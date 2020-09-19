Брендан Фрейзер - интересные факты из жизни

На этом переезды не закончились, и следующим местом, где молодой талант оттачивал свои навыки, стал уже город Торонто, то есть семья Фрейзера перебралась в Канаду. Оттуда уже молодой Брендан отправился в Голливуд, чтобы в возрасте 23 лет сыграть свою первую роль на большом экранеВ 1991 году он получил от режиссера Пола Уэндкоса свою первую голливудскую роль хулигана, приемного сына Бобби главного героя Мартина Шина, который блестяще сыграл отца, идущего на любые жертвы, лишь бы спасти сына от решетки в криминальной драме "Виновен, пока невиновность не доказана".Остросюжетный фильм, к сожалению, не стал кинохитом, однако актеру удалось все же произвести впечатление на "боссов киноиндустрии развлечений", и он успешно продолжил участвовать в кастингах и кинопробах, стал активно пробивать себе дорогу в мир кино. Фрейзер завоевал первую популярность у зрителей, снявшись в мелодраматической комедии "Драка" режиссера Ривера Феникса. Актеру надо было сыграть всего-то в небольшом эпизоде роль, значащуюся в титрах как "Моряк №1", и все же эта роль стала отправной точкой в его кинокарьере.