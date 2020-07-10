Число случаев заражения коронавирусом в одном только штате Нью-Йорк превысило статистику любой другой страны мира, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сравнивает нынешнюю ситуацию по количеству жертв с терактами 11 сентября. Посмотрим, как выглядит Нью-Йорк сегодня, прогуляемся по Таймс-сквер, которая в нынешнее время стала очень странным местом.



Вместо толп туристов гудящая пустота освещаемая сотней световых табло на которых в бесконечном танце крутится самая дорогая в мире уличная реклама на которую некому смотреть. Чуть выше по Бродвею какие-то религиозные деятели развернули свою мобильную церковь. Странного вида пастор, одетый в куртку усеянную разноцветными надписями про бога, читает монотонно и без огонька такую же странную и очень долгую проповедь. Пространство вдоль улицы заполнено десятками плакатов безмолвно спрашивающих любим ли мы Иисуса, готовы ли покаяться, и что нас ждет: ад или рай? Его бесконечную проповедь слушает группка полусумасшедших людей, которые периодически трясут руками, смотрят на небо и окружающие небоскребы, а также одобрительно подхватывают фрагменты речи пастора, общий смысл которой состоит в том, что мы все умрем и надо срочно обратиться к богу.

Мимо проходит бездомный одетый в костюм Санта-клауса, но без колпака и в шортах. За собой он тянет оранжевую магазинную тележку доверху набитую всяким хламом. Проповедь бездомного Санту не интересует со http://navote.ru/?p=19935всем и он молча уходит вдаль. Когда пастор ненадолго замолкает, то пространство вокруг начинает тонуть в совершенно безумной для этого места тишине разбавляемой лишь редкими сиренами скорых, отблесками световых табло и мерцанием огней закрытого на неопределенный срок бродвейского шоу. Ободряющие надписи:M&M's в шоке от происходящего: Реклама какого-то нового сериала: Стейк-хаус витрина которого забита мясом для будущих суховыдержанных стейков. Интересно , сколько они там, в итоге, пролежат в ожидании клиентов: Редкий пешеход:На боковых улицах свечение заканчивается и стоящие рядами здания таят в ночи: Ежевечернее шоу Стивена Колберта выходит теперь из дома. У студии стоит генератор и передающая мобильная станция: Очень популярный у туристов дайнер Стардаст, куда всегда очередь:Хард Рок кафе: Тут всегда толпы и кто-то обязательно фотографируется с флагом:Единственное место, где можно купить еду на Таймс-сквер это Макдональдс. И это в самом центре города, славящегося своим невероятным количеством и разнообразием кафе и ресторанов. Угол 7-й и 42-й. Трафик на Таймс-сквер:Кое-где к гудящему мерцанию экранов добавляется шум выходящего из труб пара: Огни бродвейских шоу. Скоро будет уже месяц, как они закрыты. И когда откроются никто не знает: Завтрак на небоскребе на пустой Таймс-сквер: Карантинный расслабон:Окна пустующих отелей теперь зажигаются в виде сердец: Космонавт: Каждый третий либо бездомный либо сумасшедший. Теперь там можно поспать в тишине и одиночестве.Бездомные просят деньги, а если у тебя нет налички, то просят купить им еды в Макдональдсе. Даже будка полиции Нью-Йорка опустела. Беги.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: