Сколько было дуэлей у Пушкина, и Почему великий поэт стрелялся даже с собственным дядюшкой

Пушкин часто описывал в своих произведениях дуэли. Многие детали он брал из своего личного опыта, так как был заядлым дуэлянтом. Все знают, что великий поэт стрелялся с Дантесом. Это была его последняя дуэль, но не первая. Вовремя этого распространённого в старые времена выяснения отношений от руки Пушкина никто не погиб. Читайте, каким стрелком был Александр Сергеевич, почему он вызывал к барьеру собственного дядю и что спасло от смерти Жоржа Дантеса.
Первая дуэль со своим дядюшкой в 17 лет
В семнадцать лет Пушкин вызвал на дуэль родного дядю. /Фото: qwizz.ru
По утверждениям исследователей, в жизни не Пушкино было примерно 30 дуэльных историй. Многим он бросал вызовы, однако не каждый из них приводил к дуэли. А если поединок и происходил, к счастью, он не всегда приводили к смерти участников. Поэта часто вызывали на дуэль, он тоже нередко швырял перчатку, но нередко ссоры заканчивались примирением.
Впервые Пушкин вызвал на дуэль в человека, когда ему было всего лишь 17 лет. Стреляться он планировал не с кем иным, как со своим двоюродным дядей Павлом Ганнибалом. Племянник и дядюшка поссорились из-за дамы, как это часто и бывало. Всё закончилось благополучно — родственники помирились, поединка не было. А дальше всё пошло по нарастающей. Практически ежегодно Пушкин получал вызов на поединок или вызывал сам. Когда он находился в ссылке в Одессе и Кишинёве, дуэли следовали одна за другой.
Биографы считают, что всего лишь за два года, с 1820 по 1822 г., дуэльных историй было не менее пятнадцати. Не все они заканчивались поединком, и этому содействовал губернатор Инзов. Он считал ссыльного поэта талантливым и очень перспективным и старался уберечь его от глупостей. Узнав, что между Пушкиным и кем-то ещё произошла одна ссора, он немедленно сажал горячего Пушкина на гауптвахту, а предполагаемый соперник отсылался подальше, в другую губернию.
Ссора с Федором Толстым, несостоявшаяся дуэль и правда ли, что поэта высекли розгами в тайной канцелярии
Дуэль с Федором Толстым не состоялась. /Фото: admin.5-tv.ru
В 1819 году Пушкин закончил Лицей и с головой погрузился в пучину светских удовольствий. Однажды, когда он играл в карты, ему показалось, что один из игроков жульничает. Этим человеком был граф Федор Толстой, носивший прозвище Американец. На претензии Пушкина он ответил, что да, так и есть, но говорить ему об этом вовсе не следует. «Американцу» было 37 лет, и он считался человеком, имеющим бурную биографию и любителем участвовать в дуэлях. Пушкин по сравнению с ним был очень молод — ему только что исполнилось 20 лет.
Конечно, граф был оскорблен, что какой-то мальчишка делает ему замечание. Чтобы отомстить, он избрал весьма странный способ: распустил слухи, что Пушкин подвергся наказанию розгами в тайной канцелярии. Иными словами, Толстой хотел указать поэту его место и объяснить обществу, что только так и надо вести себя с наглой молодёжью. Когда Пушкин был в Кишинёве, он узнал, кто распространил эту сплетню. В нём созрела уверенность, что следует обязательно вызвать Толстого на поединок после прибытия Санкт-Петербург. Эта идея настолько увлекла поэта, что он стал усердно тренироваться в стрельбе из пистолета. Дуэли с Толстым не было, а вот Пушкин довел свои навыки стрельбы до совершенства.
Каким стрелком был Пушкин и как он тренировался
Пушкин упорно тренировался в стрельбе и был хорошим стрелком. /Фото: i1.wp.com
Современники утверждают, что Пушкин всегда находился в неплохой физической форме и прекрасно владел огнестрельным оружием. Еще в Лицее поэт радовал учителей успехами в таких предметах как фехтование и танцы. Он всегда любил плавать и делал это очень хорошо, владел всеми секретами верховой езды, подолгу ходил пешком и занимался боксом. Когда Пушкин решил вызвать на дуэль «Американца», он начал постоянно тренироваться в стрельбе. Занятия проводились ранним утром, подолгу.
Современники утверждают, что он мог попасть в игральную карту с десяти шагов. Обитая в Михайловском, Пушкин изрешетил стену амбара пулями, пугая крестьян во время своих тренировок. Когда поэт гулял пешком, а его прогулки могли быть достаточно длительными и далекими, то брал с собой тяжёлую трость. Делалось это для того, чтобы укрепить руки.
Сколько на самом деле было дуэлей и вызовы, кидаемые даже друзьям
У Пушкина была дуэль даже с лицейским другом, Вильгельмом Кюхельбекером. /Фото: sprint-olympic.ru
Итак, дуэльных истории было много, но поединков у Пушкина оказалось всего пять. Некоторые из них были весьма странными. Например, в 1819 году произошла дуэль Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера, его лицейского друга. Причиной была эпиграмма поэта, на которую Вильгельм сильно обиделся и бросил Пушкину вызов. Первый выстрел был за Кюхельбекером, он промахнулся. После этого Пушкин Выстрел в воздух, друзья обнялись и помирились.
Была у поэта дуэль и с Кондратием Рылеевым. Она закончилась примирением, а оба дуэлянта стреляли в воздух. Поводом для поединка поводом для поединка стали слухи, распущенные Фёдором Толстым, о которых говорилось выше. Рылеев рассказал кому-то эту сплетню, а Пушкин узнал про это. Результатом был вызов Рылеева на дуэль. Как и в случае с Кюхельбекером, Пушкин выстрелил в небо, так же поступил и Рылеев.
Следующий поединок состоялся в 1822 году, противником Пушкина был полковник Старов. Дуэль произошла по глупой причине: во время святочного публичного бала поэт и полковник стали спорить, что должен играть оркестр — мазурку или кадриль. Поединок проходил в сильную метель, дуэлянты сделали каждый по два выстрела, я барьер сдвигался, однако никто не попал. От мороза у участников дуэли деревенели пальцы, дул сильный ветер, видимость была плохой. Секунданты потребовали прекратить поединок.
В этом же 1822 году Пушкин вызвал на поединок дуэль прапорщика генерального штаба Александра Зубова, уличив его в жульничестве во время карточной игры. Пушкин прибыл на дуэль, держа в руках картуз, наполненный черешней. Он ел ароматные ягоды и плевал косточки в сторону Зубова. Тот пришёл в ярость и промахнулся. Пушкин стрелять не стал.
Роковая дуэль и как пуговица спасла Дантеса
Жоржа Дантеса спасла пуговица на мундире. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Последняя дуэль Пушкина на Черной речке известна всем. Она же стала точкой в его жизни. Это был тот поединок, когда поэт действительно хотел уничтожить своего противника и не собирался стрелять в воздух. К сожалению, Пушкин был смертельно ранен. Но даже в таком состоянии он попытался сделай свой выстрел, который оказался метким. Жоржа Дантеса спасла от смерти пуговица на мундире, в которую попала и отскочила смертельная пуля из пистолета Александра Сергеевича.
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