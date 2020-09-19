Брендан Фрейзер - интересные факты из жизни

Когда человеку предлагают рассказать, кто такой Брендан Фрейзер, фильмография в памяти у многих ограничивается культовой "Мумией". Однако это не актер одной роли - у Брендана гораздо больше успешных проектов, за которые его помнят и любят. Но такой славы он добился большим талантом и тяжким трудом.
Брендан Фрейзер родился 3 декабря 1968 года в США, в городе Индианаполисе, который находится в штате Индиана. Его отец работал в туристическом бизнесе, и это обусловило условия жизни его семьи, в том числе и самого Брендана. Уже в детстве будущий актер успел пожить во многих городах Соединенных Штатов, а также за их пределами - в Канаде и Европе. Актерский талант Фрейзера был замечен довольно рано, когда тому было всего 12 лет. На тот момент семья проживала в Лондоне, и Брендан начал выступать в лондонских театрах, и даже имел довольно большой успех. Но семья Фрейзера вернулась в США через некоторое время, и свое обучение актерскому мастерству Брендану пришлось продолжить уже в Сиэтле.
На этом переезды не закончились, и следующим местом, где молодой талант оттачивал свои навыки, стал уже город Торонто, то есть семья Фрейзера перебралась в Канаду. Оттуда уже молодой Брендан отправился в Голливуд, чтобы в возрасте 23 лет сыграть свою первую роль на большом экране
В 1991 году он получил от режиссера Пола Уэндкоса свою первую голливудскую роль хулигана, приемного сына Бобби главного героя Мартина Шина, который блестяще сыграл отца, идущего на любые жертвы, лишь бы спасти сына от решетки в криминальной драме "Виновен, пока невиновность не доказана".
Остросюжетный фильм, к сожалению, не стал кинохитом, однако актеру удалось все же произвести впечатление на "боссов киноиндустрии развлечений", и он успешно продолжил участвовать в кастингах и кинопробах, стал активно пробивать себе дорогу в мир кино. Фрейзер завоевал первую популярность у зрителей, снявшись в мелодраматической комедии "Драка" режиссера Ривера Феникса. Актеру надо было сыграть всего-то в небольшом эпизоде роль, значащуюся в титрах как "Моряк №1", и все же эта роль стала отправной точкой в его кинокарьере.
В этом же 1991 году Брендан Фрейзер опять довольно удачно сыграл в фильме, но тот на экраны почему-то не вышел. Однако, участие в съемках принесло свои положительные плоды - актера пригласили сразу же на съемки двух телефильмов: "Дитя тьмы, дитя света" и "Моя старая школа". Первые роли, хотя и были оценены и критиками, и зрителями, но создали Брендану Фрейзеру все же репутацию легковесного и неглубокого актера. Изменило положение приглашение режиссера Нэнси Савока на роль в мелодраматической комедии "Дурацкое пари" в звездной команде с Ривером Фениксом и Лилей Тэйлор.
Затем последовала не менее удачная главная роль в комедии с криминальным оттенком "Человек из Энсино" в 1992 году. Этот год вообще стал заметным в жизни актера. Брендан Фрейзер получил свою первую знаковую роль пещерного человека Линка, которого повстречали двое старшеклассников и, подружившись с ним, показали ему современный мир в картине "Замороженный калифорниец". Критики безжалостно "раздавили" фильм, но участие в нем Фрейзера ознаменовали рождение новой звезды Голливуда. Актера оценили режиссеры, заметили продюсеры. Последовал целый ряд интересных предложений на съемки в фильмах, в них Брендан Фрейзер прочно зарекомендовал себя многосторонним и одаренным актером, которому одинаково хорошо давались и комедийные, и драматические роли.
В 1993 году Брендан Фрейзер с блеском отыграл в малобюджетной романтической драме "Янгер и Янгер", где его партнерами на съемочной площадке стали Дональд Сазерленд и Лолита Давидович. Далее последовали "Школьные связи", где вместе с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, для которых этот фильм был одним из первых, Фрейзер сыграл одну из главных ролей футболиста Дэвида Грина. Потом было успешное участие в картинах "Зять" и "Теперь ты в армии". Чуть позже пошли главные роли в непритязательных комедиях, где актер играл в основном школьников-неудачников: музыканта Монти Кесслера в "Пустоголовых", студента Гарварда Чэззи Дэрва в ленте "С почестями".
После выхода этих картин на большой экран, актеру последовали многочисленные предложения на аналогичные роли. Брендан Фрейзер с блеском снялся на пару с легендарным Альбертом Бруксом, сыграв эксцентричного феноменального бейсболиста Стива Небраска в фильме "Скаут". Хотя Фрейзер и оказался полным профаном в том, что касается виртуозного владения мячом, правда, это обнаружили только видевшие фильм болельщики, критика же пришла в восторг от его актерской игры.
Как-то актер неосторожно признался, что ищет роли, объединяющие в себе "глупость и сексуальность". И режиссеры тут же засыпали актера ролями на эту сложную кинотему. И во второй половине 1990-х годов Брендан Фрейзер играл именно такие роли. Однако его герои, к сожалению, не принесли должного удовлетворения, как самому актеру, так и его многочисленным поклонникам.
Какой-то период кинокарьера Брендана Фрейзера даже перестала прогрессировать, и ему одно время пришлось даже прозябать в безвестности, снимаясь в не самых удачных фильмах, в которых главные роли чередовались с эпизодическими. Центральная - дерзкий Даркли в картине "Темный полдень", а потом эпизоды - ветеран Вьетнама в мелодраме "Сейчас и тогда" и пациента психушки в "Таблетке радости". И главная роль в 1996 году в "Миссисе Уинтерборн", и небольшое участие в картине "Блеск славы", ярко сыгранная маленькая роль взрывного Дуга, азартный Дэвид Голд, промелькнувший пару раз в кадрах ленты "Сумерки семейства Голд". И прошедшая незаметно главная роль 1997 года в "Последнем дыхании". Но по сыгранным талантливо ролям всем было понятно, что звездный час для Брендана Фрейзера все же должен наступить.
В 1997 году Брендан Фрейзер наконец-то получил желаемую масштабную роль необузданного Джорджа в приключенческом фильме о джунглях "Джордж из джунглей", которая и позволила ему продемонстрировать в полной мере не только актерское обаяние и привлекательность, но и дала возможность показать очевидное комическое Фрейзеровское дарование. Участие в этой масштабной съемке стала одной из поворотных вех в кинокарьере актера, заслужено принесло и первую большую известность.
Большой актерской удачей Брендана Фрейзера стала и роль садовника доброжелательного Клэя в биографическом фильме "Боги и монстры" о жизни известного кинорежиссера триллеров, первым перенесшего на киноэкран историю о Франкенштейне. Именно эта роль, в слаженном кинодуэте с Иэном Маккелленом, раскрыла и талант драматического актера, и доказала в полной мере придирчивым критикам, что Брендан Фрейзер способен не только на роли, эксплуатирующие его внешность и природное обаяние. "Оскароносная" кинолента и вся постановочная группа были по достоинству вознаграждены за свою интересную киноработу.
Довольно таки успешно Фрейзер появился и в интересном проекте "Взрыв из прошлого". В картине Фрейзер предстал в образе обитателя бомбоубежища, родители которого спрятались в нем со времен холодной войны между США и СССР, и не выходили от туда вплоть до середины 1990-х годов. Фрейзер мастерски талантливо передал душевные переживания своего героя, по детски наивного Адама Уэббера, который вышел наружу лишь с той целью, чтобы закупить продуктов на будущие двадцать лет… и был приятно изумлен произошедшими в мире переменами. В сюжете критики тут же усмотрели очевидные параллели с фильмом "Замороженный калифорниец", и с должным внимание отнеслись к игре Брендана Фрейзера. Затем последовала менее удачная центральная фрейзеровская роль темпераментного Дадли в романтической комедии 1999 года "Дадли Справедливый".
"Мумия"
1999 год был удачным для Брендана Фрейзера и на интересные кинопредложения, и на весьма лестную оценку критиков талантливой работы актера. Ключевой для Брендана Фрейзера стала роль искателя приключений и просто хорошего парня Ричарда О’Коннелла в суперблокбастере "Мумия", который моментально стал кинохитом по обе стороны Атлантики.
В глазах нового поколения актер в одночасье стал наследником славного героя Харрисона Форда, представ в образе французского легионера, бесстрашного искателя приключений. Брендану Фрейзеру, обладающему несомненной физической привлекательностью, удалось воплотить на экране все чаяния зрительской аудитории, талантливо раскрыть образ совершенного героя - бесстрашного, храброго, неизменно спасающего главную героиню, она же потрясающая Мария Бело, и весь мир в придачу, от неминуемой гибели.
Режиссер Стивен Соммерс с выбором героев картины и актеров на главные роли попал в десятку. Роль в фильме "Мумия" принесла Брендану четыре миллиона долларов, а за работу в продолжении Фрейзер получил уже целых двенадцать с половиной миллионов долларов, что явилась несомненным признаком приближения Брендана Фрейзера к вершинам голливудского Олимпа.
Актер вложил в героя все свое мастерство, всю свою страсть и знания. Брендан Фрейзер успешно снялся уже в трех картинах про "Мумию" - 1999 год – "Мумия. Искатель приключений", 2001 – "Мумия возвращается" и в 2008 году – "Мумия: Гробница Императора Драконов".
В 2000 году Фрейзер попробовал себя на новом поприще - в озвучке мультипликационного фильма "Синдбад: Завеса туманов". Не забыл он и о съемках в кино, сыграв Эллиота Ричардса в "Ослепленном желаниями" и получив за эту роль 10 миллионов долларов. В 2001 году актер принимает участие в двух небольших проектах - "Обезьянья кость" и "Тихий американец", но гораздо важнее то, что он снимается в продолжении "Мумии", которая имеет не меньший успех, чем первая часть, и приносит Брендану в три раза больше денег. После этого Фрейзер берет перерыв, возобновляя деятельность ролью в фильме "Луни Тюнз: Снова в деле" - там он одновременно и играет самого себя, и озвучивает некоторых мультипликационных персонажей. В 2004-м актер играет Рика Кэбота в нашумевшей драме "Столкновение" - фильме, который при бюджете в 6 миллионов собрал почти 100. Еще один небольшой перерыв, и в 2006 году Брендан появляется на экранах в следующих двух негромких фильмах - "Путешествие на край ночи" и "В последний раз". 2007 год приносит уже более впечатляющий фильм - "Воздух, которым я дышу", а вот 2008 становится самым успешным годом в карьере актера. Сначала он снимается в "Путешествии к центру Земли", затем в третьей части "Мумии", а завершает год "Чернильным сердцем" - все три фильма стали очень популярными, во многом благодаря таланту Фрейзера.
Успех 2008 года актеру пока повторить не удалось - фильмы с участием Брендана Фрейзера, снятые после "Чернильного сердца", пока не пользовались особым успехом. В 2009-м были "Крайние меры", в 2010-м - "Месть пушистых" (картина, которая стала наиболее толковой из последних), в 2011-м - "Полный абзац". 2013 год стал очень плодородным для Брендана - он озвучил "Реальную белку" и "Побег с планеты Земля", а также снялся в картинах "Дело в тебе", "Опрометчивый", "Хроники ломбарда", "Свидетели должны замолчать" и "Подари мне убежище", но ни с одним из них не приблизился к своему минувшему успеху.
Однако Брендан Фрейзер сейчас не собирается останавливаться - у него уже запланировано участие в двух кинолентах. Он сыграет главную роль в экранизации известной книги, которая получит название "Вильгельм Телль: Легенда", а также примет участие в съемках драмы «Секунды удовольствия».
Что касается личной жизни актера Брендана Фрейзера, то там все поначалу было солнечно и радужно. Свою любимую спутницу красавицу Афтон Смит актер встретил в 1993 году на праздновании дня независимости у партнерши по актерскому цеху Вайноны Райдер.
Пять лет спустя Брендан Фрейзер сделал ей предложение в романтической обстановке - на мосту через Сену в Париже, - и они обвенчались. Фрейзер и его жена поселились в особняке в Лос-Анджелесе. У супругов трое сыновей: Гриффин Артур, Холден Флетчер и Леланд. В декабре 2007 года чета Фрейзеров заявили о разрыве отношений, тем самым посеяв недоумение в душах родных, друзей и СМИ.
Брендан Фрейзер увлекается фотографией. Актер и по сей день остается большим любителем полароидных снимков, которые он делает по всему миру, складируя их затем в качестве коллекционных материалов.
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