9 «за» и «против»: стоит ли покупать продукты в пластиковой или полиэтиленовой упаковке

Покупать продукты в полиэтиленовой упаковке — риск для здоровья.
Если присмотреться внимательнее, то в продуктовых магазинах большая часть товаров упакована в пластиковую или полиэтиленовую упаковку. А если представить, какая куча пластика получается после употребления этих продуктов? Тем более что этот материал нисколечко не полезен для здоровья и состояния планеты. Редакция Novate.ru предлагает обратить внимание на несколько фактов, по которым и вовсе стоит отказаться от пластика.
1. «Против»: Нарезка в пластике
Многие продукты в супермаркете продаются фасованными. /Фото: media.cakeresume.com
Одним из часто запаковываемых продуктов в пластик является предварительно нарезанная еда. Это могут быть кусочки арбуза, ягоды, колбаса, сыр, овощи. Конечно, такая упаковка значительно экономит время на приготовление еды и позволяет устроить себе быстрый перекус при необходимости, но есть и значительные минусы в таком подходе. Упаковка нарезанных продуктов приводит к потере их питательной ценности. При нарезке фрукты или овощи подвергаются воздействию кислорода и света, а иногда и тепла, а все это влияет на концентрацию витаминов в еде. По сути, неразрезанные продукты имеют естественную упаковку, которая защищает их питательную ценность от естественных факторов воздуха и погоды и ее желательно не нарушать до самого момента употребления.
2. «Против»: Готовая еда
Нет гарантий, что в упаковку была отправлена свежая еда. /Фото: asintez.com
Еще один важный аспект покупки продуктов, упакованных в пластике, о котором не следует забывать — это безопасность еды. Например, нет никаких гарантий, что предварительно приготовленные салаты или другая пища хранились в должных условиях перед упаковкой. Они могли подвергнуться действию высокой температуры. А пластиковая упаковка обеспечивает бактериям теплую и влажную среду — идеальное место для их размножения.
3. «За»: Транспортировка и хранение
Пластиковая упаковка удобна для перевозки продуктов. /Фото: dw.com
Но есть и плюсы в пластиковой упаковке, которая используется для цельных продуктов. Она может защитить продукцию от множества рук, покрытых микробами, которые дотрагиваются до нее в процессе транспортировки. Если на овощах и фруктах будет упаковка, то они меньше подвергнутся процессу заражения. В магазине продукты также слишком часто трогают, чтобы считать их безопасными: покупатели долго выбирают, а продавцы часто перекладывают с полки на полку. Вот тут на пользу безопасности продуктов и приходит пластиковая упаковка.
4. «За»: Экономичность и изоляция
Упаковка дольше сохраняет внешний вид продуктов. /Фото: cdn-a.william-reed.com
Этот плюс использования пластиковой упаковки полезен скорее продавцам, чем потребителям. Органические продукты неизбежно подвержены порче или тому, что в розничной торговле называется «усыханием». Индивидуальная пластиковая упаковка препятствует заражению хороших продуктов от одного плохого, с гнилью. Органические продукты нельзя держать там, где они могут контактировать с неорганическими товарами, поэтому пластиковая упаковка также облегчает хранение продуктов на полках и складах.
5. «Против»: Вред для природы
Пластик вредит многим птицам и животным. /Фото: grantist.com
Несмотря на некоторые плюсы в использовании пластика, есть огромная проблема с его переработкой и уничтожением. К сожалению, большая часть пластика, используемого в продуктовых магазинах, предназначена для одноразового использования и попадает в океан. Там из-за пластика и полиэтилена гибнут животные, которыми мы так любим восхищаться. Например, черепахи принимают полиэтилен за медуз, съедают и от этого часто не выживают. Ежегодно в мире умирает около 1 миллиона морских птиц и более 100 тысяч различных животных.
6. «Против»: Напитки из одноразовой посуды
С осторожностью следует пить напитки из одноразовой посуды. /Фото: vdoske.in.ua
Некоторые одноразовые упаковки и посуда изготавливаются из полипропилена. Это достаточно прочный пластик, который не подвержен влиянию высокой температуры и удобен в обращении. Но есть у него и значительный минус — при взаимодействии с газированными напитками, имеющими сложный химический состав, или алкоголем, может выделяться фенол или формальдегид, которые очень вредны для организма человека. Эти вещества способны вызвать довольно серьезные заболевания при частом контакте с ними, например, лейкоз, конъюнктивит, язва или рак дыхательных путей.
Интересный факт: Пить воду из одноразовых стаканчиков вполне безопасно, как и горячие напитки.
7. «Против»: Опасно и горячо
Большинство видов одноразовой посуды опасна для здоровья. /Фото: besplatka.ua
Для изготовления одноразовой посуды и некоторых упаковок также часто используется полистирол. Важно отличать его от других материалов, поскольку при нагревании или контакте с горячим этот искусственный компонент выделяет очень токсичное вещество — стирол. Вдыхание паров стирола может привести ко многим серьезным острым и хроническим заболеваниям. Негативному влиянию подвержены в первую очередь дыхательные пути, кожа, на которой появляется раздражение, а также почки, печень и кровеносная системы. Посуда из полистирола часто используется в кафетериях супермаркетов, а также при фасовке готовых салатов, первых и вторых блюд и десертов. В стаканчики и тарелки из полистирола нельзя класть горячую еду или подогревать ее в микроволновой печи.
8. «За»: Влажность на уровне
Упакованные продукты сохраняются лучше. /Фото: inferrapack.com
Еще одно преимущество для продуктов, упакованных в индивидуальную упаковку, заключается в том, что пластик и полиэтилен уменьшают потерю влаги продуктом. Это позволяет магазинам сократить количество отходов и экономических потерь при продаже.
9. «За»: Легкость в использовании
Ланч-боксы — это очень удобно. /Фото: servia.com.ua
Одноразовой посудой, полиэтиленовой и пластиковой упаковкой очень удобно пользоваться. Можно сразу взять необходимую порцию товара, уже взвешенную и отсортированную. После раскрытия продуктов упаковку можно просто выбросить и тем самым облегчить себе жизнь. Однако многочисленные минусы говорят скорее в пользу отказа от пластика, чем за его использование.
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