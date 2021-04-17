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Как выбрать в масс-маркете вещь, которая будет смотреться не хуже или порой лучше брендовой


Как выбрать в масс-маркете вещь, которая будет смотреться не хуже или порой лучше брендовой


Если вы высокомерно относитесь к масс-маркетам, полагая, что там продаётся только одежда для людей с низким достатком, то вы заблуждаетесь. Довольно часто масс-маркеты предлагают изделия по-настоящему высокого качества, в то время как очень часто брендовая вещь, пошитая в Китае для стран второго мира, может колоссально разочаровать. Для того, чтобы найти и приобрести самые качественные вещи в масс-маркетах, достаточно овладеть несколькими принципами выбора, о которых и расскажет материал.

1. Ценовая категория


Смотрим на цену. / Фото: lcwaikiki.by

Смотрим на цену. / Фото: lcwaikiki.by

 

Масс-маркеты имеют различные секторы внутри себя, согласно которым изделия поделены на ценовые категории. Так, например, часть магазина может быть отведена под молодежную одежду, целевая аудитория которой - подростки и молодежь. Там, как правило, могут быть представлены изделия из несмешаных материалов - только хлопок или только синтетика. Качество изделий в данном секторе будет на порядок ниже. Но очень часто в масс-маркете найдется отдел для людей с более зрелым вкусом, и там цены будут в 1,5-3 раза выше, а качество одежды - выше в разы.

2. Состав изделия


Состав, который не образует катышек вовсе. / Фото: adme.ru

Состав, который не образует катышек вовсе. / Фото: adme.ru

 

Если вы хотите купить вещь из стопроцентного хлопка, то масс-маркет - не лучшее место для её приобретения.
Существует огромное количество разновидностей хлопковых тканей, а масс-маркеты предоставляют изделия из самых дешевых из них. Поэтому в масс-маркете нужно отдать предпочтение смешанным составам (хлопок плюс полиэстер) или составам с преобладанием вискозы. Причины следующие. Изделие с добавлением полиэстера не будет склонно к образованию катышек, а вискоза - более износостойкий материал, нежели хлопок. Идеальные по износостойкости составы: 70 % вискозы - 30 % хлопка, 50 % вискозы - 50 % полиэстера, 70 % хлопка - 30 % полиэстера. Состав, который в принципе не образует катышек - акрил плюс полиэстер.

3. Удачные модели


Базовая вещь. / Фото: by.wildberries.ru

Базовая вещь. / Фото: by.wildberries.ru

 

Модницы, которые склонны экономить и выглядеть отлично, всегда стараются собрать в своем гардеробе качественные вещи, которые почти никогда или долго не выходят из моды. Это так называемые базовые вещи. Дело в том, что базовые предметы одежды никогда не содержат в себе большого количества элементов - фурнитуры, украшений, рюшей/бантов и т.п. Такие элементы выходят из моды быстро, их сложно утюжить, а уже после нескольких стирок теряют должный внешний вид. Удачные базовые вещи для покупок: лаконичные рубашки, свитшоты без яркого принта, брюки стиля кэжуал, однотонные свитера.

4. Спортивные вещи


Отличное решение. / Фото: Фото: by.wildberries.ru

Отличное решение. / Фото: Фото: by.wildberries.ru

 

В магазинах спортивной одежды, как бы странно это ни звучало, можно найти либо очень дешевые недолговечные изделия, либо изделия топовых брендов по заоблачным ценам. А вот в масс-маркетах как раз можно найти очень приличные по качеству вещи в стиле кэжуал/спорт.

5. Некоторые аксессуары


Стоящая покупка. / Фото: by.wildberries.ru

Стоящая покупка. / Фото: by.wildberries.ru

 

В масс-маркетах категорически не следует покупать обувь и сумки. Там они всегда выполнены из по-настоящему топорных кожзамов. На этом всё. А вот что следует купить в масс-маркетах, так это перчатки, шапки и палантины, которые соответствуют принципам составов изделия, которые описаны в пункте 2 данного материала. Такие вещи вы с удовольствием проносите несколько лет, а кошелек не опустошите.

6. Анализ внутренних швов


Слева ужасный внутренний шов-оверлок, справа - качественный.

Слева ужасный внутренний шов-оверлок, справа - качественный.

 

При пошиве низкокачественной одежды, как правило, пытаются сэкономить на обработке внутренних швов, подкладки, поясов и карманов. Представители масс-маркета шьют пиджаки без подкладки, никак не закрепляют резинку внутри пояса (отчего она постоянно перекручивается), не отутюживают швы, не делают потайные стежки. Швы, обработанные обычным оверлоком, выглядят не очень опрятно, нередко из них торчат нитки. Но если вы нашли в масс-маркете изделие, изнаночные швы которого выглядят так же, как и наружные, смело покупайте его.

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Как выбрать в масс-маркете вещь, которая будет смотреться не хуже или порой лучше брендовой

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