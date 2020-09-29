Татьяна Блюмкина: за что посадили жену лучшего советского разведчика

Знакомство и жизнь в богемной среде

Будущая жена Якова Блюмкина родилась в 1897 году в семье известного журналиста и последователя Толстого, Исаака Борисовича Файнермана. Она окончила Елисаветградскую гимназию и поступила в медицинский институт в Киеве. Именно там, как предполагает научный редактор издания «Боевой восемнадцатый год» Ярослав Леонтьев, Татьяна Файнерман и познакомилась с Блюмкиным. Молодые люди быстро сблизились и зарегистрировали свои отношения в официальном порядке. После свадьбы уже законные супруги вместе перебрались в Москву, поэтому Татьяна продолжила учебу в московском университете. Известно, что в 1921 году Файнерман сопровождала Блюмкина во время его командировки в Персию в качестве военного медика.

Именно благодаря Татьяне перед разведчиком открылись двери в общество тогдашней революционной богемы.

Богема ответила Якову взаимностью: он знал несколько иностранных языков, был общителен и начитан. Друзья даже прозвали его Джеком за любовь к романам Джека Лондона. А в 1922 году, когда Татьяна Файнерман поступила на Высшие литературно-художественные курсы имени Брюсова, интересных знакомств стало еще больше. По крайней мере, как сообщает Сергей Зинин в своем биобиблиографическом справочнике «С. А. Есенин и его окружение», имеются свидетельства о том, что у Файнерман хранилась фотография, на которой красовалась она сама, ее муж, а также Зинаида Райх и Сергей Есенин.