную и разнообразную еду, однако не хватает времени на готовку из сырого мяса? Тогда закупитесь фаршем, из которого можно приготовить огромное количество всего. А если на ум не приходит ничего, кроме фрикаделек и макарон по-флотски – вот восемь самых аппетитных рецептов со всего света, которые пригодятся каждой хозяйке.
1. Ленивая пицца
Ленивая пицца c фаршем. \ Фото: foodman.club.
Чтобы полакомиться любимым блюдом вовсе не обязательно бросать все дела и звонить в ближайшую пиццерию. Если в холодильнике есть фарш, а в пакете – лаваш, то с этого можно с лёгкостью приготовить лакомство для взрослых и детей.
Ингредиенты:
• Говядина (фарш) – 500 г;
• Помидоры – 300 г;
• Моцарелла – 240 г;
• Багет – 1 шт;
• Базилик – несколько веточек.
Пицца быстрого приготовления. \ Фото: koolinar.ru.
Способ приготовления:
• Мясо прожарить на сковородке несколько минут;
• Всыпать помидоры;
• Перемешать;
• Томить под крышкой, пока не испарится влага;
• Багет разделить на половинки;
• Мякиш вытащить;
• Отправить в духовку на 3 минуты;
• Сыр нарезать кубиком;
• Нашинковать веточки базилика;
• Фарш с томатами выложить в багет;
• Посыпать базиликом;
• Отправить в духовку на пару минут.
2. Кефтедес
Сочные и ароматные кефтедес. \ Фото: google.com.
А этим греческим блюдом можно с лёгкостью заменить привычные для нас фрикадельки или даже тефтели. Кефтедес хорош как сам по себе, как отдельное блюдо, которое можно есть холодным, так и в качестве дополнения к любому основному.
Ингредиенты:
• Говядина (фарш) – 520 г;
• Лук – 2 шт;
• Хлеб – 2 кусочка;
• Чеснок – пара зубочков;
• Яйцо – 1 шт;
• Петрушка – пучок;
• Молоко – 100 мл;
• Уксус – 1 ст.л;
• Мята – пучок;
• Соль, перец и орегано – по вкусу.
Альтернатива тефтелям и фрикаделькам. \ Фото: blog.comfy.ua.
Способ приготовления:
• Налить молоко и добавить к нему хлеб;
• Отжать лишнюю влагу, всыпать мясо;
• Разбить туда же яйцо;
• Накрошить лук и добавить следом;
• Всыпать зубочки очищенного чеснока, а также зелень и травы;
• Размешать, посыпать специями;
• Сбрызнуть маслом оливок и уксусом;
• Завернуть плотно с помощью пленки и поставить в холод на 60 минут;
• Сформировать небольшие кругляши из мяса;
• Зажарить на сковородке;
• Выложить на полотенце, давая жиру стечь;
• Подавать горячими.
3. Буррито
Буррито. \ Фото: google.com.
Тортилья – то, чем обязательно стоит запастись, ведь её можно использовать абсолютно для чего угодно. Например, для приготовления аппетитного и пикантного буррито, что идеально подойдет в качестве сытной закуски.
Ингредиенты:
• Говядина (фарш) – 500 г;
• Сыр – 420 г;
• Кукуруза из банки – 250 г;
• Фасоль из банки – 200 г;
• Паста из томатов – 120 мл;
• Тортилья – 10 шт;
• Лук – 1 шт;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Специи – по вкусу.
Блюдо, перед которым сложно устоять. \ Фото: 1zoom.ru.
Способ приготовления:
• Снять шелуху у луковицы, нарезать кубиком;
• Пожарить на сковороде с мясом на масле из оливок;
• Слить из банок консервов воду;
• Перец помыть и вытащить семена, накрошить произвольно;
• Овощи всыпать к мясу, перемешать;
• Три четверти сыра натереть и всыпать следом;
• Присыпать специями, влить пасту, перемешать;
• Томить не более пяти минут;
• На тортильи выложить сыр, сверху – фарш;
• Свернуть, прожарить без масла до корочки.
4. Пастуший пирог
Пастуший пирог. \ Фото: segodnya.ua.
Если не хочется выготавливать очередные и долгие шедевры – то стоит обязательно попробовать быстрый и простой в приготовлении английский пирог. Всего несколько классических ингредиентов – и блюдо готово!
Ингредиенты:
• Говядина (фарш) – 500 г;
• Масло – 75 г;
• Бульон – полстакана;
• Молоко – полстакана;
• Картофель – 4 шт;
• Лук – 2 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Горошек – баночка;
• Специи – по вкусу.
Когда хочется добавки. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, почистить, приготовить и растолочь на пюре;
• Почистить овощи, накрошить;
• Отправить на сковородку и обжарить до полуготовности;
• Всыпать чуть позже горошек (без жидкости);
• Томить под крышкой 2-4 минуты;
• Следом высыпать туда же фарш;
• Довести до румяности;
• Влить бульон и томить двадцать минут на мелком огне;
• Выкладывать слоями: сначала мясо, затем шапка из пюре;
• Готовить полчаса в духовке на максимальной температуре.
5. Бургер
Очень аппетитный бургер. \ Фото: moreok.ru.
Так называемый «Неряха Джо» представляет собой классический бургер, в котором мясо заменяется фаршем. Он гарантированно понравится как маленьким, так и взрослым, а ещё его можно смело взять на работу или учёбу.
Ингредиенты:
• Любой фарш – 500 г;
• Помидоры – 4 шт;
• Булочки бургерные – 4 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Вустерширский соус (или паста) – пара ложек;
• Уксус – 1 ч.л;
• Специи – по вкусу.
«Неряха Джо». \ Фото: obozrevatel.com.
Способ приготовления:
• Овощи очистить;
• Нашинковать лук, морковку натереть;
• Отправить на сковородку, обжарить до золотистости;
• Всыпать следом фарш;
• Помидоры промыть, избавить от кожуры;
• Мякоть размять ложкой;
• Снять шелуху с чеснока, придавить прессом;
• К высушенному мясу добавить специи;
• Помешать лопаткой, влить уксус и пасту;
• Накрыть крышкой на пару минут;
• Всыпать томаты и жарить, пока мясо не станет суше;
• Булочки подержать пару минут на противне;
• Смазать их соусом;
• Выложить мясо и накрыть второй половинкой.
6. Зити с фаршем
Зити с фаршем. \ Фото: pinterest.at.
Существует множество рецептов запеканок и самая популярная из них – так называемая запеканка с зити – небольшими макаронами, что очень похожи на короткие трубочки. Она получается вкусной, пряной, такой, что буквально пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Фигурные макароны – 420 г;
• Любой фарш – 450 г;
• Сыр – 250 г;
• Моцарелла – 200 г;
• Томатный соус – банка;
• Лук – 1 шт;
• Специи – по вкусу.
Альтернатива привычным блюдам. \ Фото: foooding.net.
Способ приготовления:
• Очистить и нашинковать лук;
• Бросить на сковороду к фаршу;
• Жарить до полуготовности;
• Посыпать специями, помешивая лопаткой;
• Влить пасту и тушить 20 минут;
• Макароны отварить так, чтобы были слегка твердыми;
• Форму заранее смазать или застелить пергаментом;
• Выложить запеканку следующим образом: макароны, сыр кусочками и натертый твердый, мясо, макароны, сыр;
• Сверху всыпать травы и специи;
• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах.
7. Мясной рулет
Мясной рулет из фарша. \ Фото: segodnya.ua.
Всего несколько минут времени, оставшийся фарш, а также пара листов лаваша – и вкусный, сытный и лёгкий рулет для перекуса или ужина будет готов к столу. А если он понравится домочадцам – то сделать ещё одну порцию не составит труда.
Ингредиенты:
• Фарш (из курицы) – 500 г;
• Сметана (жирная) – 200 г;
• Сыр – 250 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Лаваш – упаковка;
• Соль, перец – по вкусу.
Вкуснейший мясной рулет. \ Фото: wallbox.ru.
Способ приготовления:
• Фарш сдобрить специями, размешать;
• Нарубить травы и добавить к мясу;
• Натереть сыр на терке;
• Посыпать часть лаваша, накрыть второй половинкой;
• Сметану вмесить в мясо, перемешать;
• Выложить на лаваш;
• Скрутить рулетиком;
• Разбить яйцо и смазать им лаваш;
• Сверху посыпать остатками сыра;
• Готовить в духовке около часа.
8. Фаршированный лук
Фаршированный лук. \ Фото: luckykitchen.blogspot.com.
Мало кто хочет есть лук, однако он относится к тем продуктам, которые нужно готовить правильно, чтобы влюбиться в него с первого кусочка. К примеру, его можно нафаршировать аппетитным и любимым мясом, прибавляя мягкости, нежности и пикантного вкуса.
Ингредиенты:
• Любой фарш – 300 г;
• Масло – 55 г;
• Лук – 6 шт;
• Зелень и специи – по вкусу;
Лук, фаршированный фаршем. \ Фото: avatars.mds.yandex.net.
Способ приготовления:
• Снять шелуху с лука;
• Срезать основу и верхушку;
• Ложкой вычистить внутреннюю часть, оставляя только толстую оболочку;
• Выложить на тарелку и отправить в микроволновку на 7 минут;
• Зелень нарубить мелко;
• Смешать руками с мясом;
• Помешивая, ввести квадратик масла и специи;
• Начинку выложить ложкой в луковицы;
• Накрыть фольгой;
• Печь около получаса, до готовности.
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