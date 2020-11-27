10 фильмов, каждый из которых снимался дольше 10 лет

Обычно режиссёру требуется год или полтора, чтобы снять фильм и запустить его в прокат. За это время снимаются отдельные сцены, производится монтаж, озвучивание, добавляются спецэффекты и компьютерная графика. В этот срок заложено время на дополнительные съёмки и поправки на непредвиденные обстоятельства. Но иногда создание фильма требует гораздо больше времени, и в наш сегодняшний обзор попали картины, снимавшиеся на протяжении десятилетия и даже больше.
«Рёв», 1981 год, США, режиссёр Ноэль Маршалл
Кадр из фильма «Рёв». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 11 лет
Эту картину не зря называют самым дорогим домашним видео в истории. Режиссер Ноэль Маршалл и актриса Типпи Хедрен держали дома самого настоящего льва, который просто жил с семьёй, как какой-нибудь котёнок. Но после того, как количество львов в доме выросло до шести, соседи стали жаловаться на владельцев и им пришлось переместиться на дальнюю ферму в пустыне. Именно тогда их осенила идея о съёмках картины о единении человека и природы, которую планировалось снять за три месяца. А дальше в процесс вмешались обстоятельства. Актёры, снимавшиеся в фильме, периодически болели и попадали в больницу с травмами, декорации были уничтожены внезапным наводнением, и всё пришлось начинать с нуля через четыре года. В финансовом отношении фильм полностью провалился, а критики не оценили этот «долгострой».
«Шоа», 1985 год, Франция, Великобритания, режиссёр Клод Ланзманн
Кадр из фильма «Шоа». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 10 лет
Документальная лента Клода Ланзманна о холокосте длится 9 часов 26 минут и включает в себя многочисленные интервью и беседы с выжившими евреями. На сбор материала у режиссёра ушло больше шести лет, записи велись в 14 странах, а процесс приходилось приостанавливать из-за отсутствия финансирования или угроз в адрес создателя картины. Однажды собеседник даже избил Клода Ланзманна, заметив, что тот ведёт скрытую съёмку. В любом случае, потраченные усилия были оправданы: «Шоа» получил Нью-Йоркскую премию критиков и BAFTA.
«На серебряной планете», 1987 год, Польша, режиссёр Анджей Жулавски
Кадр из фильма «На серебряной планете». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 12 лет
Для того, чтобы снять свой фантастической фильм, режиссёру пришлось уехать из Польши во Францию, ибо цензура не позволила бы ему воплотить в жизнь все идеи. Позже руководство страны убедило Анджея Жулавски вернуться, чтобы не потерять масштабный проект. Режиссёр вернулся и в течение двух лет работал над картиной. Ровно до тех пор, пока один из чиновников не усмотрел в фильме политическую подоплёку и не потребовал уничтожить весь отснятый материал. Жулавский вновь уехал во Францию, но члены съёмочной группы смогли сохранить фильм и тайком переправили его во Францию, где съёмки и завершились.
«Отрочество», 2014 год, США, режиссёр Ричард Линклейтер
Кадр из фильма «Отрочество». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 12 лет
Режиссёр изначально планировал снимать фильм на протяжении 12 лет, чтобы рассказать о том, как развиваются отношения между детьми и родителями в процессе взросления ребёнка. Снимался фильм два раза в год, а сценарий писался на ходу. Тем не менее, успех у картины был ошеломляющим: один «Оскар» и шесть номинаций.
«Анна: от 6 до 18», 1993 год, Россия, режиссёр Никита Михалков
Кадр из фильма «Анна: от 6 до 18». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 12 лет
Этапы взросления собственной дочери режиссёр снимал на протяжении 12 лет, ещё год ушёл на монтаж и подготовку фильма к выходу. Каждый год Анна отвечала на одни и те же вопросы, а все её слова рассматривались сквозь призму времени и происходящих в стране событий. К слову, сама Анна Михалкова этот фильм не любит и называет его препарированием своей личной жизни.
«Путешествие времени», 2016 год, Франция, Германия, США, режиссёр Терренс Малик
Кадр из фильма «Путешествие времени». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 13 лет
Режиссёр документального фильма предложил зрителям совершить вместе с ним путешествие в прошлое и увидеть, как рождалась и развивалась Вселенная. Для Терренса Малика «Путешествие времени» - это мечта, на осуществление которой ему понадобилось, в общей сложности, почти 30 лет.
«Зло внутри», 2013 год, США, режиссёр Эндрю Гетти
Кадр из фильма «Зло внутри». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 13 лет
Режиссёр, приступивший к съёмкам хоррора в 2002 году, положил в основу фильма собственные ночные кошмары, а декорациями для картины служил его личный особняк. Процесс оказался столь растянут по времени из-за злоупотребления Гетти алкоголем и запрещёнными веществами, а деньги он часто тратил не на производство, а на свои удовольствия. Кстати, результат 13-летнего труда он так и не увидел, скончался из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой, к которой привело употребление наркотиков. Фильм закончили уже без Эндрю Гетти.
«Кровавый чай и красная ниточка», 2006 год, США, режиссёр Кристиан Седжавски
Кадр из фильма «Кровавый чай и красная ниточка». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 13 лет
Трудности съёмок кукольной анимации обычно приводят к тому, что в такой технике снимают лишь короткометражки. Но режиссёр и художница Кристиан Седжавски 71 минуту экранного времени снимала 13 лет, а в результате заявила: это только первая часть трилогии.
«Куртизанка», 1972 год, Индия, режиссёр Камал Амрохи
Кадр из фильма «Куртизанка». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 14 лет
Режиссёр фильма решил создать киношедевр для своей супруги Мины Кумари, решив, что подобное произведение будет достойно её таланта и его всепоглощающей любви. Съёмки, начатые в 1958 году, продлились 6 лет, а затем были приостановлены из-за развода режиссёра и актрисы. Мина Кумари отказывалась продолжать работу над фильмом, пока Камал Амрохи не даст ей развод. Финал этой истории трагичен: картину все же закончили, но вскоре после её выхода на экран исполнительница главной роли скончалась из-за диагностированного у неё цирроза печени.
«Огненное озеро», 2006 год, США, режиссёр Тони Кэй
Кадр из фильма «Огненное озеро». / Фото: www.kinopoisk.ru
Съёмки велись 16 лет
Режиссёр предполагал в своём документальном фильме осветить проблему абортов под разными углами. Но сбор мнений и разных точек зрения занял у него долгие годы. При этом финансирование велось из собственных средств создателя, всего же Тони Кэй потратил на «Огненное озеро» шесть миллионов долларов.
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