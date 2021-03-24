Два счастливчика нашли самое большое сокровище Железного века, которое искали 30 лет

Кладоискатели Ред Мид и Ричард Майлз.

По предположениям историков, кельты проплыли через море, чтобы найти на острове укромное место.

Остров Джерси.

Сейчас часть монет выставлена на обозрение в музее.

Около тридцати лет Мид и Майлз обследовали местность с помощью металлоискателей.

За многие годы, проведённые под землёй, монеты спрессовались в гигантский монолит.

Каждая монета была бережно извлечена и очищена экспертами.