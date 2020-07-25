Как мыслить креативно? Как увидеть то, чего не видят другие?

Эксперт по креативности Майкл Микалко рассказывает в своей книге «Взлом креатива» о стратегиях мышления великих — гигантов творческой мысли в области науки, искусства и промышленности.



Предлагаем изучить эти стратегии и использовать их для пробуждения в себе творческого, креативного, нестандартного взгляда на мир.









Другой взгляд на мир

Думайте как ребенок

Представьте, что ваша проблема съедобна. Какова она на вкус?

Метод Пикассо

Сочетайте несочетаемое

Щелчок