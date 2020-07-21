Ошибка на гербе СССР

В интернете можно найти такой "интересный факт", который сообщает, что первый герб СССР, утвержденный 6 июля 1923 года, был нарисован с вопиющей ошибкой! Удивительно, но ни сам художник, ни члены ЦИК не смогли этого вовремя заметить. Эту ошибку никто не замечал целых 14 лет!
Собственно вот она ...
А вот еще один пример изображения герба тех времен:
Есть версия, что художник рисовал серп с натуры, а для этой цели ему предоставили первый попавшийся экземпляр, который уже не мог пригодиться в хозяйстве и его не жалко было отдать. А рукоятка там для каких то целей была переставлена.
А какие еще могут быть версии?
Ошибку исправили лишь 14 лет спустя, в 1937 году, когда был принят новый вариант герба. Кстати, на новом варианте еще и Мадагаскар появился :-)
Однако есть и противники этой теории.
Они утверждают, что рукоятки то бывают разные:
или вот такой например
Кто прав?
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