Как засушить гортензию

Гортензия - одна из самых любимых цветущих растений очень многих садоводов. Не хотите ее засушить и любоваться ее красотой в течении нескольких лет? Засушить гортензию очень просто, она сохранит свой вид и цвет.
Вот так она выглядит после засушки. Красиво, правда?
Итак, утром, когда еще прохладно, срезать под углом самые красивые ветки гортензии
Отделить листья от стеблей
А теперь нужно положить стебли с соцветиями в воду, и все! Если вы оставите гортензию без воды, выглядеть она будет вот так. Не очень красиво, не правда ли?
А вот так цветы выглядят высушенные в воде
Поставить цветы в воду, С ДОБАВЛЕНИЕМ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ С ХЛОРКОЙ (3 - 4 капли на литр воды),
подливать воду, до полного высыхания соцветий
По материалам сайта thevspotblog.com
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