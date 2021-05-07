С нами не соскучишься!

7 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Стильные элементы декора из древесины

Стильные элементы декора из древесины

Как известно, натуральное дерево всегда в моде.

Современные дизайнеры то и дело в своих коллекциях возвращаются к этому материалу.

Ведь дерево создает в интерьере особую теплую атмосферу.

Мы собрали 20 замечательных элементов декора, которые вполне можно сделать своими руками.

Стильные элементы декора из древесины

1. Полка из необработанной древесины

Эргономичная полка из необработанной древесины, которую несложно смастерить своими руками.

Эргономичная полка из необработанной древесины, которую несложно смастерить своими руками.

2. Журнальный столик из поленцев

Невысокий дизайнерский журнальный столик можно сделать из небольших поленьев, обработанных водоотталкивающей пропиткой.

Невысокий дизайнерский журнальный столик можно сделать из небольших поленьев, обработанных водоотталкивающей пропиткой.

3. Дизайнерский туалетный столик

Небольшие поленца - потрясающий материал для создания красивого и оригинального туалетного столика, который станет настоящей изюминкой гостиной комнаты.

Небольшие поленца - потрясающий материал для создания красивого и оригинального туалетного столика, который станет настоящей изюминкой гостиной комнаты.

4. Стенка, украшенная спилами древесины

Декор из натурального дерева, который наполнит интерьер теплом и уютом.

Декор из натурального дерева, который наполнит интерьер теплом и уютом.

5. Поделка из дерева

Очень много необычных, стильных и полезных вещей для дома, можно сделать из древесины, которая всегда под рукой.

Очень много необычных, стильных и полезных вещей для дома, можно сделать из древесины, которая всегда под рукой.

6. Туалетный столик

Небольшой туалетный столик, который можно создать из старых металлических ножек и большого деревянного спила, покрытого тонким слоем морилки.

Небольшой туалетный столик, который можно создать из старых металлических ножек и большого деревянного спила, покрытого тонким слоем морилки.

7. Пень на ножках

Пень на ножках - оригинальная и очень простая поделка, которая станет стильной и функциональной деталью в интерьере.

Пень на ножках - оригинальная и очень простая поделка, которая станет стильной и функциональной деталью в интерьере.

8. Панно из старых пней

Уникальная дизайнерская композиция, созданная из старых деревянных пней, для настоящих любителей экостиля.

Уникальная дизайнерская композиция, созданная из старых деревянных пней, для настоящих любителей экостиля.

9. Светильники из веток своими руками

Простые светильники из веток способны создать располагающую к отдыху атмосферу.

Простые светильники из веток способны создать располагающую к отдыху атмосферу.

10. Кофейный столик

Старый деревянный пень может пригодиться для создания кофейного столика.

Старый деревянный пень может пригодиться для создания кофейного столика.

11. Журнальный столик из стекла и коряг

Журнальный столик из коряг или корней очень элегантно смотрится в загородном доме.

Журнальный столик из коряг или корней очень элегантно смотрится в загородном доме.

12. Подвесные полки из дерева

Полки, изготовленные из необработанных реек, которые сохранили свой естественный цвет и текстуру дерева.

Полки, изготовленные из необработанных реек, которые сохранили свой естественный цвет и текстуру дерева.

13. «Деревянное сердце»

Сердце, созданное из деревянных реек - отличный способ выразить теплые и нежные чувства.

Сердце, созданное из деревянных реек - отличный способ выразить теплые и нежные чувства.

14. Журнальный столик из пня - стильное дополнение

Небольшой оригинальный журнальный столик из пня с металлическими ножками прекрасно впишется в любой интерьер и станет его стильным дополнением.

Небольшой оригинальный журнальный столик из пня с металлическими ножками прекрасно впишется в любой интерьер и станет его стильным дополнением.

15. Столик из двух деревянных спилов и стеклянной столешницы

Стильный предмет мебели в восточном стиле из натуральной древесины и стекла.

Стильный предмет мебели в восточном стиле из натуральной древесины и стекла.

16. Столик для обеденной зоны

Небольшой обеденный стол, сделанный из стекла и коряг, станет замечательным решением для обустройства обеденной зоны, где часто собираются небольшие компании.

Небольшой обеденный стол, сделанный из стекла и коряг, станет замечательным решением для обустройства обеденной зоны, где часто собираются небольшие компании.

17. Полки из старых поддонов

Дерево – натуральный и экологически чистый материал, который отлично подходит для творческого самовыражения.

Дерево – натуральный и экологически чистый материал, который отлично подходит для творческого самовыражения.

18. Дизайнерский письменный стол

Письменный стол для тех, кто мечтает всегда оставаться поближе к природе.

Письменный стол для тех, кто мечтает всегда оставаться поближе к природе.

19. Настольный светильник

Весьма необычный светильник, сделанный из дубовых срубов небольшого диаметра, станет уникальной деталью загородного дома.

Весьма необычный светильник, сделанный из дубовых срубов небольшого диаметра, станет уникальной деталью загородного дома.

20. Самодельная настенная ключница

Самодельная ключница из спила – подходящий вариант для тех, кому нравятся поделки из дерева в интерьере.

Самодельная ключница из спила – подходящий вариант для тех, кому нравятся поделки из дерева в интерьере.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Великолепие натуральных материалов в дизайне пляжного дома в окружении пальм во Флориде

Читать
Контейнерное озеленение
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Контейнерное озеленение

Жарим оладьи только из картошки: едим и утром, и вечером
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим оладьи только из картошки: едим и утром, и вечером

2
Организаторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" продлили сроки подачи заявок
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Организаторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" продлили сроки подачи заявок

Зонирование пространства: 5 правил + 5 небанальных приемов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Зонирование пространства: 5 правил + 5 небанальных приемов

Организаторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" продлили прием заявок на участие
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Организаторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" продлили прием заявок на участие

Прием заявок для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка продлили
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Прием заявок для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка продлили

Как ржавеет дорогой и дешевый инструмент? Эксперимент нашего читателя
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Как ржавеет дорогой и дешевый инструмент? Эксперимент нашего читателя

Как я получаю максимальный урожай клубники
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Как я получаю максимальный урожай клубники

Как я шла к мечте о собственном доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Как я шла к мечте о собственном доме

Выяснил, чем хорош новый Isuzu D-Max. Теперь понятно, почему в России растёт спрос на такие пикапы
Материал, выбранный редакторами Миртесен5колесо

Выяснил, чем хорош новый Isuzu D-Max. Теперь понятно, почему в России растёт спрос на такие пикапы

Приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертный полк продлили до 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертный полк продлили до 9 мая

Зарегистрироваться для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» еще можно в соцсетях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Зарегистрироваться для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» еще можно в соцсетях

Продлен прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Продлен прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях

Картофель. Посадка клубнями у себя на даче. Получаем богатый урожай. Секреты опытного агронома
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Картофель. Посадка клубнями у себя на даче. Получаем богатый урожай. Секреты опытного агронома

Новые идеи для применения старых вещей
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Новые идеи для применения старых вещей

Приём заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка продлили до 12:00 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Приём заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка продлили до 12:00 9 мая

Желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» стало больше на 1,5 миллиона
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» стало больше на 1,5 миллиона

Более четырех миллионов человек хотят присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Более четырех миллионов человек хотят присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

В Широкой Балке обстрелом поврежден жилой дом
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда

В Широкой Балке обстрелом поврежден жилой дом

В России продлили сроки подачи заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

В России продлили сроки подачи заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

К онлайн-шествию «Бессмертного полка» присоединились еще 1,5 млн человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

К онлайн-шествию «Бессмертного полка» присоединились еще 1,5 млн человек

Крассула: описание видов и рекомендации по уходу в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Крассула: описание видов и рекомендации по уходу в домашних условиях

5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ

10 БЫТОВЫХ ХИТРОСТЕЙ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

10 БЫТОВЫХ ХИТРОСТЕЙ.

Приём заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка» продлили до 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Приём заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка» продлили до 9 мая

Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Путник и аспид
Материал, выбранный редакторами МиртесенПсихолог-и-Я

Путник и аспид

Стильные элементы декора из древесины
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Стильные элементы декора из древесины

19 человек показали, какие стильные вещи из дерева они смастерили своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

19 человек показали, какие стильные вещи из дерева они смастерили своими руками

Под Череповцом в деревне с хорошими соседями сгорел дом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВся.рф

Под Череповцом в деревне с хорошими соседями сгорел дом

Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка

Газпром пообещал бесплатно провести газ к участкам с небольшими домами
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Газпром пообещал бесплатно провести газ к участкам с небольшими домами

6 интересных фактов о вымирающем лакомстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

6 интересных фактов о вымирающем лакомстве

Агроном предупредила о последствиях применения соды на дачном участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Агроном предупредила о последствиях применения соды на дачном участке

Безопасность в пожароопасный период
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Безопасность в пожароопасный период

Как сделать полку для микроволновки своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать полку для микроволновки своими руками

Картина дня

наверх