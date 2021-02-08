Почему в домах изо льда тепло, или Как поддерживать комфортные условия в эскимосских иглу

Иглу – традиционное зимнее жилище эскимосов. | Фото: ru.depositphotos.com/ politeka.net.

В последнее время иглу-отели стали очень популярны. | Фото: funon.cc.

Чем меньше иглу, тем теплее и комфортней будет внутри. | Фото: vesti.ru.

Самый быстрый способ обзавестись жильем – сделать иглу в большом сугробе снега. | Фото: nepropadu.ru/ drive2.ru.

Вход в иглу всегда будет ниже уровня пола. | Фото: экспо-столичный.рф.

Обычный человек не сможет построить иглу самостоятельно, этому мастерству эскимосы учатся всю жизнь. | Фото: dead-v-life.ru/ bolshoyvopros.ru.

Чтобы в иглу было тепло, нужно знать все технологические тонкости создания. | Фото: turpohod.org/ pikabu.ru.

Освещаются эскимосские дома с помощью жира и фитиля. | Фото: vamvigvam.ru.

Традиционный интерьер эскимосского иглу. | Фото: travelask.ru.

Защитой от поползновений белых медведей служит всего лишь кусок льда. | Фото: gazeta.ru.