5 аппетитных рулетиков с начинкой, которые подойдут и для перекуса, и на праздничный стол

Если вы любитель перекусить в любое удобное время, а банальные бутерброды успели надоесть за долгое время, то почему бы не обратить внимание на рулетики? И нет, далеко не из лаваша, о которых все уже давным-давно наслышаны.
1. Омлетный рулет с грибной начинкой
Рулеты из омлета с начинкой. \ Фото: google.com.
Омлет готовится за считанные минуты, но при этом, его каждый раз можно подать совершенно по-новому, тем самым разнообразив, казалось бы, привычное блюдо. Один из вариантов – рулет с восхитительной грибной начинкой с добавлением бекона. Его запросто можно взять с собой на перекус на работу, или же подать на завтрак или в любое удобное время.
Ингредиенты:
• Яйца - 6 шт;
• Грибы шампиньоны - 250 г;
• Бекон - 200-250 г;
• Сыр пармезан - 150 г;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Яичные рулетики с начинкой. \ Фото: huggies.com.vn.
Способ приготовления:
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить на сухой сковороде;
• После переложить на салфетки;
• Лук измельчить и отправить на ту сковороду, где жарился бекон, предварительно добавив немного оливкового масла;
• Готовить 2-3 минуты, постоянно помешивая;
• Грибы хорошенько вымыть;
• Просушить и нарезать мелким кубиком;
• Отправить на сковороду к луку;
• Перемешать и готовить 10-15 минут или до тех пор, пока не выпарится вся жидкость;
• В миске смешать яйца с перцем и солью;
• Взбить до однородной массы;
• Затем добавить обжаренные грибы с беконом;
• Хорошенько перемешать;
• Получившую смесь перелить в форму для запекания или в сковороду;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 225 градусов на 12-15 минут или до образования лёгкой румяной корочки;
• Перед подачей омлет нарезать на длинные пластины и сформировать рулетики.
2. Из копчёной говядины с овощами
Рулетики с овощной начинкой. \ Фото: pinterest.ru.
Как правило любая нарезка используется в качестве закуски, но что если пойти другим путём и приготовить из ломтиков копчённой говядины рулетики с овощной начинкой?
Ингредиенты:
• Говядина копчёная- 8-10 ломтиков;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Огурцы длинные - 1 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;
• Мята свежая - 5-6 листочков;
• Зелёный лук - 5-6 перьев;
• Лимоны - 1 шт;
• Сыр плавленый - 1 шт;
• Сливки жирные - 1 ст.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу.
Рулетики из копчёной говядиной и овощной начинкой. \ Фото:
Способ приготовления:
• Овощи тщательно вымыть;
• Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой;
• Огурец и перец также нарезать тонкой соломкой;
• Мяту и зелёный лук измельчить;
• Сдобрить солью, перцем и лимонным соком;
• Пересыпать зеленью овощи и аккуратно выложить их на ломтики говядины;
• Сформировать рулетики, закрепив зубочистками;
• В миске смешать тёртый плавленый сырок, лимонную цедру и лимонный сок, сливки и специи;
• Перемешать всё до однородной массы и подавать к рулетикам.
3. Из баклажанов с моцареллой
Рулетики из баклажанов с моцареллой. \ Фото: cookingpanda.com.
Несмотря на то, что на улице зима, баклажаны можно найти на прилавках любого супермаркета. Поэтому, если вы хотите вспомнить вкус лета и приготовить что-то вкусненькое, записывайте рецепт рулетиков из баклажанов с начинкой из моцареллы с добавлением вяленых томатов.
Ингредиенты:
• Баклажаны не крупные - 4 шт;
• Моцарелла - 350-400 г;
• Томаты вяленые - 200-250 г;
• Базилик свежий - 10-12 листочков;
• Сыр Пармезан - 50 г;
• Оливковое масло - 8 ч.л;
• Тмин - 1 ст.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Баклажанные рулетики. \ Фото: italyrestoran.ru.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать тонкими ломтиками;
• Пересыпать хорошенько солью;
• Переложить в дуршлаг;
• Оставить на полчаса;
• Затем тщательно ополоснуть под холодной проточной водой;
• Дать стечь воде;
• Перед жаркой просушить бумажными полотенцами;
• Обжарить на оливковом масле 6-7 минут;
• Переложить на салфетки;
• Слегка сдобрить солью и перцем;
• Моцареллу нарезать соломкой или брусочками;
• Выложить поверх баклажанных ломтиков;
• Посыпать тмином и украсить сверху вялеными томатами;
• Сформировать рулетики, закрепив зубочистками;
• Переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 210 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко рубленным свежим базиликом.
4. Из ветчины
Рулетики из ветчины с пряным сыром. \ Фото: 365news.biz.
Что уж говорить, а бутерброды с ветчиной безумно вкусны, но сколько уже их можно есть? Поэтому, вооружаемся ломтиками ветчины и готовим рулетики согласно данному рецепту. Получается аппетитно, аж пальчики оближешь.
Ингредиенты:
• Ветчина - 6 ломтиков;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Сыр мягкий с пряными травами - 100 г;
• Соль и перец молотый - по вкусу.
Вкусные рулетики из ветчины с начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Сыр размять вилкой;
• При желании приправить перцем и солью;
• Перемешать;
• Сырную смесь нанести на ломтик ветчины;
• Аккуратно разровнять вилкой или ложкой;
• Сверху выложить перец;
• Сформировать рулетики, скрепив шпажками или зубочистками.
5. Из красной рыбы с сыром
Рулетики из красной рыбы с сырной начинкой. \ Фото: lamp.im.
А теперь рецепт для тех, кто рыбку любит гораздо больше, чем мясо. Восхитительные рулетики с нежной сырной начинкой покорят вас с первого укуса.
Ингредиенты:
• Рыба красная копчёная - 200 г;
• Сливочный сыр - 100-150 г;
• Лимонный сок - 2 ч.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки.
Отличная закуска для любителей рыбы. \ Фото: wecookwecare.com.
Способ приготовления:
• Филе рыбы нарезать тонкими длинными пластинами;
• Сыр смешать с мелко рубленной петрушкой и лимонным соком;
• Тщательно перемешать;
• Получившейся смесью смазать рыбные ломтики;
• Сформировать рулет;
• Закрепить шпажками или зубочистками.
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