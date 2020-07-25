Как мыслить креативно? Как увидеть то, чего не видят другие?

Эксперт по креативности Майкл Микалко рассказывает в своей книге «Взлом креатива» о стратегиях мышления великих — гигантов творческой мысли в области науки, искусства и промышленности.
Предлагаем изучить эти стратегии и использовать их для пробуждения в себе творческого, креативного, нестандартного взгляда на мир.
Другой взгляд на мир
Положение наблюдателя определяет взгляд на мир. Важно научиться менять его, чтобы смотреть на вещи разными способами. Уолт Дисней отождествлял себя с героями своих мультфильмов и со зрителями. Тесла, воображая, что живет в будущем, в прямом смысле смотрел на настоящее из будущего, создавая новую реальность.
Попробуйте сыграть другую роль, чтобы открыть для себя иной угол зрения на проблему. Сначала зафиксируйте формулировку задачи с вашей точки зрения. Затем запишите ее еще в нескольких вариантах, например, как записал бы ее лидер вашей отрасли, профессор, вундеркинд, политик, Леонардо да Винчи, Зигмунд Фрейд.
Поразмышляйте, как к проблеме подошел бы каждый персонаж. Как бы он стал искать решение? В чем между ними сходства и различия? А теперь проверьте, изменился ли ваш первоначальный взгляд на проблему?
Думайте как ребенок
Эйнштейн часто вел себя, как любопытный ребенок. Он регулярно задавал очевидные на первый взгляд вопросы о Боге, пространстве и времени. Закройте глаза и представьте, что вам, допустим, 12 лет. Вспомните себя в этом возрасте: как вы встречали Рождество, дни рождения, что чувствовали во время каникул и за школьной партой?
Задавайте игровые вопросы, чтобы войти самому или в составе группы мозгового штурма в детское, игровое состояние.
Постарайтесь думать о задаче как о живом организме. Как она выглядит? Нарисуйте. Например, проблема продажи недвижимости может выглядеть как странное, беспомощное создание.
Представьте, что ваша проблема съедобна. Какова она на вкус?
Посмотрите на мир с точки зрения проблемы. Что она может думать о вас? Каковы ее политические убеждения? Что с романтическими отношениями? Чего боится проблема?
Если бы вы были психотерапевтом этой проблемы, что она доверяла бы вам?
Гений — это страстная приверженность к сочетанию множества перспектив. Когда человек преуспевает сразу в нескольких областях деятельности и при этом способен их объединять, он близок к гениальности.
Метод Пикассо
Пикассо отмечал, что художник творит для высвобождения чувств, видений и мыслей. В этом, по его мнению, и состоит вся тайна искусства. Когда Пикассо выходил на прогулку в лес, он думал только о зеленом цвете и ни о чем другом, пока не наступало «перенасыщение зеленым». Чтобы избавиться от такого «переполнения», он выплескивал его на картину. Многочисленные работы Пикассо стали продуктом этого постоянного наполнения мысли и выкладывания ее на холст.
Чтобы испробовать метод Пикассо, накопите как можно больше материала по своей проблеме в доступной форме — это могут быть, например, резюме книг, чужой опыт, действия конкурентов. Как можно быстрее прочитайте весь материал — в один присест, пока не «переполнитесь» темой. Затем начните с любой темы и составьте для нее «ментальную карту». Удалось ли с её помощью открыть что-то неизвестное? Заметили ли какие-то общие шаблоны?
Если позволить информации развиваться естественным образом, новые идеи появятся сами собой.
Сочетайте несочетаемое
Выберите 20 случайных объектов. Они могут быть откуда угодно: из дома, с работы, с улицы. Запишите их в две колонки по десять объектов. Возьмите объект слева и сочетайте его с объектом справа. Когда обнаружится интересная многообещающая пара, обработайте ее, чтобы получилось изобретение. Хороший пример — карандаш с ластиком.
Сочетание двух непохожих предметов создает своего рода мысленный сплав, порой приводящий к интересной идее или догадке.
Щелчок
Концепции сочетаются, подобно световым лучам, собираются в одной точке и «щелкают» у вас в подсознании.
Чтобы испытать «щелчок», попробуйте следующий эксперимент. Напишите вашему подсознанию письмо о проблеме, над которой работаете. Подробно опишите проблему, предпринятые меры, непонятные места, потребности, препятствия, идеальное решение… Поручите подсознанию найти решение.
Напишите: «Твоя задача — найти решение проблемы. Хотелось бы ознакомиться с ним через два дня».
Запечатайте письмо и отложите. Забудьте о нем. Через два дня откройте. Если проблема все еще не решена, припишите в конце письма: «Сообщи сразу, как решишь». Рано или поздно, когда вы будете отдыхать или займетесь чем-то другим, идеи и решения внезапно всплывут из подсознания.
Очень часто мы придумываем одну-две идеи и носимся с ними, как будто они и есть ответы на все вопросы. Но творческие идеи, как и жемчужины, встречаются не часто. Поэтому разумно выдать как можно больше гипотез. Хорошая идея может послужить препятствием для отличной, а отличная, в свою очередь, может не дать найти верную.
Мы считаем творческих гениев загадочными людьми, спонтанно генерирующими идеи из ниоткуда. Это не так. Идеи будут сыпаться как из рога изобилия, если использовать определенные методы мышления. Творческие гении думают легко и гибко. Хотите стать одним из таких людей?
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