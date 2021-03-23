Сколько было дуэлей у Пушкина, и Почему великий поэт стрелялся даже с собственным дядюшкой

Первая дуэль со своим дядюшкой в 17 лет

В семнадцать лет Пушкин вызвал на дуэль родного дядю. /Фото: qwizz.ru

Ссора с Федором Толстым, несостоявшаяся дуэль и правда ли, что поэта высекли розгами в тайной канцелярии

Дуэль с Федором Толстым не состоялась. /Фото: admin.5-tv.ru

Каким стрелком был Пушкин и как он тренировался

Пушкин упорно тренировался в стрельбе и был хорошим стрелком. /Фото: i1.wp.com

Сколько на самом деле было дуэлей и вызовы, кидаемые даже друзьям

У Пушкина была дуэль даже с лицейским другом, Вильгельмом Кюхельбекером. /Фото: sprint-olympic.ru

Роковая дуэль и как пуговица спасла Дантеса

Жоржа Дантеса спасла пуговица на мундире. /Фото: avatars.mds.yandex.net