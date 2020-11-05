Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

Экзотическое путешествие на Мальдивы и знаменитая романтика Венеции совсем скоро могут остаться только воспоминаниями. Эксперты считают, что глобальное потепление и общее воздействие человека на окружающий мир приведут к тому, что как минимум 10 великих городов планеты исчезнут с карты планеты.







Под угрозой не только небольшие европейские города, но и крупные мегаполисы. Ученые из Калифорнийского университета составили прогноз, согласно которому в 2086 году Сан-Франциско будет полностью разрушен сильнейшим землетрясением.







Венеция же уходила под воду с момента основания. Но в XX веке темпы погружения увеличились во много раз.







Если ситуация не изменится, что легендарный город может и вовсе утонуть, причем уже в ближайшие 30-50 лет.







Изменение климата, повышение уровня океана, эрозия почвы и экономические проблемы — вот, что угрожает знаменитым городам. К сожалению, в большей части этих событий виноват человек.



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