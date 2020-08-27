Мало кто из нас задумывался, насколько люди малы на фоне окружающих их вещей. Мы всегда рассчитываем на наши глаза и уверены, что им можно полностью доверять, но ведь очень многое зависит еще и от нашего восприятия. Получается, чтобы оценить масштаб, а также истинные размеры человека и переосмыслить его положение в нашем мире можно только в сравнении с предметами, размеры которых нам точно известны. Это фото поможет нам определиться с настоящими размерами Великой египетской пирамиды
Гребнистый крокодил и человек
Девушка сидит на циферблате на вершине Абраадж аль-Бейта
Это лёгкие обычной лошади , наполненные воздухом
Огромная агатовая улитка, которую можно встретить в Африке и Азии.
Нога аргентинозавра
Сердце синего кита
Оказывается, корни деревьев могут быть такими огромными
Колоссальный масштаб «Дуги» в Чернобыле помогает оценить турист рядом
Кот на фоне своей хозяйки выглядит огромным
Гигантский Лайнер Queen Mary 2 и капитан
Человек в соляной шахте
Королевская креветка
? Добыча мрамора в Греции.
Летучие мыши могут быть намного больше, чем мы привыкли видеть
Человек и камень
http://vs-t.ru/foto-kotorye-zastavyat-zadumatsya-o-realnyx-razmerax-chelovekaГигантские кристаллы селенита в шахте
Как вам такой арбуз?
http://vs-t.ru/foto-kotorye-zastavyat-zadumatsya-o-realnyx-razmerax-chelovekaКупол обсерватории
«Давид» Микеланджело в реальности
«Маленький» плюшевый вомбат
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Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека
Мало кто из нас задумывался, насколько люди малы на фоне окружающих их вещей. Мы всегда рассчитываем на наши глаза и уверены, что им можно полностью доверять, но ведь очень многое зависит еще и от нашего восприятия. Получается, чтобы оценить масштаб, а также истинные размеры человека и переосмыслить его положение в нашем мире можно только в сравнении с предметами, размеры которых нам точно известны. Это фото поможет нам определиться с настоящими размерами Великой египетской пирамиды
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