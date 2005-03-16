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10 кулинарных советов, которые доказывают, что готовить – легко


10 кулинарных советов, которые доказывают, что готовить – легко

Многие хозяйки хотят готовить невероятно вкусные и изысканные блюда, не прикладывая особых усилий, ведь после работы остается очень мало времени на кулинарные эксперименты.

Совет 1: Используйте дополнительный противень


Дополнительный противень в духовке позволит печенью равномерно пропечься. / Фото: gerdanka.ru

Дополнительный противень в духовке позволит печенью равномерно пропечься. / Фото: gerdanka.ru

 

Некоторые модели духовок, особенно старого образца, имеют одно неприятное свойство – они прогреваются неравномерно. В результате выпечка подгорает сверху, а снизу остается бледной, или наоборот. Чтобы избежать такого исхода, некоторые хозяйки ставят в духовку миску с водой, мы же предлагаем другой, не менее эффективный, лайфхак. Возьмите пустой противень и, в зависимости от того, где жар больше, поставьте его выше или ниже вашего листа с печеньем. Он возьмет на себя часть тепла, благодаря чему блюдо прожарится равномерно: не подгорит и не останется сырым.

Совет 2: Сначала измельчите чеснок


Измельченный чеснок высвобождает антиоксидант аллицин. / Фото: 4tololo.ru

Измельченный чеснок высвобождает антиоксидант аллицин. / Фото: 4tololo.ru

 

Если в рецепте вашего блюда есть чеснок, не оставляйте его напоследок, а измельчите самым первым, чтобы он полежал 10-15 минут. Это нужно для того, чтобы из овоща высвободился мощный антиоксидант под названием аллицин.
Он борется с инфекциями, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет. Положите измельченный чеснок в пиалу, капните небольшое количество масла, которое будете использовать для жарки, и забудьте о его существовании, пока будете подготавливать другие продукты. После этого вылейте в сковороду чесночное масло, которое у вас получилось, и наслаждайтесь удивительным ароматом.

Совет 3: Используйте соевый соус


Соевый соус раскрывает вкус и аромат любого мяса. / Фото: 1000.menu

Соевый соус раскрывает вкус и аромат любого мяса. / Фото: 1000.menu

 

Думаете, что соевый соус нужен только для того, чтобы макать в него суши и роллы? На самом деле этот продукт может намного больше. Он прекрасно сочетается с морепродуктами, вареным, тушеным и жареным мясом, бобами, хлебом и другой несладкой выпечкой, сырыми и тушеными овощами. Соевый соус добавляют в маринады, а также используют для барбекю, ведь он отлично раскрывает всю глубину мяса. Насыщенный цвет, ярко выраженный вкус, небольшое содержание соли делают соус незаменимым помощником на кухне.

Совет 4: Добавляйте соль в горячие напитки


Морская соль раскрывает истинный аромат кофе. / Фото: stiralkovich.ru

Морская соль раскрывает истинный аромат кофе. / Фото: stiralkovich.ru

 

Да-да, вы не ослышались. Морская соль придает удивительный вкус не только еде, но и напиткам. Она помогает раскрыть истинный аромат чая или кофе, нейтрализует любую горечь, присутствующую в них. В следующий раз, когда вы потянетесь за сахаром, чтобы добавить его в напиток, остановитесь и достаньте с полки соль. Интересный вкус и аромат не оставят вас равнодушными.

Совет 6: Попробуйте лабне


Лабне - крем-сыр на основе йогурта. / Фото: domos.ru

Лабне - крем-сыр на основе йогурта. / Фото: domos.ru

 

Учитывая возрастающую популярность правильного питания, все больше профессиональных поваров и хозяек отказываются от использования майонеза, сметаны в пользу греческого йогурта. Но есть еще один, не менее вкусный и полезный вариант заправки – лабне. Это крем-сыр из йогурта, который часто готовят в странах Ближнего Востока. У него насыщенный вкус, густая и кремовая консистенция. Лабне может быть, как сладким, так и соленым, поэтому сфера его применения в кулинарии достаточно широка. Им можно заправлять салаты, использовать вместо масла при выпечке, подавать с десертами, например, оладьями, блинами.

Совет 7: Замените говядину олениной


Оленина более полезная и диетическая, чем говядина. / Фото: attuale.ru

Оленина более полезная и диетическая, чем говядина. / Фото: attuale.ru

 

Если вам вдруг попадется в магазине оленина, покупайте ее, не раздумывая. В этом мясе примерно такое же количество белка, как и в говядине, но жира намного меньше. Кроме того, мясо молодого оленя очень нежное, за счет тонковолокнистой структуры. Самой вкусной частью является вырезка, но готовить ее нужно с соблюдением всех технологий, чтобы не испортить. Для жарки используйте раскаленную сковороду или решетку для гриля. Чтобы сохранить сочность и удивительный аромат оленины, ее нужно готовить до средней прожарки. Если упустить этот момент, мясо станет сухим.

Совет 8: Приправьте специями сливочное масло


Сливочное масло со специями и травами имеет восхитительный вкус. / Фото: sm-news.ru

Сливочное масло со специями и травами имеет восхитительный вкус. / Фото: sm-news.ru

 

Сливочное масло остается незаменимым ингредиентом во многих блюдах, несмотря на его калорийность. Чтобы улучшить вкусовые качества продукта, предлагаем воспользоваться следующим рецептом: возьмите пачку сливочного масла, растопите его в кастрюле, после чего уберите с плиты и добавьте ароматные травы, специи. Прекрасным выбором станут чеснок, тимьян, розмарин, лимонная цедра. Подождите несколько минут, пока масло вберет в себя их вкус и аромат, затем процедите его и охладите в герметичном контейнере. Теперь каждое блюдо с добавлением сливочного масла превратиться в настоящий кулинарный шедевр.

Совет 9: Используйте уксус для сбалансирования вкуса


Добавьте уксус в борщ, чтобы сделать его менее соленым. / Фото: uksus-hous.ru

Добавьте уксус в борщ, чтобы сделать его менее соленым. / Фото: uksus-hous.ru

 

Большинство хозяек используют уксус только для того, чтобы погасить соду перед добавлением в тесто. Мы же предлагаем подружиться с этим продуктом и использовать его регулярно. Дело в том, что уксус способен улучшить вкус блюда за считанные минуты. Например, капля уксуса может оживить аромат тушеного мяса в конце приготовления, а также нейтрализовать излишки соли в супе.

Совет 10: Приготовьте масло из куркумы


Масло из куркумы придает блюдам пряно-древесный вкус. / Фото: aromatfleur.ru

Масло из куркумы придает блюдам пряно-древесный вкус. / Фото: aromatfleur.ru

 

Еще один оригинальный рецепт, которые поможет придать готовым блюдам пряно-древесный аромат и удивительный вкус. Приготовить такое масло, которое можно использовать во время жарки, для заправки салатов и молодого картофеля, очень просто. Все, что вам нужно – это взять чашку кокосового масла, предварительно измельченный на терке кусочек свежей куркумы, смешать ингредиенты в кастрюле и поставить на маленький огонь. Варить смесь нужно в течение получаса, пока масло не станет оранжевым. По истечению времени охладите его до комнатной температуры, процедите через мелкое сито, храните в герметичном контейнере и используйте по мере необходимости.

Совет 11: Приготовьте пикантный бульон


Коньяк придаст пикантности вкусу бульона. / Фото: olgin-recept.ru

Коньяк придаст пикантности вкусу бульона. / Фото: olgin-recept.ru

 

Чтобы бульон и приготовленный из него суп получился более пикантным, добавьте в него несколько капель коньяка. Алкоголь не только придает готовому блюду интересную нотку, но также ускоряет процесс варки мяса в бульоне, то есть выполняет сразу две важные задачи одновременно.

Обратите внимание: Если вы не успели вовремя снять с бульона пену, в результате чего она опустилась на дно, влейте в кастрюлю стакан воды. Благодаря этому пена поднимется наверх и ее можно будет убрать ложкой. Бульон все равно недостаточно прозрачный? Как только он закипит, опустить в воду кубик льда – это поможет исправить ситуацию.

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10 кулинарных советов, которые доказывают, что готовить – легко

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