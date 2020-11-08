5 соусов к бургерам (и не только) в домашних условиях

Соус Барбекю Барбекю или сокращенно BBQ берет свои корни из США. У этого слова есть множество значений. Как, например: блюдо, приготовленное при специальных условиях; острый соус для блюд (мяса или птицы на огне) или даже специальное мероприятие, которое проводится для развлечения. По всему миру можно собрать очень большое вариаций соуса BBQ. Традиционно в различных штатах США этот соус могут готовить с добавлением горчицы, паприки, помидоров или томатной пасты, пряных трав, свежих или сушеных овощей и даже фруктов, различных соусов, типа вустерского или соевого. Берём 100 гр. хорошей томатной пасты, вываливаем в сотейник/сковороду, наливаем туда же 120 мл. воды, следом отправляем 1/4 ч. ложки молотого чили, 2 ч. ложки сахара и 1/2 ч. ложки копчёной паприки. Далее всыпаем 1/2. ч ложки сушеного чеснока

1/4 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки черного молотого перца

Наливаем 1/2 ст. ложки ворчестерширского соуса

1/4 ч. ложки порошка горчицы и 1/2 ч. ложки паприки

Варим на среднем огне около 3-5 минут, постоянно помешивая, остужаем и используем по назначению:) Специальный бургер-соус (а-ля Бигмак) Когда Майкл Джеймс «Джим» Деллигатти — владелец франшизы McDonald’s в Юнионтаун, Пенсильвания, впервые придумал свою двойную котлету и создал трехэтажный сэндвич в 1967 году, ему нужен был идеальный соус, чтобы объединить все слои сэндвича в единое и гармоничное целое. С 1968 года компания Макдональдс включила Биг Мак в свое основное меню и Биг Мак стал продаваться во всех ресторанах сети. С 1968 года компания Макдональдс включила Биг Мак в свое основное меню и Биг Мак стал продаваться во всех ресторанах сети. В течение следующих нескольких лет формула соуса неоднократно корректировалась и до 1972 года использовались 2 рецепта Особого соуса. Поскольку это было неудобно, то в итоге, был разработан соус, который вобрал в себя оба рецепта и удовлетворил клиентов. Так появился знаменитый Big Mac® Sauce «72», состоявший из майонеза, паприки, маринованных огурцов, лука, винного уксуса, горчицы, соли и сахара. Этот соус приобрел свое современное название — Особый Cоус ( Big Mac® Special Sauce ) в 1974 году, после появления знаменитого рекламного слогана: «Two all-beef patties, Special Sauce, lettuce, cheese, pickles, onions – on a sesame seed bun.» Ниже я привел одну из вариаций "специального соуса"

В миске или чашке смешиваем 100 гр. майонеза и 10 гр. томатной пасты.

Наливаем одну чайную ложку Ворчестера и отправляем к майонезу с томатной пастой

1/2 ч. ложки паприки

1/2 ч. ложки сухого чеснока

Режем маринованный огурец (40 гр.) мелким кубиком.

И половину средней луковицы красного лука (40 гр.), тоже мелким кубиком.

Далее перчим по вкусу, тщательно перемешиваем, и все, наш соус готов. Соли здесь не нужно, в огурцах, майонезе и ворчестере ее достаточно. Соус Ранч Родиной соуса раньше так же можно считать США. Точно сказать, на что похож соус ранч сложно, так как все зависит от того, какие ингредиенты в него входят. В самом классическом варианте это сливочно-майонезно-чесночный вкус, с ароматом петрушки и укропа, с легкой лимонной кислинкой; чаще всего не острый, либо со слабо выраженной остротой. В любой удобной вам емкости смешиваем 60 гр. пахты/мацони/несладкого йогурта, 60 гр. сметаны, 30 гр. майонеза, 1 ч. ложку сушеного лука, 1 ч. ложку сушеного чеснока, 1 ч. ложку сушеной петрушки, 1/2 ч. ложки сушеного укропа, 1 ст. ложку лимонного сока, соль и перец по вкусу (по щепотке того и другого).

При желании сухие травы можно заменить свежими, то же самое касается и сушеного чеснока. Тщательно перемешиваем, пробуем на соль, даем настояться соусу хотя бы несколько часов и подаем, идеальный вариант - готовить накануне подачи. Медово-горчичный соус В соусе сочетается терпкость и острота горчицы и пряная сладость мёда, вкус получается очень богатый и насыщенный, поэтому он превосходно сочетается и с мясом, и с курицей, и с аппетитной рыбой, и с овощами. Медово-горчичный соус способен придать неповторимый акцент и изюминку практически любому блюду. Однако самая главная его особенность – это простота в приготовлении. В чашке или миске смешиваем 50 гр. майонеза, 40 гр. дижонской/русской горчицы, 60 гр. жидкого мёда (засахарившийся растопить), и 60 гр. горчицы в зернах (у меня французская).