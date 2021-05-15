10 фильмов, после которых вы переосмыслите все

Есть фильмы, которые забываешь через пять минут после их окончания. Есть фильмы, которые смотреть — токсично для сознания. Есть те, которые оставляют чувство радости и мира. А есть фильмы, которые меняют тебя навсегда…



vs-t.ru подобрал 10 фильмов, которые помогут взглянуть на этот мир под другим углом.







Самсара

Пробуждение жизни

Солярис

Побудь в моей шкуре

Человек-слон

Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни

Теорема Зеро

Вечерний экспресс «Сансет Лимитед»

Фонтан

Меланхолия