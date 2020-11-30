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Торты, которые жалко есть

С физиологической точки зрения мы умеем есть только ртом, но если взглянуть на некоторые изысканные блюда с эстетической точки зрения, то некоторые из них мы можем поедать глазами. Потому внешний вид нашей пищи является не менее важной составляющей, чем ее вкус. Эти торты прекрасные тому примеры — к сожалению, мы не можем их попробовать, но большинство из них выглядят так вкусно, как только может быть. В продолжении статьи вас ждут фантастические торты в виде скульптур, с разноцветной глазурью и высокохудожественными рисунками, претендующие на звание настоящих кулинарных шедевров.

Торты, которые жалко есть

Торты, которые жалко есть

1. Червонная королева из Алисы в Стране чудес

Торты, которые жалко есть

2. Кролик, застрявший в норе

Торты, которые жалко есть

3. Мексиканский скелет в платье с Фридой Кало

Торты, которые жалко есть

4. Чужая свадьба

Торты, которые жалко есть

5. Торт с «вышивкой»

Торты, которые жалко есть

6. Для любителей «Звездных войн»

Торты, которые жалко есть

7. Мопсы

Торты, которые жалко есть

8. Милейший тортик

Торты, которые жалко есть

9. Сказочный новогодний торт

Торты, которые жалко есть

10. Торт в виде стопки панкейков

Торты, которые жалко есть

11. Планета Земля

Торты, которые жалко есть

12. Торт в виде библиотеки

Торты, которые жалко есть

13. Панды!

Торты, которые жалко есть

14. И снова планета

Торты, которые жалко есть

15. Торт в виде инопланетного монстра

Торты, которые жалко есть

16. Оригинальный торт с жирафами

Торты, которые жалко есть

17. «Нет, не слипнется»

Торты, которые жалко есть

18. Жутковатый торт-инсталляция, отсылающий нас к фильму «Кошмар на улице Вязов»

Торты, которые жалко есть

19. Торт-поло

Торты, которые жалко есть

20. Распределяющая шляпа из фильма о Гарри Поттере

Торты, которые жалко есть

21. Белка из «Ледникового периода»

Торты, которые жалко есть

22. Торт Джеймса Бонда

Торты, которые жалко есть

23. Торт по мотивам мультфильма «Вверх»

Торты, которые жалко есть

24. Анатомический торт

Торты, которые жалко есть

25. Все цвета радуги

Торты, которые жалко есть

26. Прекрасный свадебный торт

Торты, которые жалко есть

27. Фанатский торт на клип группы The Cure «Lullaby»

Торты, которые жалко есть

28. Торт для поклонников Depeche Mode

Торты, которые жалко есть

29. Фантастический торт в виде единорога

Торты, которые жалко есть

30. Харе Кришна

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