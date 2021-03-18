Как засушить гортензию

Гортензия - одна из самых любимых цветущих растений очень многих садоводов. Не хотите ее засушить и любоваться ее красотой в течении нескольких лет? Засушить гортензию очень просто, она сохранит свой вид и цвет.

Вот так она выглядит после засушки. Красиво, правда?

Итак, утром, когда еще прохладно, срезать под углом самые красивые ветки гортензии





Отделить листья от стеблей





А теперь нужно положить стебли с соцветиями в воду, и все! Если вы оставите гортензию без воды, выглядеть она будет вот так. Не очень красиво, не правда ли?





А вот так цветы выглядят высушенные в воде





Поставить цветы в воду, С ДОБАВЛЕНИЕМ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ С ХЛОРКОЙ (3 - 4 капли на литр воды),

подливать воду, до полного высыхания соцветий







По материалам сайта thevspotblog.com

Вдохновлялочка Марриэтты