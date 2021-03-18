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Как засушить гортензию

Как засушить гортензию

 Гортензия - одна из самых любимых цветущих растений очень многих садоводов. Не хотите ее засушить и любоваться ее красотой в течении нескольких лет? Засушить гортензию очень просто, она сохранит свой вид и цвет.

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Вот так она выглядит после засушки. Красиво, правда?

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Итак, утром, когда еще прохладно, срезать под углом самые красивые ветки гортензии 

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Отделить листья от стеблей

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А теперь нужно положить стебли с соцветиями в воду, и все! Если вы оставите гортензию без воды, выглядеть она будет вот так. Не очень красиво, не правда ли?

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А вот так цветы выглядят высушенные в воде

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Поставить цветы в воду, С ДОБАВЛЕНИЕМ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ С ХЛОРКОЙ (3 - 4 капли на литр воды), 

подливать воду, до полного высыхания соцветий

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По материалам сайта thevspotblog.com

Вдохновлялочка Марриэтты

 

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