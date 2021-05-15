15 продуктов, которые можно есть даже на ночь

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется заморачиваться со сложными диетами: не есть после шести часов вечера. Или семи, кому как нравится. Главное — не наедаться перед сном.



Вот список продуктов, которые можно есть и после шести, и после десяти… Когда угодно. Они достаточно полезны и низкокалорийны, чтобы сказаться на любой диете исключительно положительным образом.









Грибы

Овощная икра

Малина

Треска

Кукуруза

Нектарины

Абрикосы

Репа

Тыква

Капуста

Киви

Камбала

Сельдерей

Груша

Свекла