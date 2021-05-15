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10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

Есть фильмы, которые забываешь через пять минут после их окончания. Есть фильмы, которые смотреть — токсично для сознания. Есть те, которые оставляют чувство радости и мира. А есть фильмы, которые меняют тебя навсегда…

vs-t.ru подобрал 10 фильмов, которые помогут взглянуть на этот мир под другим углом.
10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

Самсара


10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Pandora Filmproduktion

Действие «Самсары» переносит зрителя на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промышленных объектов и природных чудес. Такое кино снимается долго, смотрится с драйвом и не стареет со временем, поскольку его материей является само Время. Рекомендовано к просмотру.

Пробуждение жизни


Waking Life

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все
© Fox Searchlight Pictures

Это философская притча, наполненная вечными вопросами и неожиданными ответами на них, здесь каждый шаг рождает новые загадки, мгновения фильма сталкиваются и перетекают одно в другое, как накатывающиеся на берег волны, а персонажи не связаны никакими законами природы или привычной логики. Этот мир может быть сном, а может — реальностью, но в любом случае — он прекрасен!

Солярис


10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

Этот фильм — зеркало. Вы увидите там свое отражение. Будет ли вам после этого совестно за ваши поступки, за ваше отношение к близким? У каждого — своя жизнь, у каждого — своя совесть, каждый видит этот фильм по-своему.
Один из лучших фильмов человечества. Не повествующий, а открывающий. Тарковский, одним словом…

Побудь в моей шкуре


Under the Skin

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Film4

Представьте себе, что вы — одинокий парень, идете по улице, возле вас останавливается микроавтобус, за рулем которого — шикарная брюнетка. Она предлагает вам прокатиться с ней, и, естественно, вы же ей не откажете? Но дальнейшее вас шокирует… Фильм авторский, фильм интригующий, фильм атмосферный…

Человек-слон


The Elephant Man

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Brooksfilms Limited

Этот фильм — классика. Тяжелая, проникновенная классика. Фильм снят по реальной истории человека, жившего в 19 веке, страдавшего редчайшей болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела. Мало фильмов, в которых настолько явно и пронзительно поднималась бы проблема гуманизма. Сдержать слезы невозможно!

Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни


Loong Boonmee raleuk chat
10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Anna Sanders Films

Арт-хаусная картина от тайского режиссера. Раздумывая над причинами своей болезни, дядюшка Бунми вместе со своей семьей пересекает джунгли и достигает пещеры на вершине горы, где встречает духов и вспоминает о рождении своей первой жизни. Кем же он был?

Теорема Зеро


The Zero Theorem

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© MediaPro Studios

Представьте себе, что вы всю свою жизнь мечтаете о чем-то, и эта мечта недостижима, нереальна, утопична. Представьте, что вы живете в серой бетонной коробке и каждый день пытаетесь выбраться из нее, разрушить ее. Это фильм про каждого из нас. Если вы не видели фильмов Терри Гиллиама «Бразилия» и «Воображариум доктора Парнаса», то «Теорема Зеро» может поразить вас насквозь.

Вечерний экспресс «Сансет Лимитед»


The Sunset Limited

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Professor Productions

Две радикальные, абсолютно противоположные точки зрения, закрытое помещение, 90 минут — вот и весь фильм. Гениально, сложно и со вкусом. Поэтому ярые приверженцы экшна, драйва и спецэффектов явно заскучают, если не настроят себя на вдумчивый, серьезный просмотр.

Фонтан


The Fountain
10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Warner Bros.

Данный фильм понравится ценителям таких картин, как «Древо жизни» и «Господин Никто», то есть тем, кто любит, когда им самим оставляют возможность истолковать смысл происходящего. Вы сами, в зависимости от своих убеждений и восприятия, будете видеть свой сюжет и свой смысл в происходящем.

Меланхолия


Melancholia

10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

© Zentropa

Фильм является вторым в «трилогии депрессии» Ларса фон Триера, наряду с «Антихристом» и «Нимфоманкой». Сюжет разворачивается в дни, которые предшествуют глобальной катастрофе. На землю надвигается гигантская планета под названием Меланхолия. Возможно, под ней имеется в виду наша собственная меланхолия, хандра, депрессия?.. Стоит задуматься об этом…

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