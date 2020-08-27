Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

Мало кто из нас задумывался, насколько люди малы на фоне окружающих их вещей. Мы всегда рассчитываем на наши глаза и уверены, что им можно полностью доверять, но ведь очень многое зависит еще и от нашего восприятия. Получается, чтобы оценить масштаб, а также истинные размеры человека и переосмыслить его положение в нашем мире можно только в сравнении с предметами, размеры которых нам точно известны. Это фото поможет нам определиться с настоящими размерами Великой египетской пирамиды







Гребнистый крокодил и человек



Девушка сидит на циферблате на вершине Абраадж аль-Бейта



Это лёгкие обычной лошади , наполненные воздухом



Огромная агатовая улитка, которую можно встретить в Африке и Азии.



Нога аргентинозавра



Сердце синего кита



Оказывается, корни деревьев могут быть такими огромными



Колоссальный масштаб «Дуги» в Чернобыле помогает оценить турист рядом







Кот на фоне своей хозяйки выглядит огромным



Гигантский Лайнер Queen Mary 2 и капитан



Человек в соляной шахте



Королевская креветка



? Добыча мрамора в Греции.



Летучие мыши могут быть намного больше, чем мы привыкли видеть



Человек и камень



http://vs-t.ru/foto-kotorye-zastavyat-zadumatsya-o-realnyx-razmerax-chelovekaГигантские кристаллы селенита в шахте



Как вам такой арбуз?



http://vs-t.ru/foto-kotorye-zastavyat-zadumatsya-o-realnyx-razmerax-chelovekaКупол обсерватории



«Давид» Микеланджело в реальности



«Маленький» плюшевый вомбат



</div>

источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram