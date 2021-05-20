Семь средств, которые помогут решить проблему с запотеванием зеркал в ванной

Запотевание зеркала – одна из самых распространенных проблем в ванной комнате. Горячие пары, конденсат, повышенная влажность, плохая вентиляция – все это негативно сказывается на отражающей поверхности. Если вы устанавливаете зеркало в ванную с подсветкой, то проблема лишь отчасти решается тем теплом, которое исходит от осветительных источников.

Почему традиционные способы лучше не рассматривать?

Часто предлагаются такие решения проблемы:

Установка рядом с зеркалом системы обогрева. Есть даже возможность монтажа внутрь конструкции отопительных элементов. Установка специальной защитной пленки.

Да, эти способы довольно эффективные. Но организация обогрева – это дополнительные траты. К тому же необходимо правильно обустроить его, чтобы он не разрушил структуру деревянной рамы или амальгамы. Защитная пленка на зеркале со временем пузырится под воздействием высокой влажности или горячих паров. Вам придется периодически менять ее. А значит, вы будете воздействовать на амальгаму, что негативно скажется на ее состоянии.

ТОП-7 средств от запотевания

Для борьбы с запотеванием зеркала рекомендуем воспользоваться одним из 7 перечисленных ниже способов. Мы рассмотрим только безопасные для амальгамы методы и средства.

1. Чистка водой с глицерином

При чистке зеркала обязательно добавляйте в воду косметический глицерин. Он свободно продается в жидком виде в любой аптеке вашего населенного пункта. Глицерин полностью безопасен для отражающей поверхности и вас. Не содержит аллергенов, он не токсичен, а главное – эффективно решает проблему с запотеванием зеркальной поверхности.

2. Пленка на основе желатина

Алгоритм формирования природной защитной пленки на поверхности зеркала простой:

протрите покрытие досуха;

приготовьте смесь, добавив в 50 граммов воды чайную ложку желатина;

полученное средство аккуратно нанесите на амальгаму;

досуха протрите изделие.

Важным преимуществом способа является то, что эффект держится достаточно долго. Повторяйте процедуру по мере необходимости. Желатин стоит недорого, а негативного воздействия на поверхность зеркала он не оказывает.

3. Использование крема для бритья

Вы избавитесь от проблемы запотевания, если на зеркальное покрытие нанесете немного крема для бритья и досуха вытрете его. Микрочастицы средства останутся на поверхности. Именно они будут защищать изделие от негативных воздействий в ванной комнате.

4. Купить средство для чистки стекол авто

Вам в помощь любой специализированный магазин по продаже чистящих средств для автомобилей. Достаточно несколько раз брызнуть составом на поверхность зеркала и досуха протереть его бумажным полотенцем. Эффект сохранится в течение недели. А самого средства хватит едва ли не год использования, если вы будете соблюдать элементарные правила эксплуатации, прописанные в инструкции.

5. Тонкий слой хозяйственного мыла – гарант защиты от запотевания

Алгоритм:

аккуратно разотрите по поверхности хозяйственное мыло;

уберите остатки мягкой замшевой тканью;

обязательно включите освещение, чтобы убедиться, что видимых кусочков мыла не осталось.

Такой способ поможет защитить зеркало от горячих паров и запотевания. Эффект недолгий. Однако процедуру можно повторять при каждой чистке. Хозяйственного мыла хватит на очень долгое время, а стоит оно копейки.

6. Применение качественного шампуня

Хороший шампунь способен защитить зеркало от капель конденсата. Используйте его вместо традиционных чистящих средств. Недостаток такого способа заключается в том, что применение качественного шампуня – достаточно дорогое удовольствие. Но если под рукой нет специальных составов, почему бы не использовать доступные средства?

7. Уксус всегда придет на помощь

Уксус в быту незаменим. Он пригодится при чистке самых разных поверхностей, в том числе зеркала. Просто размешайте в 500 граммах горячей воды 5 столовых ложек уксуса и обработайте зеркальное покрытие. Затем протрите его досуха.

И не забывайте о профилактике. Проблему лучше решать на ранней стадии. То есть систематически следите за качеством вентиляции. Вовремя протирайте и чистите решетки, проверяйте их состояние хотя бы раз в месяц.