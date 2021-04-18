5 китайских клонов известных автомобилей, внешний вид которых порой отпугивает

1. Luxing iStar

Даже на первый взгляд отличия от Мерседеса бросаются в глазах. /Фото: rbk.ru

2. Qifeng K7

/Фото: motorglobe.org Далеко не самый удачный клон знаменитого Гелика./Фото: motorglobe.org

3. Shandong Qilu Fengde P8

От Бугатти даже названия не осталось. /Фото: motor.ru

4. Lishidedidong Urban Supercar

Одна из самых страшных копий Ламборджини. /Фото: carnewschina.com

5. Albermo XR51

Тойота с новым дизайном, которая сделала ее монструозной. /Фото: esquireme.com