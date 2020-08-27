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Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

Мало кто из нас задумывался, насколько люди малы на фоне окружающих их вещей. Мы всегда рассчитываем на наши глаза и уверены, что им можно полностью доверять, но ведь очень многое зависит еще и от нашего восприятия. Получается, чтобы оценить масштаб, а также истинные размеры человека и переосмыслить его положение в нашем мире можно только в сравнении с предметами, размеры которых нам точно известны. Это фото поможет нам определиться с настоящими размерами Великой египетской пирамиды

Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

Гребнистый крокодил и человек Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

Девушка сидит на циферблате на вершине Абраадж аль-Бейта Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

Это лёгкие обычной лошади , наполненные воздухом Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

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Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

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Фото, которые заставят задуматься о реальных размерах человека

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