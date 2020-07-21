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Ошибка на гербе СССР

Ошибка на гербе СССР

Ошибка на гербе СССР

В интернете можно найти такой "интересный факт", который сообщает, что первый герб СССР, утвержденный 6 июля 1923 года, был нарисован с вопиющей ошибкой! Удивительно, но ни сам художник, ни члены ЦИК не смогли этого вовремя заметить. Эту ошибку никто не замечал целых 14 лет!

Собственно вот она ...



Ошибка на гербе СССР

А вот еще один пример изображения герба тех времен:


Ошибка на гербе СССР


Есть версия, что художник рисовал серп с натуры, а для этой цели ему предоставили первый попавшийся экземпляр, который уже не мог пригодиться в хозяйстве и его не жалко было отдать. А рукоятка там для каких то целей была переставлена.


Ошибка на гербе СССР


А какие еще могут быть версии?



Ошибка на гербе СССР


Ошибку исправили лишь 14 лет спустя, в 1937 году, когда был принят новый вариант герба. Кстати, на новом варианте еще и Мадагаскар появился :-)

Однако есть и противники этой теории.

Они утверждают, что рукоятки то бывают разные:

Ошибка на гербе СССР

или вот такой например

Ошибка на гербе СССР

Кто прав?

 

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