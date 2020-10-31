Для чего в башнях некоторых танков есть загадочный бугорок, когда у других таких же танков его нет

Если взять несколько фотографий танков Т-34-85 и внимательно их рассмотреть, то можно обнаружить, что башни у этих советских боевых машин разные. У части из них на левой стороне имеется какой-то загадочный прилив, напоминающий деформацию металла изнутри. Быть может, это особенность конструкции или всего лишь брак при изготовлении?
Небольшой выступ на башне танка хорошо заметен. /Фото: 1zoom.me.
Выступающий прилив на башне танка Т-34-85 – это не брак и не следы повреждения машины, а конструктивно предусмотренная особенность, которая получилась фактически случайно. Как такое возможно? Дело в том, что хотя танки и производились по единому плану и в условиях стандартизации производства, собирали их все-таки на разных предприятиях. В некоторых случаях, танки (и не только они) получали отдельные узлы, которые производились для другой аналогичной техники.
Не все танки имеют такой выступ. /Фото: livejournal.com.
Именно так дела обстояли и с танками Т-34-85. Они комплектовались разными поворотными механизмами для башни, некоторые из которых первоначально полагались другим моделям танков. В итоге, инженеры на местах были вынуждены вносить изменения в конструкцию.
У некоторых танков прилив совсем небольшой. /Фото: Яндекс.Новости.
Так на башнях некоторых танков Т-34-85 и появился загадочный бугор, который позволял сильнее утопить поворотный механизм башни и тем самым увеличить количество свободного пространства для танкистов. Повлияла ли такая модернизация критичным образом на защищенность и выживаемость танка? Ответ очевиден – нет, ведь военная техника проходила (и сейчас проходит) тщательную военную приемку на заводах. А внесение любых изменений в конструкцию требует согласования с Министерством обороны.
Это место установки поворотного механизма башни. /Фото: ya.ru.
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