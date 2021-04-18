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5 китайских клонов известных автомобилей, внешний вид которых порой отпугивает


5 китайских клонов известных автомобилей, внешний вид которых порой отпугивает

Китайское производство уже давно стала притчей во языцех в вопросе качества и функциональности в сравнении с западными аналогами. Однако есть еще одна отличительная «особенность» промышленности Поднебесной - это их откровенное копирование продукции известных марок с мировым именем. И автомобильная отрасль в этом случае исключением не является. Вашему вниманию «пятёрка» китайских переделок известных моделей автомобилей, внешний облик которых откровенно отталкивает.

1. Luxing iStar


Даже на первый взгляд отличия от Мерседеса бросаются в глазах. /Фото: rbk.ru

Даже на первый взгляд отличия от Мерседеса бросаются в глазах. /Фото: rbk.ru

 

Некоторое время назад стало известно, что в Поднебесной приступили к созданию электрических кроссоверов, поразительно похожих своей внешностью на легендарный Mercedes-Benz. Авторами проекта являются специалисты китайской фирмы Silk Road Company. Электрокар Luxing iStar стоимостью примерно три тысячи долларов своей передней частью действительно напоминает автомобиль Mercedes-Benz и то неполностью. Так, в глаза бросается радиаторная решётка, которая выглядит как-то неказисто. Да и остальные детали, в отличие от оригинальной модели, не отличающиеся изящностью, делают внешний облик Luxing iStar откровенно искажённым.

2. Qifeng K7


Далеко не самый удачный клон знаменитого Гелика. /Фото: motorglobe.org

Далеко не самый удачный клон знаменитого Гелика.
/Фото: motorglobe.org

 

Трудно представить, что в попытках скопировать самые известные автомобили китайцы обошли бы вниманием Mercedes-Benz G-Class. Так, одной из переделок легендарного «Гелика» стала модель BJ80, который спроектировала фирма Beijing Auto - вполне себе достойный вариант подделки. Однако она еще кажется довольно приличной, чего трудно сказать об электрокаре Qifeng K7. Данная машина продается в двух вариантах - с разными видами электрических моторов, мощностью на 5,3 или 6,7 лошадиных сил. К тому же, даже ее внешний вид может напомнить «Гелендваген» разве что издалека. Зато стоит этот агрегат на колесах чуть более трех с половиной тысяч долларов.

Интересный факт: оказывается, для самих китайцев модель Qifeng K7...даже не совсем машина. Все дело в том, что, согласно местному законодательству, для её вождения не требуются водительские права. При этом проезд по автомагистралям и по центру крупных китайских городов на данных машинах также строго запрещён.

3. Shandong Qilu Fengde P8


От Бугатти даже названия не осталось. /Фото: motor.ru

От Бугатти даже названия не осталось. /Фото: motor.ru

 

Невооруженным взглядом видно внешнее сходство Shandong Qilu Fengde P8 с Bugatti Chiron. Вот только переделка настолько неказистая получилась, что она больше похожа на очередную игрушку китайского производства, нежели на полноценный автомобиль. При этом, технические характеристики Shandong Qilu Fengde P8, конечно, не сопоставимы с оригиналом, однако же не самые провальные. Так, например, под капотом находился довольно сильный двигатель W16, который способен развить скорость до 50 километров в час, что для электрокара - довольно неплохой результат.

4. Lishidedidong Urban Supercar


Одна из самых страшных копий Ламборджини. /Фото: carnewschina.com

Одна из самых страшных копий Ламборджини. /Фото: carnewschina.com

 

Этот необычный китайский автомобильный клон с довольно длинным названием - Lishidedidong Urban Supercar - является далеко не самой удачной копией знаменитого Lamborghini Aventador. Справедливости ради, следует отметить, что ряд деталей все-таки схож с оригиналом, как, например угловатый силуэт кузова и использование яркой цветовой гаммы. Однако общая картина создает гнетущее впечатление, а немало автолюбителей, не подбирая лишних слов, называют Lishidedidong Urban Supercar откровенно страшной машиной.

5. Albermo XR51


Тойота с новым дизайном, которая сделала ее монструозной. /Фото: esquireme.com

Тойота с новым дизайном, которая сделала ее монструозной. /Фото: esquireme.com

 

Тот редкий случай, когда авторами автомобильного концепта неудачного внешнего вида стала не китайская компания, а японский концерн, причем знаменитый на весь мир.Речь идет о стайлинг-пакете, который был презентован для модели Toyota RAV4. По словам авторов концепта, он должен превратить кроссовер в азиатский Lamborghini Urus. Но даже у специалистов Toyota не удалось удачно скопировать экстравагантный внешний облик знаменитой модели. Можно сказать, что попытка клонировать агрессивный образ Lamborghini Urus превратила Toyota RAV4 в машину с налетом монструозности, дизайн которой, к тому же, может сказаться на работе датчиков систем безопасности. Поэтому покупателей на такую копию явно гораздо меньше, чем могло бы быть.

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5 китайских клонов известных автомобилей, внешний вид которых порой отпугивает

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