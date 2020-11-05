С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

Экзотическое путешествие на Мальдивы и знаменитая романтика Венеции совсем скоро могут остаться только воспоминаниями. Эксперты считают, что глобальное потепление и общее воздействие человека на окружающий мир приведут к тому, что как минимум 10 великих городов планеты исчезнут с карты планеты.

Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

Под угрозой не только небольшие европейские города, но и крупные мегаполисы. Ученые из Калифорнийского университета составили прогноз, согласно которому в 2086 году Сан-Франциско будет полностью разрушен сильнейшим землетрясением.

Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

Венеция же уходила под воду с момента основания. Но в XX веке темпы погружения увеличились во много раз.

Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

Если ситуация не изменится, что легендарный город может и вовсе утонуть, причем уже в ближайшие 30-50 лет.



Изменение климата, повышение уровня океана, эрозия почвы и экономические проблемы — вот, что угрожает знаменитым городам. К сожалению, в большей части этих событий виноват человек.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Города, которые по прогнозам скоро исчезнут

И не забудьте:
Города, которые по прогнозам скоро исчезнутПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх