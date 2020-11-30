Торты, которые жалко есть

С физиологической точки зрения мы умеем есть только ртом, но если взглянуть на некоторые изысканные блюда с эстетической точки зрения, то некоторые из них мы можем поедать глазами. Потому внешний вид нашей пищи является не менее важной составляющей, чем ее вкус. Эти торты прекрасные тому примеры — к сожалению, мы не можем их попробовать, но большинство из них выглядят так вкусно, как только может быть. В продолжении статьи вас ждут фантастические торты в виде скульптур, с разноцветной глазурью и высокохудожественными рисунками, претендующие на звание настоящих кулинарных шедевров.











1. Червонная королева из Алисы в Стране чудес







2. Кролик, застрявший в норе







3. Мексиканский скелет в платье с Фридой Кало







4. Чужая свадьба







5. Торт с «вышивкой»







6. Для любителей «Звездных войн»







7. Мопсы







8. Милейший тортик







9. Сказочный новогодний торт







10. Торт в виде стопки панкейков







11. Планета Земля







12. Торт в виде библиотеки







13. Панды!







14. И снова планета







15. Торт в виде инопланетного монстра







16. Оригинальный торт с жирафами







17. «Нет, не слипнется»







18. Жутковатый торт-инсталляция, отсылающий нас к фильму «Кошмар на улице Вязов»







19. Торт-поло







20. Распределяющая шляпа из фильма о Гарри Поттере







21. Белка из «Ледникового периода»







22. Торт Джеймса Бонда







23. Торт по мотивам мультфильма «Вверх»







24. Анатомический торт







25. Все цвета радуги







26. Прекрасный свадебный торт







27. Фанатский торт на клип группы The Cure «Lullaby»







28. Торт для поклонников Depeche Mode







29. Фантастический торт в виде единорога







30. Харе Кришна



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